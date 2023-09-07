盤點圈中7大隱形「村屋王」包括2位TVB小花 間間過千呎好闊落
盤點圈中隱形「村屋王」
1.張頴康 屋企變水上樂園
無綫藝人張頴康和麥雅緻一家五口生活幸福，周不時會見夫婦二人在社交平台分享一家五口的生活照，令其居所容貌曝光，張頴康現居大埔3層村屋，從照片中可見屋內地方相當寬敞。全屋以米白色作主調，看起來相當明亮，而客廳分別放置了兩張梳化及按摩椅，即使放置了大型家具空間感仍十分充足，足以容納20多人一齊到家中開party，屋外的空間更放置了吹氣滑梯同小型泳池，十足迷你水上樂園。
2.胡諾言 家住西貢全棟村屋
胡諾言與陳琪一家人自住西貢的全棟3層村屋，面積超過2千呎，不但背山面海私隱度高，更有花園有天台，仔女房、學習間、工人房應有盡有唔使爭，居家湊仔上網開live無難度，尤其係抗疫期間，同三個仔女宅在家，胡諾言將天台改裝成私家健身室，陳琪就喺花園種菜種花，真係唔使出街都唔會叫悶！胡諾言更曾透露除了家住的村屋外，胡家在將軍澳區還有三層物業，總市值超過4千萬！
3.張可頤 飯枱夠大可坐超過10人
生活一向低調的張可頤早年曾以600萬港元買入元朗四季豪園獨立屋，去年底她曾在微博上大曬生活照，從照片中可見張可頤正準備與一眾親朋好友共渡聖誕，一張長飯枱夠坐超過10人，可見其獨立屋內部都相當之大。而家中的設計都偏向簡約時尚，此外更擁有無敵花園，能夠和親朋戚友在花園裡BBQ。
4.彭慧中 家住3,000呎獨立屋
無綫《流行都市》的長腿女神彭慧中家底富貴，有傳家族開時裝貿易公司，在中港兩地設有多間廠房。有指彭慧中爸爸在2008年用2,100萬買入大埔3,000呎獨立屋畀屋企人住，彭慧中亦曝光過獨立屋內貌，可見屋外有個大花園，私隱度極高，大廳亦好闊落。不過一直和屋企人同住的她，曾表示目標係儲首期買樓，希望能夠擁有自己的物業。
5.劉心悠 一筆過入市築愛巢
現年42歲的劉心悠今年初驚爆已在2022年除夕與圈外男友秘密結婚，閃電升呢人妻，去年她曾坦承出售了外國物業，套現並「一炮過」在香港置業，以首置名義斥資2,250萬元，購入了一間位於西貢清水灣道澳貝村、全幢建築面積達2,100平方呎的村屋，原來她這次大手筆入市，就是為了同老公共築愛巢，她直言在該區買樓，全因鍾情西貢近郊區兼有海景，環境較清幽。
6.林溥來 擁2千呎私人花園
林溥來 Patrick Sir 是無綫皇牌司儀之一，同時又是補習社的老闆及幼稚園校監，可說「百足咁多爪」。很多網民讚他高大靚仔、有學識、有修養，與外表純品的老婆關宛珊一家三口住在大圍面積1,123方呎3房連套房獨立屋。有傳身家過億的Patrick Sir，早於2019年花近3,000萬買入這間豪宅，家中更有足足2,293呎的私人花園，夫妻兩人常在花園嘆下午茶，有時亦會用於健身。
7.鄺潔楹 圈中隱形富婆
「哈比女神」鄺潔楹現在與家人同住在大埔2,000呎獨立屋，家中有私人花園仲有巨型天台，仲有埋一個超大的私人室內停車場，大到可以打劍擊！鄺潔楹亦曾透露她在父母幫助下，大學畢業後就成功上車，與胞兄一同以900萬購入跑馬地舊樓，至今市值已過千萬。入行後她又密密投資經營甜品店及時裝網店，又與藝人伍富橋合資開設健身中心，瓣數多多，是TVB隱形小富婆
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