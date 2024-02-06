盜月者｜Edan呂爵安爆超進取票房福利 聽到要露「八月十五」嚇親Anson Lo
Anson Lo姜濤見碧咸超緊張
Anson Lo及姜濤於周日（2月4日）出席了《TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽》擔任表演嘉賓，Anson Lo透露與碧咸見面時十分緊張：「影合照嘅時候都唔知講咩好，我講咗一堆英文，但係唔知講咗啲咩咁！」而姜濤則略感可惜稱：「想講啲咩都冇用，唯有用肢體去表達，真係英文唔係好叻！」
呂爵安擅自派「八月十五」福利
對於首次有作品於賀歲檔期推出，MIRROR 3子都齊齊表示十分興奮，當被問到會排甚麼票房福利時，Edan就更搞笑稱：「《盜月者》啊，咁Anson Lo露個『八月十五』啦」！」聽到身旁的Anson Lo都畀唔切反應，隨後他都大方表示：「過3,000萬就po張大家想睇嘅嘢啦！」
姜濤宣布派黑圖福利
特別演出的姜濤，稱如果票房破3100萬時會派黑圖福利：「我喺澳洲有張黑圖，嗰個囉。」而「八月十五」福利的始作俑者Edan則稱：「過4,000萬我畀『八月十五』大家睇！」直接嚇到Anson Lo擘大個口得個窿，不過之後他與姜濤齊齊話Edan會「賴貓」：「一定係喺紙寫『八月十五』啦！」
姜濤對票房有信心 呂爵安盼作品質素吸引觀眾
當被記者問到對票房有沒有信心時，姜濤先是笑稱：「特別演出，特別有！」而Edan則表示：「我覺得當然fans會好支持我哋，但係如果真係想票房再好啲嘅，真係要個作品本身有一定嘅質素，然後大家再同身邊嘅朋友宣傳，咁個成績先會可以再好啲。」因為《盜月者》於新年上映，因此電影的謝票場安排亦是不少觀眾好奇的問題，MIRROR3子都大派定心丸給fans：「新年都有假放，有時間畀我哋休息嘅。」而往年都會去羅家英屋企拜年的Edan同Anson Lo今年就表示：「搵一日去探佢」，又話會去埋張繼聰及白只家拜年！
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