盧惠光22歲大仔盧俊諺高大靚仔曾演泰國電影男主角 獲讚似足朴海鎮
文：東方新地｜圖：盧惠光IG、黎淑賢IG、Natalie IG、《一起走過》FB、新傳媒圖片庫
盧惠光大仔盧俊諺 今年大學畢業
現年62歲的盧惠光同前亞姐黎淑賢曾於1998年奉子成婚，並先後誕下大仔盧俊諺和細仔盧俊希，至2006年離婚，其大仔盧俊諺今年已22歲，剛自英國著名學府University of Bradford（布拉德福德大學）畢業，主修物理治療學士課程，據知是父親盧惠光建議他選修這一科，因他覺得物理治療師在香港較為吃香，俊諺還計劃大學畢業後去學針灸，可以雙管齊下醫人，而盧惠光的細仔盧俊希今年則為16歲。
獲讚似足韓星朴海鎮
生得高大又靚仔的盧俊諺原來早已被泰國電影公司睇中，兩年前已入行，擔正做一部泰國校園電影《The One You Love》的男主角之一，片中的打扮被讚似足韓劇《來自星星的你》中的朴海鎮。戲中盧俊諺和女主角Stephanie本是情侶關係，因女方要過英國讀書而鬧翻，後來更在當地認識新男友，但盧俊諺卻遠赴英國想重修舊情，結果引發一段兩男爭一女的三角戀。現實中盧俊諺已與香港靚女KOL Natalie拍拖兩年多，兩人不時在IG放閃。
盧惠光朋友睇中拍戲
原來盧惠光亦同泰國甚有淵源，出生在柬埔寨的他在泰國長大，中學畢業後曾有一段時間逗留在泰國工作，直到他開始到香港打工，意外被李修賢睇中，而踩入香港娛樂圈。而盧俊諺這次所演出的泰國電影，亦是由盧惠光的朋友開拍，他曾笑言該位朋友睇住盧俊諺長大，又幫忙安排他去英國讀書，所以讓囝囝演出只當係還個朋友人情債，但盧惠光本人卻希望兒子以學業為重。
為湊仔放棄拍戲機會
盧惠光日前難得和兩個囝囝以父子檔接受老友楊紹鴻的電台節目《一起走過》訪問，原來節目主持人楊紹鴻是俊諺和俊希的契爺，睇住兩兄弟成長，楊紹鴻透露盧惠光在節目中分享了他當年家庭和事業直插谷底時，有段時期生活好徬徨，為了湊大兩個仔，要放棄好多離開香港拍戲的機會。
希望兩個仔成才
楊紹鴻又指盧惠光覺得自己一隻英文字都唔識，因此好希望兩個仔成才，日後入唔入娛樂圈就順其自然，不過楊紹鴻指盧俊諺和盧俊希兩兄弟都好鍾意拍戲，相信將來好大機會入行。