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叱咤2023｜盤點去年7大重點 姜濤大暴走、林海峰淆底唔敢玩Anson Lo

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每年1月1日都是年度盛事《叱咤流行頒獎禮》舉行的大日子，作為全年最有分量的樂壇成績表，每年叱咤的歌手表演、奪獎歌手得獎感言抑或頒獎嘉賓的言論都受到外界的矚目，一齊回顧一下上年叱咤發生過什麼事，大家最印象深刻的又是什麼呢？

1）So Ching最後一次以COLLAR成員身份表演

自2022年7月MIRROR演唱會事故發生後，So Ching（蘇芷晴）一直專心照顧因演唱會受傷的舞者男友阿Mo（李啟言），直到去年叱咤終於復出與COLLAR一同齊人方式登場表出道作《Call my name!》和《ON/OFF》，So Ching以齊蔭長髮現身，臉帶笑容、精神不俗，但身形明顯暴瘦。不過同時亦成為COLLAR最後一次以8人組合示人，So Ching於去年5月10日宣布退出COLLAR。

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So Ching（左三）最後一次以COLLAR成員身份示人。（圖片來源：商台）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 So Ching精神很好。
So Ching（左二）精神很好。（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）

2）謝安琪奪叱咤獎拒唱live

謝安琪（Kay）憑《憶年》奪叱咤十大歌曲第5位，這是她繼2018年簽約麥浚龍公司的《一個女人和浴室》之後再奪獎，由於係自組公司後首度奪獎，本應意義重大，但在台上的她，講完感受之後就無唱現場，並以3個原因解釋點解：1，早前拍攝電影「吹風」而喉嚨不適；2， 醫生不建議獻唱擔心病情加劇；3，自知叱咤時間緊迫，想節省表演時段，將4分鐘歌曲的「寶貴時間」多留給下一位得獎者（編按：第4位得主是姜濤的《鏡中鏡》）講得獎感受。

盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 謝安琪 plt
（圖片來源：商業電台）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 謝安琪 plt 謝安琪表示將演唱時間 「豪畀下家」。
謝安琪表示將演唱時間 「豪畀下家」。（圖片來源：商業電台）

3）姜濤瘋狂暴走 網民：佢做緊乜？

姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第4位。不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔，不斷大叫「let’s go」、「I’m back!」不過姜濤「掃掃掃」的舉動似乎引嚟唔少網民的不滿「當咗自己個唱，個場係自己咁？」、「佢唱緊乜」、「到底發生過什麼事？」，鬧爆網絡。

盤點 叱咤2022 這個「掃掃掃」動作隨即紅爆網絡。
這個「掃掃掃」動作隨即紅爆網絡。（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。
姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。（圖片來源：my903.com 商業電台）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔。
不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔。（圖片來源：my903.com 商業電台）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤不斷大叫「let’s go」「I’m back!」
姜濤不斷大叫「let’s go」「I’m back!」（圖片來源：my903.com 商業電台）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」
姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」（圖片來源：my903.com 商業電台）

4）林海峰怕咗Anson Lo

林海峰每年都會有一個環節講棟篤笑惡搞一番，不過由於前年玩笑玩太大激嬲MIRROR粉絲，去年頒發我最喜愛的男歌手獎時都「淆底」，表示吸收了前年的教訓，形容事情嚴重到要判自己「終身監禁」，承諾不會再搞事只會簡單讀出得獎人的姓名，隨後他就直接宣佈「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的得獎者便是被林海峰惡搞過的Anson Lo。被林海峰玩過一次的Anson Lo一聽到自己名字的時候都不敢上台，怕被林海峰再玩多次，等到林海峰親自到台下請Anson Lo上台先敢行上台！

