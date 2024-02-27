「TVB御用阿媽」盧宛茵自爆遭後輩教戲怒插年輕演員未紅先驕
70歲盧宛茵自爆遭後輩串爆教戲
盧宛茵和吳浣儀在訪問中提及到認為現時電視圈青黃不接，盧宛茵表示覺得以前有「戲劇大師」鍾景輝教做戲，自己亦因此獲益良多，但現在部分有份拍劇的藝人都不是演員出身：「而家唔係嘅，『好聲音』唱吓歌又話『得喇，出嚟拍啦』，賣吓廣告又話拍得！」
盧宛茵隨後更自爆曾遭後輩串爆教戲：「你已經乜都唔識一舊雲就走嚟做，佢仲要教人喎，哇！試過有人叫我『呢句對白應該咁樣講喎』，我望吓佢，我又唔答，我照我自己方法演繹！使乜理佢呀。」
盧宛茵怒插年輕演員未紅先驕：見到都作嘔啊
此外，吳浣儀提及到一班年輕演員經常有大班工作人員陪出入，盧宛茵即刻附和道：「我哋嗰陣拍《季節》碧姐（鄧碧雲）咪都係一個人返嚟，唔通帶6、7個人啊？傻嘅。我出外景見到都作嘔啊，一個擔傘、一個遞茶、一個撥扇，哇大佬宜家乜事啊。我覺得此風不可長，我哋以前邊有咁。（發哥都唔會啦）咪就係！」
盧宛茵1句串爆大台主角
吳浣儀在訪問尾聲亦有為其他後輩演員講好說話，指自己在大台以外遇到的年輕演員都很有禮貌，不會黑面，亦非常願意學習。主持人楊紹鴻就分析指，認為大台以外的演員可能因為需要拼搏、沒有人「包庇」自己，所以會學識尊重前輩。盧宛茵聽畢即刻1句串爆指：「哦，明白明白。姐係『你理得我做得好唔好姐，我下一套又係豬腳（主角）」，獲網民大讚又型又夠霸氣。
一齊睇片：
「TVB御用阿媽」盧宛茵曾入紙申請健力士世界記錄
盧宛茵(Madam Lo)入行五十多年，有「御用阿媽」之稱的她曾飾演過70多個男藝人嘅阿媽，就連古天樂都做過佢個仔。盧宛茵前年更在活動上宣布已入紙申請《健力士世界紀錄》，申請劇集中飾演最多藝人阿媽創舉。盧宛茵在2021年無綫劇集《智能愛人》中，更需要飾演現實中的只係細自己8年的蔣志光媽媽，非常搞笑。
《戇夫成龍》、《阿旺新傳》做郭晉安阿媽
盧宛茵喺80年代尾復出之後，就一直開始做「媽媽級」嘅角色。2002年嘅《戇夫成龍》同2005年嘅《阿旺新傳》，盧宛茵都係飾演阿旺嘅媽媽！實際上盧宛茵係1953年出世，今年70歲，比起今年59歲嘅郭晉安，只係大11年⋯⋯ 差距唔算好誇張，但係都係生唔出咁大個仔啦！
《鐵探》演活腦退化症慈母
Madam Lo之前在不少TVB劇集中，都是飾演媽媽或奶奶角色的常見人物！在三年前的大台重頭劇《鐵探》中，她飾演與患有腦退化症的嫻姐，同在獄中的兒子Bingo（姜皓文飾）相認一幕最為深刻，亦感動不少觀眾！
《缺宅男女》演慈母
唔少人話盧宛茵最出色一套劇係2012年《缺宅男女》演廿四孝慈母張美玲，28集猝死一幕令唔少觀眾感動落淚。除了演媽咪，盧宛茵演惡外母、惡奶奶也一樣咁掂，好似《BB來了》演活刻薄惡奶奶，因為性格刻薄難相處，間接令徐榮同前妻離婚，又令Ali同黎諾懿成日因為佢而嘈交！
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