177cm盧慧敏AmyLo獲關注！金像獎救場 《夜王》導演版現身 校服造型廣告仙氣爆棚

近期香港娛樂圈出現一位備受矚目的新星，她憑藉177cm的高挑身材和混血精緻面孔，從模特兒界成功跨足影視圈。這位1993年出生的哥斯達黎加混血女星，不僅在金像獎上展現超高情商，更在多個作品中突破自我，成為新一代演藝界寵兒。她就是近期話題不斷的盧慧敏，一個集美貌與才華於一身的全能藝人。