盤點 叱咤2022 叱咤樂壇2022 林海峰的Solo「是但噏」環節是每年焦點。
林海峰的Solo「是但噏」環節是每年焦點，前年便玩謝MIRROR。（圖片來源：my903）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇2022 在宣佈「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」之前，都惡搞自己去年戲弄Anson Lo一事！
在宣佈「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」之前，都惡搞自己去年戲弄Anson Lo一事！（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022 林海峰一出場就話唔敢再玩嘢，會直接宣佈得獎者。
林海峰一出場就話唔敢再玩嘢，會直接宣佈得獎者。（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022 Anson Lo一聽到自己嗰名都唔敢上台，怕俾林海峰再玩多次。
Anson Lo一聽到自己嗰名都唔敢上台，怕俾林海峰再玩多次。（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022 直到林海峰落台親自請AnsonLo上台先敢信
直到林海峰落台親自請AnsonLo上台先敢信（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）
盤點 叱咤2022 叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇 林海峰 叱咤樂壇2022 最後林海峰乖乖頒獎俾Anson Lo
最後林海峰乖乖頒獎俾Anson Lo（圖片來源：my903）

5）黃偉文勇奪填詞人：千其唔好頒終身成就獎俾我

寫出24首冠軍歌的黃偉文再次勇奪「叱咤樂壇填詞人大獎」，由於身在外國未能親身出席頒獎典禮，他預先拍片講了3分鐘的得獎感受：「我想借呢次機會，多謝我從來未係呢個台多謝過嘅人，亦都好擔心之後會冇機會多謝嘅人。我唔係擔心之後冇獎攞，或者冇頒獎禮去，而係呢幾年我學識重要嘅嘢要喺失去之前好好記住。所以想提大家，千其唔好等我死咗先頒終身成就獎俾我啊，我可以話俾大家知我死咗之後一定唔會去攞獎。」

盤點 叱咤2022 叱咤樂壇2022 Wyman在得獎感言時表示希望大家能夠珍惜眼前人，又搞笑表示：「千其唔好等我死咗先頒終身成就獎俾我啊，我可以話俾大家知我死咗之後一定唔會去攞獎。」
Wyman在得獎感言時表示希望大家能夠珍惜眼前人，又搞笑表示：「千其唔好等我死咗先頒終身成就獎俾我啊，我可以話俾大家知我死咗之後一定唔會去攞獎。」（圖片來源：《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截圖）

6）時裝災難勁誇張

去年叱咤女歌手性感欠奉，露得最多的是穿吊帶白裙的泳兒，緊接已經是一身貼身白色、仿如郭富城Dancer的顧定軒（Zeno）。方皓玟的灰色貼身衫已經夠搶眼，加上兩邊「駱駝膊」夠晒誇張。唱作女歌手Merry Lamb Lamb及章尾而同樣以超誇張的造型登場，前者換上灰臉綠唇妝配全綠毛毛打扮，章尾而則以黑白服裝配上巨型斑馬紋帽。另外肌肉型的ANSONBEAN（陳毅燊）「封胸」現身，以摷到超亂的髮型配上Smokey Eye妝容示人。

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泳兒（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）
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顧定軒（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）
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章尾而（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）
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Merry Lamb Lamb（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）
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方皓玟（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）
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ANSONBEAN（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）

7）泳兒全場喊得最誇張

入行17年的泳兒終於獲得「叱咤樂壇女歌手」銀獎，上台一刻她都忍唔住爆喊，連眼妝都甩埋：「我用咗17年終於攞到，我自己可以用我嘅歌曲為我發聲。喺我最迷失嘅時候，多謝我嘅音樂團隊，17年我都可以做一個有夢想嘅人，多謝我每一個Fans，每一個留言我都有睇。同等緊一個機會嘅人講，無論你做緊咩工作都要堅持，我都每一個人都有能力創造奇蹟。」

盤點 叱咤2022 泳兒 泳兒上台領人生首個台歌手獎，感動爆喊。
泳兒上台領人生首個台歌手獎，感動爆喊。（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：商台、商業電台 Hong Kong Toolbar截圖、

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