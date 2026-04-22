177cm盧慧敏AmyLo獲關注！金像獎救場 《夜王》導演版現身 校服造型廣告仙氣爆棚
金像獎與林敏驄互動展現高情商
在第44屆香港電影金像獎頒獎禮上，盧慧敏與《觸電》拍檔林敏驄的互動成為全城熱話。當林敏驄在台上多次胡指現場是TVB直播時，盧慧敏雖顯驚訝但隨即面帶笑容糾正「唔係呀！」並嘗試道歉圓場。面對林敏驄強行餵香腸及爆出粗俗對白「唔食都含住呀」的尷尬場面，她仍保持專業笑容應對。最令人印象深刻的是，當林敏驄要教她「猴子偷桃」手勢時，盧慧敏立即縮手並巧妙帶入提名短片，成功終止失控話題，被網民譽為當晚的「救場王」。
《夜王》導演版演技獲讚突破框架
在2026年4月16日上映的《夜王》三級導演版中，盧慧敏飾演太子峰的妹妹Ella，是掌控東日夜總會命運的霸氣女總裁角色。雖然她在賀歲版中戲份被全數刪走，但在導演版中正式登場並起到關鍵的「大反轉」作用。她僅有一場戲卻展現極強壓場感，英語對白更顯型格一面，與黃子華及鄭秀文對戲時毫不怯場。盧慧敏在謝票活動中透露，拍攝時面對兩位前輩內心非常緊張，形容他們的眼神像「放激光」一樣震撼，但她的表現卻被影評人形容為「初生之犢不畏虎」。
麥當勞廣告校服造型零違和感
盧慧敏為麥當勞拍攝的早晨套餐廣告中，她的校服造型引起網民熱烈迴響。身高177cm的她換上簡約恤衫配領呔造型，展現出極強少女感，被形容為「校花級」表現。比起平時冷艷名模造型，校服look突顯了她的清純與親和力，成功擊中不同年齡層觀眾。網民在討論區瘋傳廣告截圖，認為她是繼多年前經典麥當勞廣告後，最令人印象深刻的「M記女神」之一，展現出逆齡感與零違和的清新氣質。
ComplexCon與JENNIE同台展現國際實力
在2026年3月22日舉行的ComplexCon Hong Kong活動中，盧慧敏與BLACKPINK成員JENNIE分享同一演出舞台，擔任當晚Complex Live!的香港唯一表演代表。作為香港與哥斯達黎加混血兒，西班牙文是她的母語之一，她特意選唱西班牙歌曲《Dios Es Un Stalker》，希望讓在現場的媽媽感到開心。她在舞台上連唱7首作品，除了自己的廣東歌系列如《白牆》、《粉月》外，這首西班牙歌被網民大讚「選歌有品味」且具國際層次，讓她獲得「香港之光」稱號。
混血背景造就多元才華
盧慧敏1993年出生於哥斯達黎加，父親是香港人，母親是哥斯達黎加人，她精通粵語、英語、西班牙語及普通話。大學時期被星探發掘，以模特兒身份出道，曾拍攝多個大型品牌廣告。她的主要作品包括電影《觸電》與林敏驄飾演父女、《二次人生》飾演體育老師，以及ViuTV劇集《男排女將》飾演排球校隊助教、《無限斜棟有限公司》首次擔任女主角。感情方面，她曾與陳卓賢因合作擦出愛火並公開戀情，但於2022年底和平分手，現時專注事業發展。