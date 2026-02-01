Bad Girl大過佬｜盧廣仲扮聽眾call in阿正節目 分享浪漫故事原來係生日驚喜

近日在商台節目《Bad Girl大過佬》中，一名台灣聽眾Michael打電話上節目，原本聲稱要為了阿正尋找一位在淡水河邊救過他的香港女生Lily，豈料竟然是盧廣仲本人親自call in，為阿正送上生日祝福，整個過程笑料百出，網民直呼「今集笑到癲」！