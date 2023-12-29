叱咤2023｜盤點去年7大重點 姜濤大暴走、林海峰淆底唔敢玩Anson Lo

每年1月1日都是年度盛事《叱咤流行頒獎禮》舉行的大日子，作為全年最有分量的樂壇成績表，每年叱咤的歌手表演、奪獎歌手得獎感言抑或頒獎嘉賓的言論都受到外界的矚目，一齊回顧一下上年叱咤發生過什麼事，大家最印象深刻的又是什麼呢？