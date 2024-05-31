盤點《妙手仁心》8大主演近況 馬浚偉升呢做高層 兩大男神輪流回巢拍劇
《妙手仁心》8大主演近況逐個睇！各人際遇大不同
馬浚偉升呢做高層 張家輝影帝轉型做導演
現年53歲的馬浚偉近年搞作多多，2020年於北京大學取得工商管理碩士學位後，又回到香港，繼續修讀浸會大學中醫學基礎課程。除學業外，他也不遺餘力，keep住做老本行，參與了不少戲劇及綜藝的演出及製作，更加盟電台升呢做高層，可謂全面發展！
另一方面，張家輝在2004年才正式離巢，結束與TVB 9年的賓主關係。在2002年開始，張家輝開始轉型，減拍喜劇電影，並在2005年開始與杜琪峯合作，出演《黑社會》系列、《放·逐》等，最後更兩度憑林超賢導演作品《証人》和《激戰》，獲得第28屆和第33屆香港電影金像獎的殊榮，近年轉型做導演，自導自演的新片《贖夢》。
60歲 吳啟華回巢飾演「老本行」醫生
現年60歲的吳啟華2014年與第二任妻子離婚，兩人育有一女兒，今年16歲。近年，吳啟華主力北上發展，除了不時出席商演活動及登台之外，也有開設內地社交平台帳戶拍片維持知名度，但可惜反應始終麻麻。去年，吳啟華相隔8年回巢，參與新劇《非份之罪》其中一個單元「無臉女屍」，並飾演「老本行」醫生角色。
50歲 蔡少芬 被封為圈中「樓后」
Ada與內地演員兼武指張晉結婚16年，二人育有兩女一子，近年Ada鮮有拍劇，但有參與不少綜藝節目的錄製。去年，Ada因參加內地圈內女藝人歌舞類競技節目而再度人氣急升，近日更有報道指其手持香港、北京、上海及張晉家鄉重慶等地共9個房產，市值近2億港幣，被封為圈中「樓后」！
58歲 林保怡 回巢拍新劇《刑偵12》
58歲的Bowie是公認的實力派演員，近年轉戰電影圈的他雖然在上月（4月）失落影帝寶座，但仍被封為網民心中的「最佳男主角」。今月，Bowie在萬眾期待下，相隔13年回巢無綫，為新劇《刑偵12》擔任男主角，搭檔陳法蓉及陳自瑤，劇集目前已在內地開鏡。
54歲 陳慧珊轉型向教育界發展
自從2006年同經理人鍾家鴻再婚並產女後，Flora便大幅減產，並轉型向教育界發展。重執讀書生涯的Flora於香港大學取得英文專業碩士學位後，又再修讀教育類博士學位，近年有指她在深圳一間英語培訓機構內當英文老師。致力於投身教育界的她還曾親自製作多部教育類綜藝，並邀請昔日在TVB的好友如宣萱、胡杏兒等參與拍攝。去年，Flora與Bowie這對經典熒幕情侶相隔多年後再在幕前合體，為演唱會擔任嘉賓，兩人合唱同樣是他們主演的《鑑證實錄》的主題曲《留痕》，令網民彷彿重返90年代的黃金歲月。
56歲 蘇永康 發福嚴重與胡慧沖撞樣
阿公近年依然keep住演員及歌手的雙重身分，積極參與幕前演出及舉辦個人演唱會，不過由於其身型發福嚴重，被網民指與「泰國通」胡慧沖撞樣。
54歲 陳芷菁 從事幕後製作工作
陳芷菁於2017年離巢，外出以個人名義成立「陳芷菁工作室」，從事企業培訓及幕後製作工作，雖然後一度回歸TVB，但於2019年再度離巢。如今，陳芷菁密密接內地job，不時飛往各地開設講座，亦經常在社交平台發布生活日常與正能量話題，與網民分享。