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盤點圈中7大隱形「村屋王」包括2位TVB小花 間間過千呎好闊落

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圈中好多藝人都鍾情住村屋，唔好以為住村屋只為貪平，其實有不少藝人都係「村屋王」，所住的村屋大到過千呎，連天台加花園仲闊落過唔少豪宅，其中就包括有2位TVB小花，今次就一齊來盤點一下娛圈中的隱形「村屋王」！

盤點圈中隱形「村屋王」

1.張頴康 屋企變水上樂園

無綫藝人張頴康和麥雅緻一家五口生活幸福，周不時會見夫婦二人在社交平台分享一家五口的生活照，令其居所容貌曝光，張頴康現居大埔3層村屋，從照片中可見屋內地方相當寬敞。全屋以米白色作主調，看起來相當明亮，而客廳分別放置了兩張梳化及按摩椅，即使放置了大型家具空間感仍十分充足，足以容納20多人一齊到家中開party，屋外的空間更放置了吹氣滑梯同小型泳池，十足迷你水上樂園。

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張頴康和麥雅緻曾邀請20多人到家中開party，在巨型客廳影大合照絕對無難度。（圖片來源：FB@張頴康 麥雅緻）
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客廳中間位置有樓梯通往上層，更放置了供小孩玩耍的活動空間，讓小孩們有足夠的地方盡情放電。（圖片來源：FB@張頴康 麥雅緻）
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客廳旁邊則是開放式廚房及飯廳，放置了一張長方形飯枱，張頴康一家五口經常在長枱一起吃飯。（圖片來源：FB@張頴康 麥雅緻）
盤點 張頴康 麥雅緻 大屋曝光 圖片來源：Facebook@張頴康 麥雅緻
屋外的偌大空間更足以放置吹氣滑梯同小型泳池，還有大量空間供小朋友遊玩，十足迷你水上樂園一樣。（圖片來源：FB@張頴康 麥雅緻 ）

2.胡諾言 家住西貢全棟村屋

胡諾言與陳琪一家人自住西貢的全棟3層村屋，面積超過2千呎，不但背山面海私隱度高，更有花園有天台，仔女房、學習間、工人房應有盡有唔使爭，居家湊仔上網開live無難度，尤其係抗疫期間，同三個仔女宅在家，胡諾言將天台改裝成私家健身室，陳琪就喺花園種菜種花，真係唔使出街都唔會叫悶！胡諾言更曾透露除了家住的村屋外，胡家在將軍澳區還有三層物業，總市值超過4千萬！

盤點 胡諾言 拍拖時期已經扎根西貢，胡氏兩口子細屋換大屋一層變兩層、兩層變三層，依家一家五口住喺西貢半山面海2千呎村屋。
拍拖時期已經扎根西貢，胡氏兩口子細屋換大屋一層變兩層、兩層變三層，依家一家五口住喺西貢半山面海2千呎村屋。（圖片來源：新傳媒資料庫）
盤點 胡諾言 村屋勝在價錢公道實用率高，胡家地方大自然成為親戚朋友聚會首選地點，幾家人有大有細開個幾十人party 都不成問題。
村屋勝在價錢公道實用率高，胡家地方大自然成為親戚朋友聚會首選地點，幾家人有大有細開個幾十人party 都不成問題。（圖片來源：新傳媒資料庫）
盤點 胡諾言 自家花園有胡太親自翻土播種每日打理。
自家花園有胡太親自翻土播種每日打理。（圖片來源：新傳媒資料庫）
盤點 胡諾言 同唔少電視台藝人一樣，胡仔都愛上長跑又勤健身，自家天台亦被改建成私人健身室隨時有得操。
同唔少電視台藝人一樣，胡仔都愛上長跑又勤健身，自家天台亦被改建成私人健身室隨時有得操。（圖片來源：新傳媒資料庫）

3.張可頤 飯枱夠大可坐超過10人

生活一向低調的張可頤早年曾以600萬港元買入元朗四季豪園獨立屋，去年底她曾在微博上大曬生活照，從照片中可見張可頤正準備與一眾親朋好友共渡聖誕，一張長飯枱夠坐超過10人，可見其獨立屋內部都相當之大。而家中的設計都偏向簡約時尚，此外更擁有無敵花園，能夠和親朋戚友在花園裡BBQ。

盤點 張可頤
張可頤穿上螢光粉紅及綠相間的毛衣，夠晒節日氣氛。（圖片來源：微博@張可頤maggie）
盤點 張可頤
張可頤近年慢慢淡出幕前工作，轉而在幕後做老闆，在內地開設經理人公司。（圖片來源：微博@張可頤maggie）
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十多人食完飯仲一齊BBQ。（圖片來源：微博@張可頤maggie）

