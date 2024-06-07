《殭》TVB Plus重播5大花生 網民厭悶：連配音師奶劇都冇得睇？
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J2 變成 TVB Plus 之後，重點宣傳梁思浩的《直播靈接觸》，但原來除了自家新節目，82台5月7日開始每晚10:30黃金時段都有劇集重播，該劇正是2016奇幻電視劇《殭》，緊接韓劇《紅色高踭鞋》於同時段播放。全劇33集由5月開始播，仲有唔夠10集就完，坊間討論度非常低，網民批評節目編排有如「攝時間」。
盤點《殭》黃金時段重播5大花生：
1. 重播欠宣傳 未受重視似攝時間
《殭》在TVB Plus 每晚10:30開播，理論上是黃金時段，但由於沒有宣傳，官方網絡平台也沒有投放資源製作精華重溫，討論度甚低，重視程度遠不及之前J2 為懷念周海媚重播《大鬧廣昌隆》，出師無名，部署似有攝時間之嫌，十分離奇。
2. 此劇係鄭嘉穎同陳凱琳撻著之作
劇集2015年遠赴荷蘭拍攝，鄭嘉穎同陳凱琳日夕相對之下擦出愛火，劇集未播出，己經忍唔住公開曬恩愛上雜誌封面，最終成就了二人的姻緣，並於2018年結婚。
3. 謝安琪緊身白衣 逼爆上圍屢成焦點
謝安琪拍劇經驗算少，包括第1次在2014年以客串身份演出的TVB劇集《老表，你好hea！》，第2套就是2016年的TVB時裝奇幻驚悚劇《殭》。謝安琪當時擔正做《殭》女一，扮可愛演繹帶來多方抨擊，直至去年ViuTV《法與情》演律師仍被人提起：https://www.orientalsunday.hk/131379
4. 劇集題材新穎但係收視不濟 監製遷怒觀眾唔識欣賞
製作規模龐大，《M Club 》監製陳維冠操刀，被批評編、導、演皆沒有一項入流，劇情即離題又凌亂。監製為此發火，呼籲觀眾不要只看一、兩集就以為自己知道整套劇想表達什麼。去年同一監製炮製《羅密歐與祝英台》繼續成為收視炮灰。
5. 抄襲傳聞鄭嘉穎角色設定勁似《深夜食堂》
劇集被指「集百家之抄」，角色設定上鄭嘉穎就話自己係開 「深宵食堂」，網民就話呢段抄足日劇《深夜食堂》。主角而喺如雨中打鬥一幕就同《廿二世紀殺人網絡》第3集最終決戰一模一樣；殭屍斷手著火一幕，就同《幽靈刺客》中嘅殭屍死亡方法一樣，仲有陳凱琳祼背瞓喺玫瑰花上，就被網民話抄足1999年西片《美麗有罪》。
網民質疑TVB做法：連配音師奶劇都冇得睇？
對於TVB Plus嘅節目編排，網民表示不認同，質疑做法 ：「都痴線既，精彩節目就調哂去九點半，同自家二線劇對撼，但十點半就無野播」 「《殭》應該係陳維冠暫時最差，差過《梁山伯》同《42章經》。」 「連配音韓國師奶劇都冇得睇？定係學當年J5劇場」。
圖片來源：TVB、新傳媒資料庫、《蘋果日報》截圖