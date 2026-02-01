Bad Girl大過佬｜盧廣仲扮聽眾call in阿正節目 分享浪漫故事原來係生日驚喜
近日在商台節目《Bad Girl大過佬》中，一名台灣聽眾Michael打電話上節目，原本聲稱要為了阿正尋找一位在淡水河邊救過他的香港女生Lily，豈料竟然是盧廣仲本人親自call in，為阿正送上生日祝福，整個過程笑料百出，網民直呼「今集笑到癲」！
盧廣仲扮聽眾call in阿正節目 分享淡水河浪漫故事
這位自稱Michael的台灣聽眾在節目中娓娓道來一個浪漫故事，指自己在台北走路時不小心跌進淡水河，幸得一位名叫Lily的香港女生伸出援手，更借出白色外套給他穿。Michael透露兩人在淡水河邊聊了很久，期間得知Lily喜歡收聽這個節目，因此他也開始追聽。更令人心碎的是，Michael因為太想念這位女生，竟然捨不得清洗那件外套，結果衣服發霉了，他希望透過節目向Lily道歉並歸還外套。
阿正起疑心聲音太熟悉 真相大白全場爆笑
節目進行期間，主持阿正開始懷疑這位Michael的身份，因為對方的聲音聽起來異常熟悉。當Michael說到「掉進淡水河」時，阿正更忍不住吐槽：「你係咪諗住上嚟投稿跌咗落愛河？」對方立即反駁：「唔係嗰個係淡水河！」這個對答令現場氣氛更加輕鬆搞笑。直到Michael突然轉口說「阿正，生日快樂」，並開始唱生日歌，真相終於大白，原來這位神秘來電者正是盧廣仲本人！
盧廣仲驚喜獻聲慶生 網民大讚溫馨感人
當盧廣仲表明身份後，阿正顯得既驚喜又尷尬，直言「我一開始的時候就覺得他的聲音有點像盧廣仲，我就覺得世界上溫柔的男人聲音都這樣」。盧廣仲在節目中透露自己的Instagram帳號是「Captain Lu」，並表示很快會到香港開演唱會，更答應會上阿正的節目。
紅館演唱會成焦點 粉絲期待香港再聚
節目尾段，盧廣仲提到將於4月在香港紅磡體育館舉行演唱會，阿正立即表示會「全包紮場」支持。這次意外的電話連線不但為阿正送上了特別的生日祝福，更為即將到來的香港演唱會造勢。網民對這次溫馨的互動反應熱烈，紛紛表示期待盧廣仲的香港演出，更有人笑言要去現場看看會否有更多驚喜安排。
圖片來源：IG@903bgog、IG@captain_lu、Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期