盧惠光22歲大仔盧俊諺高大靚仔曾演泰國電影男主角 獲讚似足朴海鎮

昔日武打影星盧惠光同前妻黎淑賢育有兩子盧俊諺（Jacky）和盧俊希（Jovan），三父子早前一齊接受新一輯電台節目《一起走過》訪問，原來盧惠光的大仔盧俊諺今年已22歲，剛自英國著名大學畢業，早已被泰國電影公司睇中，兩年前已入行，擔正做一部校園電影男主角，更獲讚激似朴海鎮！

文：東方新地｜圖：盧惠光IG、黎淑賢IG、Natalie IG、《一起走過》FB、新傳媒圖片庫