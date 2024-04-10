71歲盧宛茵自爆拍劇遭導演針對 爆seed怒掟毛巾同場陳煒徐榮竟扮睇唔到
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現年71歲的資深演員盧宛茵（Madam Lo）向來敢言，入行超過50年的盧宛茵，繼早前在製作人楊紹鴻嘅Youtube透露自己曾被後輩教做戲後，近日盧宛茵在接受專訪時，更大爆自己在拍攝TVB新劇《非份之罪》的不愉快經歷。盧宛茵仲表示自己當場嬲到掟毛巾，不過同場的陳煒以及徐榮就竟然當睇唔到……
盧宛茵慘遭導演連環挑剔演技
盧宛茵透露在劇中飾演徐榮和陳煒的母親，卻竟在開工第一日就遭到導演的挑剔。盧宛茵表示導演曾在拍攝過程中質疑她的表情不足，不過盧宛茵就反駁是否需要過於誇張的演出，並提醒導演關於收音的問題，令導演對此無言以對。不過直至拍攝的第五天，導演的態度並因此有所改變，反而更變本加厲。盧宛茵一度被要求重看自己的演出片段，仲被導演邊睇邊鬧：「睇吓你啲戲？」、「啲戲唔係咁做㗎嘛」，令盧宛茵大感不滿。
盧宛茵片場爆seed陳煒徐榮當冇事
盧宛茵更大爆在一場與陳煒共演的戲份中，她根據劇本的指示試圖阻止陳煒離開，不過就被導演指責應該靜止不動讓陳煒離開。而導演連環無理取鬧的態度最終讓盧宛茵忍無可忍，更令她在憤怒之下怒掟毛巾，仲大叫「去死啦！」來發洩情緒。不過在場的徐榮和陳煒在睇見呢個情況是，卻竟然選擇保持沉默，只有一位工作人員前來安慰她。
盧宛茵唔敢同曾志偉投訴無奈硬食
事後盧宛茵與家人商量，決定向監製王心慰提出投訴。王心慰在得知情況後，第二天便到錄影廠安撫盧宛茵。不過當被問及是否會向總經理曾志偉反映時，盧宛茵則無奈表示自己不夠膽。盧宛茵坦言，這是她第一次因為工作而嬲到爆sedd，對於拍咗半世紀戲，竟受到如此對待，令她感到十分錯愕。盧宛茵更透露像鍾景輝這樣的導師從未如此批評過她。盧宛茵推測，導演對她發火可能有其背後原因，她認為公司可能因為要捧新人，而主角如陳煒正是「不可鬧」的對象，因此導演就將怒氣發洩在她這位甘草演員身上。
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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB(official)、TVB截圖、IG@tsuiwing0807、IG@alicechanwai