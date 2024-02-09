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盜月者｜Edan後援會宣布優惠價請全港觀眾睇戲！年初四指定戲院$1入場！

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英皇電影《盜月者》定檔於今日大年三十（2月9日），正式上映，一眾fans除咗十分期待入場欣賞偶像的演出外，呂爵安國際後援會日前更宣布請全港市民入場睇《盜月者》，繼續全程力撐Edan！

盜月者 edan Edan後援會宣布請全港市民入場觀賞《盜月者》！
Edan後援會宣布請全港市民入場觀賞《盜月者》！（圖片來源：東方新地）

Edan後援會宣布$1入場睇《盜月者》

Edan後援會宣布將於大年初四（2月13）日，以$1的優惠價請全港市民入場觀賞《盜月者》！戲飛將於今日下午2點起陸續開售，觀眾可於英皇戲院、網上售票以及於「英皇戲院」手機程式上購買。

「大年初四（2月13日）當日，呂爵安國際後援會（EIFC）邀請全港市民可以以$1優惠價到英皇戲院（尖沙咀 iSQUARE）觀賞由Edan主演的賀歲電影《盜月者》 EIFC希望同各位共慶佳節，一齊開開心心支持爵安主演嘅新戲」

英皇電影《盜月者》定於年三十大除夕（2月9日）賀歲檔隆重公映，《盜月者》更榮幸獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，預祝《盜月者》票房大賣！

盜月者 edan Edan後援會將於大年初四以$1的優惠價請大家睇《盜月者》！
Edan後援會將於大年初四以$1的優惠價請大家睇《盜月者》！（圖片來源：IG@edanlui_fansclub）

盜月者｜Edan呂爵安爆超進取票房福利 聽到要露「八月十五」嚇親Anson Lo

英皇電影《盜月者》已定檔於新年上映，日前戲中的一班主角，包括張繼聰、白只、盧瀚霆Anson Lo）、呂爵安（Edan）以及姜濤共3名MIRROR成員，齊齊現身首映活動為新戲造勢！Edan更為新戲票房安排好福利，其中一項更令Anson Lo聽完之後勁驚訝！

盜月者 edan 《盜月者》的一眾演員日前出席電影首映禮。
《盜月者》的一眾演員日前出席電影首映禮。（圖片來源：東方新地）

Edan擅自派「八月十五」福利

對於首次有作品於賀歲檔期推出，MIRROR 3子都齊齊表示十分興奮，當被問到會排甚麼票房福利時，Edan就更搞笑稱：「《盜月者》啊，咁Anson Lo露個『八月十五』啦」！」聽到身旁的Anson Lo都畀唔切反應，隨後他都大方表示：「過3,000萬就po張大家想睇嘅嘢啦！」

盜月者 edan 盜月者 ansonlo Edan搞笑稱票房過3000萬時，就派Anson Lo露八月十五做福利。
Edan搞笑稱票房過3000萬時，就派Anson Lo露八月十五做福利。（圖片來源：東方新地）
盜月者 edan 盜月者 ansonlo 突然被安排要派特別「福利」的Anson Lo都唔知點反應好。
突然被安排要派特別「福利」的Anson Lo都唔知點反應好。（圖片來源：東方新地）

Edan進取福利嚇親Anson Lo

雖然Edan已經超搞笑自行安排好票房福利，但作為「八月十五」福利的始作俑者，Edan就豪言：「過4,000萬我畀『八月十五』大家睇！」直接嚇到Anson Lo擘大個口得個窿，不過之後他與姜濤齊齊話Edan會「賴貓」：「一定係喺紙寫『八月十五』啦！」

盜月者 edan 作為「八月十五」福利的始作俑者，Edan就豪言票房過4,000萬就派「八月十五」福利！
作為「八月十五」福利的始作俑者，Edan就豪言票房過4,000萬就派「八月十五」福利！（圖片來源：東方新地）
盜月者 edan 盜月者 ansonlo 而當Anson Lo聽到當票房過4000萬時Edan會露八月十五，就直接嚇到擘大個口！
而當Anson Lo聽到當票房過4,000萬時Edan會露八月十五，就直接嚇到擘大個口！（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、IG@edanlui_fansclub

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