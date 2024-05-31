盤點《妙手仁心》8大主演近況 馬浚偉升呢做高層 兩大男神輪流回巢拍劇

早前（28日），53歲的馬浚偉上載了一張與張家輝聚會的照片，並寫道：「1998年《妙手仁心》的張創業和張家裕都長大了，今天聚舊！」隨即引發網民集體回憶殺。依相中可見，雖然二人歲數均以「5」字開頭，但樣貌及狀態都依舊keep得非常好，不少網民更留言求介紹防腐劑的牌子，相當搞笑。馬仔和家輝在《妙手仁心》第一輯中分別飾演急診室醫生Joe張家裕及沙展Peter張創業，兩人在劇中因打籃球而相識，是非常好的朋友，同時也是搞笑擔當。

