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盧惠光22歲大仔盧俊諺高大靚仔曾演泰國電影男主角 獲讚似足朴海鎮

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撰文：東方新地

昔日武打影星盧惠光同前妻黎淑賢育有兩子盧俊諺（Jacky）和盧俊希（Jovan），三父子早前一齊接受新一輯電台節目《一起走過》訪問，原來盧惠光的大仔盧俊諺今年已22歲，剛自英國著名大學畢業，早已被泰國電影公司睇中，兩年前已入行，擔正做一部校園電影男主角，更獲讚激似朴海鎮！

文：東方新地｜圖：盧惠光IG、黎淑賢IG、Natalie IG、《一起走過》FB、新傳媒圖片庫

盧惠光大仔盧俊諺 今年大學畢業

現年62歲的盧惠光同前亞姐黎淑賢曾於1998年奉子成婚，並先後誕下大仔盧俊諺和細仔盧俊希，至2006年離婚，其大仔盧俊諺今年已22歲，剛自英國著名學府University of Bradford（布拉德福德大學）畢業，主修物理治療學士課程，據知是父親盧惠光建議他選修這一科，因他覺得物理治療師在香港較為吃香，俊諺還計劃大學畢業後去學針灸，可以雙管齊下醫人，而盧惠光的細仔盧俊希今年則為16歲。

盧惠光同黎淑賢離婚後一直未有再婚，同兩個仔感情非常深厚。（圖片來源：盧惠光IG）
盧惠光同黎淑賢離婚後一直未有再婚，同兩個仔感情非常深厚。（圖片來源：盧惠光IG）
黎淑賢在06年同盧惠光離婚後，在07年改嫁給美容醫生許智政（左一），再生下兩名兒子，成為四子之母。（圖片來源：黎淑賢IG）
黎淑賢06年同盧惠光離婚後，在07年改嫁給美容醫生許智政（左一），再生下兩名兒子，成為四子之母。（圖片來源：黎淑賢IG）
盧惠光大仔盧俊諺今年6月已由英國畢業返港。（圖片來源：盧惠光IG）
盧惠光大仔盧俊諺今年6月已由英國畢業返港。（圖片來源：盧惠光IG）
盧惠光不時在社交平台上載與兩名兒子的合照。（圖片來源：盧惠光IG）
盧惠光不時在社交平台上載與兩名兒子的合照。（圖片來源：盧惠光IG）

獲讚似足韓星朴海鎮

生得高大又靚仔的盧俊諺原來早已被泰國電影公司睇中，兩年前已入行，擔正做一部泰國校園電影《The One You Love》的男主角之一，片中的打扮被讚似足韓劇《來自星星的你》中的朴海鎮。戲中盧俊諺和女主角Stephanie本是情侶關係，因女方要過英國讀書而鬧翻，後來更在當地認識新男友，但盧俊諺卻遠赴英國想重修舊情，結果引發一段兩男爭一女的三角戀。現實中盧俊諺已與香港靚女KOL Natalie拍拖兩年多，兩人不時在IG放閃。

盧俊諺曾在2019年泰國電影《The One You Love》中飾演一名文質彬彬的校園男神，全程談情無打戲。（圖片來源：《The One You Love》FB圖片）
盧俊諺曾在2019年泰國電影《The One You Love》中飾演一名文質彬彬的校園男神，全程談情無打戲。（圖片來源：《The One You Love》FB圖片）
當年電影在香港、泰國、英國三地取景拍攝。（圖片來源：《The One You Love》FB圖片）
當年電影在香港、泰國、英國三地取景拍攝。（圖片來源：《The One You Love》FB圖片）
獲讚激似韓星朴海鎮。（圖片來源：《來自星星的你》劇照）
獲讚激似韓星朴海鎮。（圖片來源：《來自星星的你》劇照）
戲中盧俊諺還有彈結他冧女主角的戲份。（圖片來源：《The One You Love》FB圖片）
戲中盧俊諺還有彈結他冧女主角的戲份。（圖片來源：《The One You Love》FB圖片）
現實中盧俊諺已心有所屬，與KOL Natalie拍拖已有兩年多。（圖片來源：Natalie IG）
現實中盧俊諺已心有所屬，與KOL Natalie拍拖已有兩年多。（圖片來源：Natalie IG）
盧俊諺還曾帶同Natalie出席媽媽黎淑賢的生日派對，正式見過家長，黎淑賢更大讚女方好純好有禮貌。（圖片來源：Natalie IG）
盧俊諺還曾帶同Natalie出席媽媽黎淑賢的生日派對，正式見過家長，黎淑賢更大讚女方好純好有禮貌。（圖片來源：Natalie IG）
Natalie不時在社交網放上同男友合照放閃。（圖片來源：Natalie IG）
Natalie不時在社交網放上同男友合照放閃。（圖片來源：Natalie IG）