4.彭慧中 家住3,000呎獨立屋

無綫《流行都市》的長腿女神彭慧中家底富貴，有傳家族開時裝貿易公司，在中港兩地設有多間廠房。有指彭慧中爸爸在2008年用2,100萬買入大埔3,000呎獨立屋畀屋企人住，彭慧中亦曝光過獨立屋內貌，可見屋外有個大花園，私隱度極高，大廳亦好闊落。不過一直和屋企人同住的她，曾表示目標係儲首期買樓，希望能夠擁有自己的物業。

盤點 34歲的彭慧中2010年參選港姐加入無綫，轉眼間已入行13年。
34歲的彭慧中2010年參選港姐加入無綫，轉眼間已入行13年。（圖片來源：IG@phoebspang）

5.劉心悠 一筆過入市築愛巢

現年42歲的劉心悠今年初驚爆已在2022年除夕與圈外男友秘密結婚，閃電升呢人妻，去年她曾坦承出售了外國物業，套現並「一炮過」在香港置業，以首置名義斥資2,250萬元，購入了一間位於西貢清水灣道澳貝村、全幢建築面積達2,100平方呎的村屋，原來她這次大手筆入市，就是為了同老公共築愛巢，她直言在該區買樓，全因鍾情西貢近郊區兼有海景，環境較清幽。

盤點 劉心悠 已婚 劉心悠 木偶鼻 劉心悠 除了學煮嘢食外，劉心悠近期亦愛上載和鸚鵡互動的照片或影片。（圖片提供：微博@劉心悠Annie）
劉心悠所購村屋為四房連套房及三廳間隔，並附有花園，其中一間房被劉心悠用來安置其寶貝鸚鵡。（圖片來源：微博@劉心悠Annie）

6.林溥來 擁2千呎私人花園

林溥來 Patrick Sir 是無綫皇牌司儀之一，同時又是補習社的老闆及幼稚園校監，可說「百足咁多爪」。很多網民讚他高大靚仔、有學識、有修養，與外表純品的老婆關宛珊一家三口住在大圍面積1,123方呎3房連套房獨立屋。有傳身家過億的Patrick Sir，早於2019年花近3,000萬買入這間豪宅，家中更有足足2,293呎的私人花園，夫妻兩人常在花園嘆下午茶，有時亦會用於健身。

盤點 Patrick Sir
前年4月，關宛珊為Patrick Sir誕下一子。（圖片來源：IG@patrick_sir_on_air）
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Patrick Sir 家中有超過2千呎的私人花園。（圖片來源：IG@patrick_sir_on_air）
盤點 家中樓底足有11呎高！
家中樓底足有11呎高！（圖片來源：IG@patrick_sir_on_air）

7.鄺潔楹 圈中隱形富婆

「哈比女神」鄺潔楹現在與家人同住在大埔2,000呎獨立屋，家中有私人花園仲有巨型天台，仲有埋一個超大的私人室內停車場，大到可以打劍擊！鄺潔楹亦曾透露她在父母幫助下，大學畢業後就成功上車，與胞兄一同以900萬購入跑馬地舊樓，至今市值已過千萬。入行後她又密密投資經營甜品店及時裝網店，又與藝人伍富橋合資開設健身中心，瓣數多多，是TVB隱形小富婆

盤點 鄺潔楹與家人住在大埔獨立屋。
鄺潔楹與家人同住在大埔獨立屋。（圖片來源：IG@bigbigchannel_official）
盤點 屋企有超大露台。
屋企有超大露台。（圖片來源：[email protected]
盤點 天台景色怡人，可看到周圍全是獨立屋。
天台景色怡人，可看到周圍全是獨立屋。（圖片來源：[email protected]
盤點 鄺潔楹 客廳布置以米色為主調，非常舒服。
客廳布置以米色為主調，非常舒服。（圖片來源：[email protected]
盤點 鄺潔楹家中廚房有雙門雪櫃，大到可以容納一張餐枱，煮完早餐即坐低食，身後仲有電視機。
鄺潔楹家中廚房大到可以容納一張餐枱，更有雙門雪櫃，煮完早餐即坐低食，身後仲有電視機。（圖片來源：YouTube@Judy Kwong 鄺潔楹）
盤點 拍攝劇集《七公主》期間，鄺潔楹為演好劍擊高手的角色，仲搵工人姐姐幫手，一齊在超大私人室內停車場練習！
拍攝劇集《七公主》期間，鄺潔楹為演好劍擊高手的角色，仲搵工人姐姐幫手，一齊在超大私人室內停車場練習！（圖片來源：[email protected]
盤點 網民大讚鄺潔楹壓低身趷籮，有姿勢又有睇頭！但亦好擔心幫佢拎住枕頭練習的工人姐姐人身安全。
網民大讚鄺潔楹壓低身趷籮，有姿勢又有睇頭！但亦好擔心幫佢拎住枕頭練習的工人姐姐人身安全。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：IG@phoebspang、微博@劉心悠Annie、FB@張頴康 麥雅緻、新傳媒資料庫、微博@張可頤maggie、IG@patrick_sir_on_air、IG@bigbigchannel_official、[email protected]、YouTube@Judy Kwong 鄺潔楹

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