盧惠光憶述被騙到菲律賓拍三級片 因一樣嘢對女主角勁嫌棄

盧惠光與大仔盧俊諺（Jacky）及細仔盧俊希（Jovan）日前一齊上港台節目《一起走過》做嘉賓，自爆曾被騙到菲律賓拍三級片，但因一樣嘢令他對女主角非常抗拒，堅持老虎蟹都唔露！節目中他又澄清從來無被成龍炒過魷魚，又指大仔起名Jacky原來同成龍有關。