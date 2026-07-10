非份之罪｜盧宛茵評鼎爺新劇角色句句有骨 一句 「有錢又好色」 嚇到陳煒急澄清
盧宛茵一Take過激摑鼎爺忍笑忍到打冷震
盧宛茵透露拍攝新劇時有一場需要狠摑李家鼎的重頭戲，開拍前她已向對方「打底」：「頂爺，冇計啊，劇本係咁嘅，我搏命揞你。」鼎爺則大方回應：「唔怕，咪打囉！」展現資深演員的專業風度。然而一巴掌摑落去後，鼎爺竟當場劇咳，盧宛茵笑言自己要在嚴肅的劇情中死忍笑意，「我忍得好辛苦啊！」由於導演要求情緒一路直落不准NG，她唯有強忍打冷震完成整場戲，拍攝過程充滿戲劇張力。
陳煒被當眾公審急自嘲做細唔敢出聲
盧宛茵在訪問中突然「翻舊帳」，提及當年拍攝時曾遭年輕導演及工作人員刁難，作為資深演員只能忍氣吞聲，幸得Amy姐在旁安慰打氣。話鋒一轉，她開玩笑投訴陳煒當時在場卻只顧「剝花生」：「冇，佢喺度剝緊花生嘛！真係成盆喺度嘛！慢條斯理望……」面對大前輩的當眾公審，陳煒沒有絲毫尷尬，反而展現極高EQ，立刻以晚輩身份幽默解圍：「我呢啲做細嘅，咩都唔敢，唔敢出聲。」兩人一唱一和的互動令現場笑聲不斷。
評鼎爺角色有錢又好色暗抽20年情變
談到李家鼎在劇中飾演的大地主角色，盧宛茵大讚對方演得入木三分，隨即補刀：「一個大地主、有錢佬，但是又好色。呢頭愛老婆，嗰頭就20年！」這句「20年」絕非單純劇情描述——李家鼎於2026年公開承認與交往逾20年的女友Viva分手，而Viva的真實身份正是TVB演員馬貫東的母親，據悉這段長達20年的感情最終涉及約75萬港元分手費才正式畫下句號。盧宛茵更透露自己早在1970年代已認識鼎爺，當年對方仍與施明拍拖，兩人交情橫跨半世紀。
網民熱議盧宛茵毒舌功力堪稱一絕
被問到近期有否關心鼎爺的近況，盧宛茵沒有走溫情路線，反而笑着隔空吐槽：「唔好阻住佢嗰啲YouTube啊乜乜乜啦，唔好阻住佢啦！」這種老友之間的「反向關心」令網民大讚其幽默功力。有網民留言表示「盧宛茵句句有骨但又唔會傷感情，呢種默契真係幾十年先練到」，亦有人笑言「鼎爺聽到應該又咳多幾聲」，更有觀眾期待新劇播出時重溫這場「一Take過激摑」的經典場面。