盤點2024年10大娛樂事件 「明登戀」狂食負評《破·地獄》創歷史！
呂爵安林明禎「明登戀」超轟動
MIRROR27歲成員Edan呂爵安8月被爆出與「大馬女神」林明禎歐遊食飯，隨後於9月突然公開承認與林明禎了解中，引起大批fans熱議！雖然2人都拒認已經一齊，不過上月就再被網民影到2人於台灣夜市「拍拖」的照片，搞到雙雙被網民狠批掛住拍拖唔顧事業！
《破·地獄》成歷來最短時間破1億香港電影
電影《破·地獄》於上月底錄得香港及澳門累積票房達一億嘅佳績，電影僅上映短短二十日就破億更榮登香港史上華語電影最高票房第一。《破·地獄》中飾演郭文玥嘅衛詩雅更勇奪亞太影后，電影於今日（31日），更傳來在第16屆澳門國際電影節金蓮花獎勇奪最佳導演、最佳男主角以及最佳女主角三項大獎！
何太何伯連環成為熱議焦點
76歲何伯和43歲「新何太」於今年5月在《東張西望》嘅訪問一出，隨即成為網民熱議嘅話題。何太更連環「出招」搏關注，唔單止推收費式fans群組，更在直播中喪鬧老公何伯以及大爆房事等，keep住引起網民關注！
鄭中基突然炒魷經理人兼宣布停工
52歲鄭中基於8月突然在社交媒體上發表驚人聲明，宣布：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」引來網民諸多揣測！雖然隨後就表示係因為抑鬱及酗酒等問題而停工，但係就引來唔少網民猜測真相係因為「偷食」經理人被老婆發現！
郭晉安宣布離婚兼連環陷「痰罐事件」
60歲郭晉安於今年5月宣布與結婚18年嘅歐倩怡離婚，雖然2人在社交平台嘅帖文睇落和平，但係歐倩怡離婚後於《絲打圍爐》訪問嘅訪問中，大爆自己在2019年細菌感染全身發炎，某一晚凌晨更一度透唔到氣，甚至搞到失禁。歐倩怡表示當時不停拍身旁的郭晉安，但郭晉安初時並沒有理會：「我不斷拍我身邊嗰個，我同佢講我透唔到氣，跟住佢就話你唔好玩啦，訓啦。跟住佢就見到我真係唔對路，就開始起身，幫我Google。」
Babyface自信發言兼表示力追「東張女神」梁敏巧
TVB於10月播出嘅節目《呃錢》中，有一名自稱有「Babyface」的黃先生因其超自信發言引起網民關注，更一度獲網民封為Babyface哥。Babyface在節目播出後，突然在社交平台揚言要在30日內追到在節目中訪問自己嘅「東張女神」梁敏巧，更曾帶同鮮花加戒指「逼婚」梁敏巧，最後慘是檸檬兼宣布放棄對方。
李龍基女友王青霞判刑25個月
74歲李龍基的未婚妻王青霞Chirs，今年因涉嫌使用虛假文件及作出虛假陳述等罪行，於6月時被正式起訴兼判處25個月的刑期，令「愛妻號」李龍基淚灑當場。等待女友出獄嘅李龍基近月keep住開工，本月出席活動時更因睇見未婚妻親手整畀自己嘅泥公仔一度睹物思人報喊，要同場嘅馬國明上前安慰！
龍婷丘亞葵Hello Kiss形象大插水
43歲龍婷參加TVB歌唱選秀節目《中年好聲音》獲第4名後人氣急升，不過龍婷就於7月時被傳媒拍到她在尖沙咀結束活動後，與65歲的丘亞葵一同乘坐男方座駕睇戲食飯，龍婷更被影到拍打丘亞葵的屁股，情到濃時還在車內熱吻，場面相當甜蜜。不過丘亞葵就介紹2人見面只係為傾演唱會，又指拍Pat只係角度問題，所謂激咀則是朋友式的Hello Kiss，只錫了一啖面。他已和老婆解釋清楚，之後與龍婷會同之前一樣，只限工作上見面。
黃家駒墳墓慘遭毀壞
今年5月，網上流傳兩條影片，見到一名光頭男子對Beyond已故主音黃家駒的墓碑不停潑可樂，又用粗口指罵，更用箱頭筆塗鴉，並寫上「社會破壞者」、「光頭Bob」。他不但把花束四圍亂拋，高唱完《海闊天空》後，再狂咀黃家駒的遺照，繼而用鐵鎚敲碎遺照。他更對住鏡頭大叫「認住我」、「他日會拯救一切」。影片一出令唔少網民嬲爆，連黃貫中回應傳媒時都狠斥破壞者「小則肚痛，大則橫死」。
Frankie@MIRROR女友連環被爆黑材料
36歲MIRROR成員Frankie陳瑞輝2023年為宣布與圈外人拍拖，但其女友就於今年6月在社交平台高調現身。不過有網民火速將Christy起底，更連環爆出Christy疑似同時周旋於Frankie以及AK之間，以及一連串大膽發言，令Frankie連帶陷入脱粉潮，就連MIRROR經理人黃慧君（花姐）都在社交平台疑似出story暗串Christy……