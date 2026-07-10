非份之罪｜盧宛茵評鼎爺新劇角色句句有骨 一句 「有錢又好色」 嚇到陳煒急澄清

盧宛茵近日接受訪問大談拍攝新劇《非份之罪》花絮，席間不僅爆料狠摑李家鼎一幕的幕後趣事，更當眾「公審」陳煒在片場只顧剝花生不幫口。最令人玩味的是，她評價鼎爺劇中角色時句句有骨，一句「呢頭愛老婆，嗰頭係20年」直接令現場氣氛推向高潮。