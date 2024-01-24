70歲盧宛茵被「野生捕捉」誤認係楊千嬅 內地網民爆笑指：老了就是這樣
70歲盧宛茵被誤認作楊千嬅
仔細一看，原來係資深演員盧宛茵被誤認作楊千嬅！盧宛茵的髮型和面貌被指與楊千嬅相似，最近盧宛茵和林秀怡一起參與外景拍攝，意外地被一些內地網友誤認為楊千嬅，並將照片上傳到小紅書。不少網友留言稱她是老版楊千嬅。例如「盧宛茵，楊千嬅變老版」、「楊千嬅」、「有可能佢細過楊千嬅」、「老年版楊千嬅」及「楊千嬅老了應該就是這樣」。其實，盧宛茵曾在拍劇集《隱門》時，已被稱為老版楊千嬅。
網民指與Torres似「兩嫲孫」
去年3月，有網民曝光了一張在機場「野生捕捉」楊千嬅的照片，相中的她和囝囝Torres站在一起，竟被取笑似「兩嫲孫」！網民紛紛留言指疑似素顏出巡的楊千嬅個樣老態盡顯：「隻眼凹晒好恐怖」、「老得好快」、「道友婆咁款」、「老到以為係阿婆帶住個孫」、「老過Lisa姐」、「殘到似人乾」等等，更有網民指她肚凸凸「肥腫難分」，懷疑她再度有喜！
《麥路人》演員受訪 郭富城分享挨餓求真實
2020年，郭富城、楊千嬅、張達明分享拍攝電影新作的點滴，片中城城飾演一位在連鎖食店寄居的無家者，為求寫實反映社會上的悲情人物，他們還特意往快餐店觀察無家者的動靜。郭富城為詮釋角色，特別實地前往旺角、土瓜灣、廟街等地觀察遊民生活。
楊千嬅在片中飾演在酒店駐唱多年的歌手，雖然賣唱文化式微，仍堅信還有再起的一天，是一個悲劇角色。楊千嬅在片中挑戰素顏演出，有一幕得知噩耗，楊千嬅示範「三秒落淚」演技，據報還一度太過入戲，之後還深陷在角色情緒中，淚流不止。
楊千嬅增肥「扮醜」 郭富城扮觀眾表示嘆為觀止
在接受無綫《東張西望》的採訪中，郭富城不但分享了劇組如何合作設計一眾角色，務求令角色更立體，對於楊千嬅素顏演出，更落足力「讚賞」，停唔到口不停模仿觀眾的反應，狂講N句「楊千嬅好醜樣、楊千嬅眼袋好大、楊千嬅好醜樣」，坐在一旁的楊千嬅亦招架不住無從搭嘴：
網友回應：「睇得出城城係真心」
去到訪問最後，城城連珠爆發狂數「楊千嬅醜樣」，壓軸都兜返一句「啱嘞，我哋就係要呢啲」，以「角色設計」作為打圓場，雖然訪問總算尷尬場面在一輪混亂中輕輕帶過，不過觀眾就睇得好仔細⋯⋯其中一個以崇拜楊千嬅為主題的臉書社群「多功能阿婆」入面，網民的意見尤其抵死：
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