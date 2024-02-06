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盜月者｜Edan呂爵安爆超進取票房福利 聽到要露「八月十五」嚇親Anson Lo

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英皇電影《盜月者》已定檔於新年上映，日前戲中的一班主角，包括張繼聰、白只、盧瀚霆Anson Lo）、呂爵安（Edan）以及姜濤共3名MIRROR成員，齊齊現身首映活動為新戲造勢！Edan更為新戲票房安排好福利，其中一項更令Anson Lo聽完之後勁驚訝！

盜月者 ansonlo 《盜月者》的一眾演員日前出席電影首映禮。
《盜月者》的一眾演員日前出席電影首映禮。（圖片來源：東方新地）

Anson Lo姜濤見碧咸超緊張

Anson Lo及姜濤於周日（2月4日）出席了《TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽》擔任表演嘉賓，Anson Lo透露與碧咸見面時十分緊張：「影合照嘅時候都唔知講咩好，我講咗一堆英文，但係唔知講咗啲咩咁！」而姜濤則略感可惜稱：「想講啲咩都冇用，唯有用肢體去表達，真係英文唔係好叻！」

盜月者 ansonlo 姜濤及Anson Lo於周日2月4日）出席了《TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽》擔任表演嘉賓，並分別於班主碧咸合照留念。
姜濤及Anson Lo於周日（2月4日）出席了《TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽》擔任表演嘉賓，並分別與班主碧咸合照留念。（圖片來源：IG@keung_show、IG@ansonlht）
盜月者 ansonlo 姜濤表示自己見到碧咸時十分緊張，但是奈何英文不好只能用肢體語言去溝通。
姜濤（右）表示自己見到碧咸時十分緊張，但是奈何英文不好只能用肢體語言去溝通。（圖片來源：東方新地）

呂爵安擅自派「八月十五」福利

對於首次有作品於賀歲檔期推出，MIRROR 3子都齊齊表示十分興奮，當被問到會排甚麼票房福利時，Edan就更搞笑稱：「《盜月者》啊，咁Anson Lo露個『八月十五』啦」！」聽到身旁的Anson Lo都畀唔切反應，隨後他都大方表示：「過3,000萬就po張大家想睇嘅嘢啦！」

盜月者 ansonlo Edan搞笑稱票房過3000萬時，就派Anson Lo露八月十五做福利。
Edan搞笑稱票房過3000萬時，就派Anson Lo露八月十五做福利。（圖片來源：東方新地）
盜月者 ansonlo 突然被安排要派特別「福利」的Anson Lo都唔知點反應好。
突然被安排要派特別「福利」的Anson Lo都唔知點反應好。（圖片來源：東方新地）

姜濤宣布派黑圖福利

特別演出的姜濤，稱如果票房破3100萬時會派黑圖福利：「我喺澳洲有張黑圖，嗰個囉。」而「八月十五」福利的始作俑者Edan則稱：「過4,000萬我畀『八月十五』大家睇！」直接嚇到Anson Lo擘大個口得個窿，不過之後他與姜濤齊齊話Edan會「賴貓」：「一定係喺紙寫『八月十五』啦！」

盜月者 ansonlo 而當Anson Lo聽到當票房過4000萬時Edan會露八月十五，就直接嚇到擘大個口！
而當Anson Lo聽到當票房過4,000萬時Edan會露八月十五，就直接嚇到擘大個口！（圖片來源：東方新地）
盜月者 ansonlo 姜濤則笑稱Edan一定會「出蠱惑」，肯定只會在紙上寫八月十五。
姜濤則笑稱Edan一定會「出蠱惑」，肯定只會在紙上寫八月十五。（圖片來源：東方新地）

姜濤對票房有信心 呂爵安盼作品質素吸引觀眾

當被記者問到對票房有沒有信心時，姜濤先是笑稱：「特別演出，特別有！」而Edan則表示：「我覺得當然fans會好支持我哋，但係如果真係想票房再好啲嘅，真係要個作品本身有一定嘅質素，然後大家再同身邊嘅朋友宣傳，咁個成績先會可以再好啲。」因為《盜月者》於新年上映，因此電影的謝票場安排亦是不少觀眾好奇的問題，MIRROR3子都大派定心丸給fans：「新年都有假放，有時間畀我哋休息嘅。」而往年都會去羅家英屋企拜年的Edan同Anson Lo今年就表示：「搵一日去探佢」，又話會去埋張繼聰及白只家拜年！

盜月者 ansonlo Edan表示票房要更好，作品本身必須要有一定嘅質素。
Edan表示票房要更好，作品本身必須要有一定嘅質素。（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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