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香港人在北京︱盧慶輝重返無綫拍劇中佬味濃 1原因上位之際避走北上

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Keith

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現年55歲的盧慶輝近年移居北京轉行從商，近日亮相新劇《香港人在北京》飾演陳展鵬的宿敵。曾經出演過《真情》、《封神榜》等多台大熱劇集的盧慶輝，卻在上位之際因1原因決定離開娛樂圈、避走北上。

盧慶輝重返無綫拍劇中佬味濃

盧慶輝移居北京多年，今次受監製鍾澍佳邀請演出，飾演陳展鵬的角色的宿敵，在劇中故意為難陳展鵬，不但要求陳展鵬負責將荒廢變壓廠重新活化，更撤去他的豪華宿舍。今次盧慶輝時隔多年回巢拍劇，繼續以官仔骨骨形象登場。雖然當年的「師奶殺手」變成「中佬」一名，不少網民依然大讚年過50歲算係咁，大讚盧慶輝Keep得好。

盧慶輝 盧慶輝重返無綫拍新劇《香港人在北京》
盧慶輝重返無綫拍新劇《香港人在北京》（圖片來源：TVB《香港人在北京》劇照）
盧慶輝 造型官子骨骨，雖然中佬味濃，但年過50都算keep得唔錯！
造型官子骨骨，雖然中佬味濃，但年過50都算keep得唔錯！（圖片來源：TVB《香港人在北京》劇照）
盧慶輝 飾演陳展鵬宿敵。
飾演陳展鵬宿敵。（圖片來源：TVB《香港人在北京》劇照）

吳若希賣口乖擦鞋：佢每一個角色都好深刻

同劇首次擔任女主角的吳若希似乎對能夠與一代「師奶殺手」合作感到非常興奮，在社交平台特意上傳同盧慶輝的合照，並發文擦鞋指：「曾幾何時，見親豬肉丸都會諗起佢～ #盧慶輝 哥哥，真人都係咁有型！多謝 #香港人在北京 ，讓我有機會可以見到 #伯邑考 #封神榜」。在回覆麥美恩留言時，吳若希又大讚盧慶輝「每一個角色都好深刻」，認真識做。

盧慶輝 吳若希賣口乖狂擦鞋。
吳若希賣口乖狂擦鞋。（圖片來源：IG@jinnyng）
盧慶輝
（圖片來源：IG@jinnyng）

揚言定居北京很幸福

盧慶輝接受傳媒訪問，透露自己已在內地生活超過15年，目前與家人定居北京，他感慨表示非常喜歡住在那裡，因為感覺在那裡非常安全，令他覺得很幸福。現在盧慶輝已娶妻並育有一子，他曾透露同現任太太小青因工作關係認識，拍拖3日已認定對方為終身伴侶，最終兩人在拍拖半年後決定拉埋天窗，至今已結婚10年，囝囝亦已有7歲大。

盧慶輝現在已結婚並育有一子。
盧慶輝現在已結婚並育有一子。（圖片來源：微博@盧慶輝Marco）
盧慶輝直言恨返香港拍劇，但首先要有人給予他演出機會。
盧慶輝直言恨返香港拍劇，但首先要有人給予他演出機會。（圖片來源：微博@盧慶輝Marco）

憑《真情》上位 出演多套經典劇集

盧慶輝當年在《真情》中飾演「唐立生」一角大受觀眾歡迎，隨後在《封神榜》飾演伯邑考下場悲慘，因拒絕妲己示愛，而令對方因愛成恨向紂王誣告，最終更並被製成肉丸，死於非命，令不少網民都表示每次食肉丸都會想起盧慶輝。

盧慶輝 盧慶輝當年憑《真情》中飾演「唐立生」。
盧慶輝當年憑《真情》中飾演「唐立生」。（圖片來源：TVB《真情》截圖）
盧慶輝 劇中他飾演「好姨」薛家燕的兒子「立生」。
劇中他飾演「好姨」薛家燕的兒子。（圖片來源：微博@盧慶輝Marco）
盧慶輝 《封神榜》中飾演伯邑考都好經典。
《封神榜》中飾演伯邑考都好經典。（圖片來源：TVB《封神榜》截圖）

緋聞多多形象插水 因1原因避走北上

原本擁有大好前途的盧慶輝，在上位後緋聞多多，不但同拍檔彭子晴傳出過戲假情真，《真情》編審陳寶華更被指是兩人之間的第三者，此外又同梅艷芳、陳德容等女星傳過緋聞。2000年，盧慶輝到澳門玩樂時被一名醉漢襲擊，最終縫了十針，各種負面新聞令他形象插水，並飽受壓力，最終他在2 001年決定離開香港，北上轉行從商。近年回港再拍劇的盧慶輝接受訪問時指，因為當年年輕「handle得唔夠好」，得悉內地有更多機會，所以才決定離開香港娛樂圈，北上做生意。

盧慶輝在《真情》中周旋在彭子晴和滕麗名之間。
盧慶輝在《真情》中周旋在彭子晴和滕麗名之間。（圖片來源：IG@yautaitung）
盧慶輝 曾同拍檔彭子晴傳出過戲假情真。
曾同拍檔彭子晴傳出過戲假情真。（圖片來源：《真情》劇照）

曾與張慧儀拍拖同居

盧慶輝緋聞多多，最為人熟知的戀情一定是與《真情》的張慧儀一段情。盧慶輝在《真情》中飾演的唐立生先由醫生變殺人犯，後再變跛佬，並周旋在彭子晴飾演的阿靜和滕麗名飾演的梁冰雪之間，但現實中他卻和劇中另一拍檔張慧儀擦出愛火花，並曾共赴同居，不過最後兩人拍拖未夠一年便分手收場。

張慧儀是盧慶輝唯一公開承認過的圈中女友。
張慧儀是盧慶輝唯一公開承認過的圈中女友。（圖片來源：東方新地照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@盧慶輝Marco、東方新地照片庫、《真情》劇照、《封神榜》劇照

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