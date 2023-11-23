叠影狙擊︳盧慧敏演零對白殺手勁搶戲！角色致敬「女版Terminator」？
叠影狙擊︳盧慧敏制服周秀娜：佢嘴唇食咗我一拳
首次飾演打女的Amy Lo，一直專心地聽從武術指導的指示，為緊接拍攝與娜姐大打出手的戲份做好準備。第一次拍動作戲，Amy Lo表現緊張，一早便到達拍攝場地練習動作，但意外永遠是意料之外，當Amy Lo與娜姐試位時，便意外打中對方的嘴唇，令Amy Lo的壓力倍增，她說：
「今日嘅對手係周秀娜，我哋係未試過有任何對手戲，大家初初認識，一埋位就要打，剛才試位嘅時候，可能未試到好準，所以佢嘴唇食咗我一拳，好在冇受傷，但我寧願自己俾人打，原來真係會好大壓力，希望日後可以儲到更多經驗，因為要有信心，打出嚟嘅動作先會靚。」
叠影狙擊︳黃宗澤重要部位險受傷！
英雄救美睇得多，今次反其道而行，娜姐搞笑指自己是男人，營救「美人」黃宗澤合情合理。二人在公在私老友鬼鬼，拍攝時亦默契十足，但原來剛才她險傷黃宗澤重要部位卻懵然不知。有驚無險，事後黃宗澤說：
「其實我兩邊大髀罅有安全帶連住條威也，對腳其實唔可以合埋，但你剛才衝埋嚟，攬實夾埋我對腳，真係好痛，但拍嘅時候，我唔敢話你知，唔想嚇你。」
至於拍動作戲經驗豐富的娜姐，當日要拍攝她吊威也半空轉體踢腿高難度動作，武術指導原本提議由替身代勞，但娜姐堅持親身上陣，非常專業。當她知道Amy跟她拍打戲大壓力，娜姐不忘給對方鼓勵說話：
「通常打人嗰個會大壓力，因為驚整傷對方，但我有同Amy講，我有晒保護墊，叫佢放膽，但佢太斯文，唔敢打落嚟，諗番以前我做新人嘅時候都係咁，但好在當時啲對手係男人，我可以出力打落去。」
叠影狙擊︳第19集劇透盧慧敏怒打朱鑑然
第19集劇透，殺手盧慧敏再現身！「沈飛飛」朱鑑然刺探Golf19總部失敗，被郭政鴻頭馬盧慧敏捉走，困入村屋打到豬頭。不過朱鑑然意外碌落樓梯頸椎骨折；其後朱鑑然只可以坐輪椅繼續做鍵盤戰士，發現發現妹妹梁曦（周秀娜飾）未死，第23集被對方搵上門一刀插死，相當可憐！
叠影狙擊︳第19集劇透盧慧敏被封「女版Terminator」
事後，盧慧敏被警方圍捕，自己用槍指自己心口自殺，全劇無對白的她依然十分搶戲，有網友指角色明顯參考《未來戰士》第三集嗰個女版Terminator！
叠影狙擊︳盧慧敏前度是「沈飛飛」朱鑑然
現實中，盧慧敏於2019年與朱鑑然曾有一段情，有指盧慧敏與男方家人一起去旅行，更傳出訂婚消息，當時朱鑑然回應表示了解中，感情事不願多談﹗2020年陳卓賢被指與前港姐冠軍陳曉華撻著，其後更傳出多角戀，最後陳卓賢公開認愛盧慧敏，因合作ViuTV《無限斜棟有限公司》結緣﹗當時有指盧慧敏與朱鑑然有婚約，朱鑑然經理人公司否認，指二人2019年已分手﹗直至2021年再同台灣網紅邵岱兒傳出緋聞，被拍到二人同遊赤柱。
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