盧慧敏翻唱《約定》獲網民激讚「能演能唱」 私下緋聞男友個個高質
廣告
現年31歲的盧慧敏（Amy Lo）模特兒出身，近年努力轉型做演員，出演過《無限斜棟有限公司》和《疊影狙擊》等劇集。盧慧敏除了顏值高、演技了得，原來連唱歌都好好聽，日前上節目《Music Panda》獻唱王菲《約定》獲大批網民力讚表現高水準！
Amy Lo盧慧敏翻唱《約定》超高水準
日前，盧慧敏和雲浩影一起上節目《Music Panda》唱出多首歌曲，其中盧慧敏翻唱王菲的《約定》，雖然有部分網民認為盧慧敏依然有進步空間，但大部分網民都留言激讚盧慧敏的唱功超高水準：「唔識佢，但真心好聽過好多現時嘅歌手」、「有音準，音色甜美，有空靈感」、「我幾鍾意佢，但估唔到佢唱歌幾好聽喎」、「model出身又能演又能唱好屈機」等。
盧慧敏緋聞男友個個高質
盧慧敏能歌能演顏值又高，現實中就連緋聞男友都個個高質。首先，於2019年與朱鑑然曾有一段情，有指盧慧敏與男方家人一起去旅行，更傳出訂婚消息，當時朱鑑然回應表示了解中，感情事不願多談﹗
2020年陳卓賢被指與前港姐冠軍陳曉華撻著，其後更傳出多角戀，最後陳卓賢公開認愛盧慧敏，因合作ViuTV《無限斜棟有限公司》結緣﹗當時有指盧慧敏與朱鑑然有婚約，朱鑑然經理人公司否認，指二人2019年已分手﹗
盧慧敏被封 「嫩版廖碧兒」哥斯達黎加混血兒
現年31歲的盧慧敏在哥斯達黎加出世，父親是香港人，母親是哥斯達黎加人，她自五歲時便隨家人移居香港，因此能講流利的西班牙話、廣東話和英語。盧慧敏自出道以來就有 「嫩版廖碧兒」 之稱，因此她在首部客串演出的ViuTV劇集 《瑪嘉烈與大衛系列- 前度》 中，就飾演了廖碧兒角色的少女版，之後在劇集《身後事務所》中，更與廖碧兒演母女。
圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV、FB＠盧慧敏、IG圖片、ViuTV《無限斜棟有限公司》劇照、東方新地、網上圖片、網民留言截圖