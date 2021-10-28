張慧儀舊愛《真情》盧慶輝因一個原因定居內地15年 網友驚歎未走樣

53歲盧慶輝當年拍長壽處境劇《真情》走紅，之後曾棄影從商，直到近年才重返幕前，接拍內地網絡劇和電影，日前他接受傳媒訪問，透露已移居內地超過15年，目前與家人住在北京，並直言因為一個原因，而非常喜歡那裡！

文：東方新地｜圖：微博@盧慶輝Marco、微博@信風影業、微博@網劇PTU機動部隊、[email protected]、東方新地照片庫、《真情》劇照