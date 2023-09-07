盤點圈中7大隱形「村屋王」包括2位TVB小花 間間過千呎好闊落

圈中好多藝人都鍾情住村屋，唔好以為住村屋只為貪平，其實有不少藝人都係「村屋王」，所住的村屋大到過千呎，連天台加花園仲闊落過唔少豪宅，其中就包括有2位TVB小花，今次就一齊來盤點一下娛圈中的隱形「村屋王」！