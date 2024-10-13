盧慧敏翻唱《約定》獲網民激讚「能演能唱」 私下緋聞男友個個高質

現年31歲的盧慧敏（Amy Lo）模特兒出身，近年努力轉型做演員，出演過《無限斜棟有限公司》和《疊影狙擊》等劇集。盧慧敏除了顏值高、演技了得，原來連唱歌都好好聽，日前上節目《Music Panda》獻唱王菲《約定》獲大批網民力讚表現高水準！

