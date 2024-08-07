盤點12位酒精出事男藝人 鄭中基飛機醉酒鬧事 楊明醉駕一身酒氣拒測試

藝人鄭中基（Ronald）今日（6日）在社交平台發文指自己「選擇咗飲酒去逃避現實」，並將會到美國接受戒酒治療。其實圈中亦有不少藝人「酒精出事」一度令形象插水，以下就為大家盤點12位「酒精出事」男藝人！

