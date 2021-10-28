張慧儀舊愛《真情》盧慶輝因一個原因定居內地15年 網友驚歎未走樣
53歲盧慶輝當年拍長壽處境劇《真情》走紅，之後曾棄影從商，直到近年才重返幕前，接拍內地網絡劇和電影，日前他接受傳媒訪問，透露已移居內地超過15年，目前與家人住在北京，並直言因為一個原因，而非常喜歡那裡！
文：東方新地｜圖：微博@盧慶輝Marco、微博@信風影業、微博@網劇PTU機動部隊、[email protected]、東方新地照片庫、《真情》劇照
盧慶輝 一代師奶殺手
今年已53歲的盧慶輝，自1995年開始在《真情》飾演唐立生，憑著高大靚仔的外形，成為一代師奶殺手，但其後他卻棄影從商，並移居內地，從事房地產生意，直到2017參演無綫劇《賭城群英會》後，才再度重返幕前，近年演出過《PTU機動部隊》及《暗房》等網劇，獲網友大讚keep得勁好，十多年都未有走樣。
揚言定居北京很幸福
盧慶輝日前接受傳媒訪問，透露自己已在內地生活超過15年，目前與家人定居北京，他感慨表示非常喜歡住在那裡，因為感覺在那裡非常安全，令他覺得很幸福。現在盧慶輝已娶妻並育有一子，他曾透露同現任太太小青因工作關係認識，拍拖3日已認定對方為終身伴侶，最終兩人在拍拖半年後決定拉埋天窗，至今已結婚10年，囝囝亦已有7歲大。
曾與張慧儀拍拖同居
盧慶輝在《真情》中飾演的唐立生先由醫生變殺人犯，後再變跛佬，並周旋在彭子晴飾演的阿靜和滕麗名飾演的梁冰雪之間，但現實中他卻和劇中另一拍檔張慧儀擦出愛火花，並曾共赴同居，不過最後兩人拍拖未夠一年便分手收場。
緋聞多多曾在澳門遇襲
盧慶輝當年曾經緋聞多多，同拍檔彭子晴傳出過戲假情真，《真情》編審陳寶華更被指是兩人之間的第三者，此外又同梅艷芳、陳德容等女星傳過緋聞。2000年，盧慶輝到澳門玩樂時被一名醉漢襲擊，最終縫了十針，各種負面新聞令他形象插水，並飽受壓力，最終他在2001年決定離開香港，北上轉行。