盧惠光朋友睇中拍戲

原來盧惠光亦同泰國甚有淵源，出生在柬埔寨的他在泰國長大，中學畢業後曾有一段時間逗留在泰國工作，直到他開始到香港打工，意外被李修賢睇中，而踩入香港娛樂圈。而盧俊諺這次所演出的泰國電影，亦是由盧惠光的朋友開拍，他曾笑言該位朋友睇住盧俊諺長大，又幫忙安排他去英國讀書，所以讓囝囝演出只當係還個朋友人情債，但盧惠光本人卻希望兒子以學業為重。

盧惠光近年經常跑步和做Gym來Keep Fit。（圖片來源：盧惠光IG）
盧惠光近年經常跑步和做Gym來Keep Fit。（圖片來源：盧惠光IG）
得閒更會帶埋兩個仔一齊去踢波。（圖片來源：盧惠光IG）
得閒更會帶埋兩個仔一齊去踢波。（圖片來源：盧惠光IG）
61歲林國斌與盧惠光等敍舊，林國斌容光煥發，皮膚緊緻，身形仲好弗﹗（圖片來源：盧惠光IG）
上月盧惠光曾與林國斌等好友一同食飯敍舊。（圖片來源：盧惠光IG）
林國斌近日與昔日同為武打出身的與盧惠光、張雷、林正英師弟孟海、錢嘉樂等飯敍，相當難得﹗（圖片來源：盧惠光IG）
同場仲有昔日同為武打出身的張雷、林正英師弟孟海、錢嘉樂等，相當難得！（圖片來源：盧惠光IG）

為湊仔放棄拍戲機會

盧惠光日前難得和兩個囝囝以父子檔接受老友楊紹鴻的電台節目《一起走過》訪問，原來節目主持人楊紹鴻是俊諺和俊希的契爺，睇住兩兄弟成長，楊紹鴻透露盧惠光在節目中分享了他當年家庭和事業直插谷底時，有段時期生活好徬徨，為了湊大兩個仔，要放棄好多離開香港拍戲的機會。

新一輯《一起走過》已定檔於10月30日開始，逢星期六晚上10時20分於香港電台第一台播出。（圖片來源：《一起走過》FB圖片）
新一輯《一起走過》已定檔於10月30日開始，逢星期六晚上10時20分於香港電台第一台播出。（圖片來源：《一起走過》FB圖片）
作為一名鐵漢的盧惠光，在節目中直言當年生活陷入谷底時，也曾經多次灑下男兒淚。（圖片來源：盧惠光IG）
作為一名鐵漢的盧惠光，在節目中直言當年生活陷入谷底時，也曾經多次灑下男兒淚。（圖片來源：盧惠光IG）

希望兩個仔成才

楊紹鴻又指盧惠光覺得自己一隻英文字都唔識，因此好希望兩個仔成才，日後入唔入娛樂圈就順其自然，不過楊紹鴻指盧俊諺和盧俊希兩兄弟都好鍾意拍戲，相信將來好大機會入行。

盧惠光對於兩個仔日後入唔入娛樂圈，希望順其自然。（圖片來源：盧惠光IG）
盧惠光對於兩個仔日後入唔入娛樂圈，希望順其自然。（圖片來源：盧惠光IG）
不過原來盧俊諺和盧俊希兩兄弟都好鍾意拍戲，相信將來好大機會入行。（圖片來源：盧惠光IG）
不過原來盧俊諺和盧俊希兩兄弟都好鍾意拍戲，相信將來好大機會入行。（圖片來源：盧惠光IG）
16歲的細仔盧俊希都係運動健將。（圖片來源：盧惠光IG）
16歲的細仔盧俊希都係運動健將。（圖片來源：盧惠光IG）
小時候的盧俊諺和父母盧惠光、黎淑賢。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
小時候的盧俊諺和父母盧惠光、黎淑賢。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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