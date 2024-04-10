71歲盧宛茵自爆拍劇遭導演針對 爆seed怒掟毛巾同場陳煒徐榮竟扮睇唔到

現年71歲的資深演員盧宛茵（Madam Lo）向來敢言，入行超過50年的盧宛茵，繼早前在製作人楊紹鴻嘅Youtube透露自己曾被後輩教做戲後，近日盧宛茵在接受專訪時，更大爆自己在拍攝TVB新劇《非份之罪》的不愉快經歷。盧宛茵仲表示自己當場嬲到掟毛巾，不過同場的陳煒以及徐榮就竟然當睇唔到……