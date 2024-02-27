「TVB御用阿媽」盧宛茵自爆遭後輩教戲怒插年輕演員未紅先驕

有「TVB御用阿媽」之稱的70歲盧宛茵（Madam Lo），日前與好友吳浣儀一齊接受幕後人楊紹鴻YouTube頻道的《小鴻吹水站》訪問。三人在節目談及到不少有關現實電視圈的秘聞，其中盧宛茵更大爆曾經有後輩串爆叫自己做戲，更怒插不少年輕演員都未紅先驕、冇大冇細。