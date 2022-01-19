盧惠光憶述被騙到菲律賓拍三級片 因一樣嘢對女主角勁嫌棄
文：東方新地｜圖：[email protected]一起走過、[email protected]_1、新傳媒照片庫
盧惠光：拍到自己喊咁滯
現年62歲的盧惠光在節目中憶述自己曾經被人「賣豬仔」的經歷，仲愈講愈勞氣：「去到又話做男主角、又話女主角好靚，原來係三級片嚟嘅，但費事講戲名，喺菲律賓拍到自己喊咁滯！（有冇露股？）要我露？我老虎蟹都唔露！問我剝低少少見pat pat得唔得？嘩，我話大佬，點見呀，激到我！又話你攬住錫得啦，我哋自己會cut，又氹又盛咁，去到咪拍囉！」
隻腳好似啲人耕完田
盧惠光解釋當年喊唔係因為被人「賣豬仔」，而係因為女主角「貨不對辦」，他說：「唔係話拍呢部戲唔開心，而係你要同我講真話，喺香港睇女主角張相係OK，又唔係話好得，但話喺韓國選美攞過第三。我唔係講笑，去到現場見佢戙起隻腳，啲腳趾『裙晒邊』，好似啲人耕完田咁，隻腳兩邊仲有啲腳枕，我直頭講粗口，問導演係咪玩我先？話呢場戲你嚟做啦！見到啲腳邊直頭黑鼆鼆，我點攬住隻腳上嚟做戲？跟住我直頭攞個電話畀導演睇相，話我唔係詐你型，我都要做嘅，但要我剝晒就唔做。」
澄清成龍公司係解散
盧惠光又講到自己人生中的低潮，就是2006年與前妻黎淑賢離婚、2009年又遭成龍公司遺散的時期，他說：「又唔可以講『炒魷魚』，呢度要澄清係解散。嗰時可以講係我人生低潮，直頭低到係黐地下，全部嘢一齊嚟，記住有時人遇到唔愉快或者當黑，係會一齊嚟，嗰時要供樓、個仔讀書又要交學費，銀行供樓要幾萬蚊息，點供？打開銀行簿剩番好似夠一半供樓。」
為兩個仔拒絕上北京
盧惠光續說：「就喺嗰時佢（楊紹鴻）叫我入亞視拍兩部劇，收咗張20幾萬支票，解決咗好多嘢。（被人解散好無奈？）因為當時我搞離婚，公司又上晒北京，佢（成龍）有問我跟唔跟佢上北京，我第一句乜都冇諗就話唔上，我要睇住兩個仔，話我上咗去兩個仔冇人睇，唔上，咁就冇嘢講，就搵人傾解散，冇咩特別，又唔係話要炒你魷魚。」
特登爆粗鬧Jacky
提到大仔的英文名叫Jacky，同成龍的英文名Jackie同音，被指對大哥成龍好忠誠，盧惠光笑言：「後尾散咗有叫食飯，我有帶埋Jacky一齊出去，嗰次我特登好大聲鬧Jacky，講埋粗口！跟住大哥就問咩事，我話唔係叫你，係叫我個仔！」他解釋大仔的英文名是由契爺陳自強所改，對方話要尊重老闆就改Jacky，盧惠光笑指大仔叫Jacky幾好，現在一不開心，就可以在家鬧Jacky。