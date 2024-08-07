盤點12位酒精出事男藝人 鄭中基飛機醉酒鬧事 楊明醉駕一身酒氣拒測試
1 | 鄭中基醉酒鬧事一度被FBI拘捕
96年出道時，鄭中基因為有個唱片公司高層爸爸照住，一出道就有得同歌神張學友合唱一炮而紅。不過二千年因在飛機醉酒鬧事搞到被逼降美國再被FBI拘捕，事業即時走下坡。據知當時鄭中基因為這件事件，不但被罰款$2,500美金和留有案底，據聞更要支付約5千萬港幣給航空公司和受影響人士，賠上頭幾年賣唱片的收入。
2 |梁漢文醉駕超標3.5
梁漢文18年返回半山寓所時，於花園道失控撞欄，呼氣測試證酒精濃度超標，酒精測試超標3.5倍，被判160小時社會服務令，停牌兩年，罰款1,500元。
3 |曹格酒品差令形象插水
曹格一度憑《背叛》等名曲成名，但亦因酒品而形象插水。曹格因醉酒鬧事而負面新聞連連，曾經在演唱會慶功宴上，因醉酒而與人發生爭執、互相毆打，又曾經酒後大鬧林志穎婚禮。要數到最經典，就一定是因為醉酒而與好友側田在街頭互毆，認真誇張。
4 |陳浩民醉酒鬧「狼吻門」
當年一度為TVB一線小生的陳浩民，曾經在11年於橫店拍攝當時，因為與同劇演員馬德鐘、陳嘉桓飲得太高興，而一度狂吻陳嘉桓，鬧出「狼吻門」事件。雖然陳浩民最後有開記者會公開道歉，但都無補於事，形象直線插水。
5 | 曾志偉潛入巨星飯局狂言：TVB係弱台！
2014年，曾志偉到海南島出席觀瀾湖世界明星邀請賽。大會晚上設宴招待一眾貴賓，甄子丹夫婦、曾志偉被安排與摩根費曼同枱。曾志偉開席不久密密飲，幾杯到肚的他，之後曾志偉到場外做訪問，此時Now TV主播上前邀請醉醉地的曾志偉做訪問，他竟突然發酒癲：
「你邊間？我唔做TVB，TVB呢啲係弱台！」
翻查紀錄，當年呢句說話，發生於余詠珊入主無綫之後，曾志偉非常不滿對方排異己、只捧自己友，更自稱「炒人有理」。當年曾志偉曾經出席活動，以一身黑衣隔空聲援TVB職員協會發起之黑衣行動，指摘高層連有病及即將退休的職員都炒，處理手法相當有問題，曾志偉借醉鬧無綫弱台，唔妥到出口！
6 |梁家輝屢醉屢犯
影帝梁家輝在02年酒駕於紅隧與巴士相撞，更揮拳打司機，被判罰款及停牌18個月。復牌年半便又重蹈覆轍，為自己再加一項醉駕案底，他2005年10月駛經黃竹坑道時，因收掣不及從後撞向一輛旅遊巴，當場吹波仔證實酒精含量超標兩倍半，至06年1月被法院裁判官判他入獄兩個月但緩刑3年，而且須罰款1萬元及停牌3年，以儆效尤。
7 |羅嘉良醉駕紀錄超誇張
當年四十歲的撈家羅嘉良，被控在2002年12月15日，於飛鵝山道發生車禍，被警方證實他血液內酒精含量超出法例規定的三倍，被控醉酒駕駛。後撈家在九龍城法院承認控罪，其代表律師求情時說，當時羅因為閃避狗隻而導致意外，裁判官基於羅沒有任何刑事紀錄和交通意外紀錄，且意外中沒有傷人，因此裁定罰款八千元及停牌十五個月。當時撈家被問到他認為判決結果是否公平，他笑而不答，只說「多謝關心」。
8 |崔建邦知錯不改
10年10月崔建邦醉駕被判停牌9個月，罰款6,000元，年尾竟無視法紀，停牌期間駕駛斷正，被發現涉嫌於停牌期間駕車會合好友林國斌，更被拍得照片，無綫隨即下令暫停他所有工作！
9 | 李治廷演出後出事
外表文質彬彬、形象乖仔又健康的李治廷，11年11月在亞洲國際博覽館參與一音樂會演出，現場雖有美酒免費提供，但李治廷稱演出前滴酒不沾，不過深宵時分他在清水灣道8號對開，因其駕駛的私家車左搖右擺，巡警截停時聞到酒氣，經酒精呼氣測試驗出32微克酒精含量，超出法定標準遂將他正式拘捕，判刑時裁判官有感他認罪及初犯，判他留案底、罰款6,000元、停牌半年及需要參加駕駛改進課程。
10 | 李璨琛醉駕激嬲孕妻
當年年初五，42歲將升級做爸爸的李璨琛，飲天光後在早上7時多醉駕返家，途經九龍城就被交通警截查，「吹波波」測試超標近兩倍，案件由東九龍總區交通部跟進，被警方落案檢控一項醉駕罪，他承認控罪，並於觀塘裁判法院接受判決，法官聽取過社會服務令報告，認為報告正面，接納建議判以120小時社會服務令、停牌12個月及停牌後自費參加駕駛改進課程。
11 | 楊明醉駕一身酒氣拒測試
當年39歲的楊明，2020年8月凌晨駕車經半山時發生連環撞欄意外，由於他步履不穩送院，被懷疑醉駕，警方最後以涉嫌「拒絕提供血液樣本」拘捕他，事後楊明接受無綫《東張西望》訪問，未有交代有否飲酒，只表示因撞車而頭暈，當下未能做酒精測試，並為毀壞公物而致歉！
楊明醉駕意外後接受訪問，表示當時駕車途中突然分神，只記得「搶一搶軚」，之後一度「斷片」，卻全程避談事前是否有飲過酒。雖然死口唔認、公司隻字不提酒後駕駛，但警方在回應傳媒查詢時己經指出，楊明在車禍現場身上有酒氣、拒絕提供血液樣本，初步調查後，以「涉嫌拒絕提供血液樣本」將他拘捕。
12 | 阿Bob林盛斌3度於婚宴上醉到爆粗
皇牌司儀阿Bob林盛斌都經常因為飲酒鬧事。不但曾經在錢國偉婚宴上突然衝上台，搶咪又爆粗，又試過在張美妮婚宴上，對大王安德尊大聲叫「收皮」，去年又在胡杏兒婚宴上亂叫，就連阿Bob自己都曾自爆多次因為飲醉激嬲老婆。