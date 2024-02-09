盜月者｜Edan後援會宣布優惠價請全港觀眾睇戲！年初四指定戲院$1入場！
Edan後援會宣布$1入場睇《盜月者》
Edan後援會宣布將於大年初四（2月13）日，以$1的優惠價請全港市民入場觀賞《盜月者》！戲飛將於今日下午2點起陸續開售，觀眾可於英皇戲院、網上售票以及於「英皇戲院」手機程式上購買。
「大年初四（2月13日）當日，呂爵安國際後援會（EIFC）邀請全港市民可以以$1優惠價到英皇戲院（尖沙咀 iSQUARE）觀賞由Edan主演的賀歲電影《盜月者》 EIFC希望同各位共慶佳節，一齊開開心心支持爵安主演嘅新戲」
英皇電影《盜月者》定於年三十大除夕（2月9日）賀歲檔隆重公映，《盜月者》更榮幸獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，預祝《盜月者》票房大賣！
盜月者｜Edan呂爵安爆超進取票房福利 聽到要露「八月十五」嚇親Anson Lo
英皇電影《盜月者》已定檔於新年上映，日前戲中的一班主角，包括張繼聰、白只、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）以及姜濤共3名MIRROR成員，齊齊現身首映活動為新戲造勢！Edan更為新戲票房安排好福利，其中一項更令Anson Lo聽完之後勁驚訝！
Edan擅自派「八月十五」福利
對於首次有作品於賀歲檔期推出，MIRROR 3子都齊齊表示十分興奮，當被問到會排甚麼票房福利時，Edan就更搞笑稱：「《盜月者》啊，咁Anson Lo露個『八月十五』啦」！」聽到身旁的Anson Lo都畀唔切反應，隨後他都大方表示：「過3,000萬就po張大家想睇嘅嘢啦！」
Edan進取福利嚇親Anson Lo
雖然Edan已經超搞笑自行安排好票房福利，但作為「八月十五」福利的始作俑者，Edan就豪言：「過4,000萬我畀『八月十五』大家睇！」直接嚇到Anson Lo擘大個口得個窿，不過之後他與姜濤齊齊話Edan會「賴貓」：「一定係喺紙寫『八月十五』啦！」
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