香港人在北京︱盧慶輝重返無綫拍劇中佬味濃 1原因上位之際避走北上
盧慶輝重返無綫拍劇中佬味濃
盧慶輝移居北京多年，今次受監製鍾澍佳邀請演出，飾演陳展鵬的角色的宿敵，在劇中故意為難陳展鵬，不但要求陳展鵬負責將荒廢變壓廠重新活化，更撤去他的豪華宿舍。今次盧慶輝時隔多年回巢拍劇，繼續以官仔骨骨形象登場。雖然當年的「師奶殺手」變成「中佬」一名，不少網民依然大讚年過50歲算係咁，大讚盧慶輝Keep得好。
吳若希賣口乖擦鞋：佢每一個角色都好深刻
同劇首次擔任女主角的吳若希似乎對能夠與一代「師奶殺手」合作感到非常興奮，在社交平台特意上傳同盧慶輝的合照，並發文擦鞋指：「曾幾何時，見親豬肉丸都會諗起佢～ #盧慶輝 哥哥，真人都係咁有型！多謝 #香港人在北京 ，讓我有機會可以見到 #伯邑考 #封神榜」。在回覆麥美恩留言時，吳若希又大讚盧慶輝「每一個角色都好深刻」，認真識做。
揚言定居北京很幸福
盧慶輝接受傳媒訪問，透露自己已在內地生活超過15年，目前與家人定居北京，他感慨表示非常喜歡住在那裡，因為感覺在那裡非常安全，令他覺得很幸福。現在盧慶輝已娶妻並育有一子，他曾透露同現任太太小青因工作關係認識，拍拖3日已認定對方為終身伴侶，最終兩人在拍拖半年後決定拉埋天窗，至今已結婚10年，囝囝亦已有7歲大。
憑《真情》上位 出演多套經典劇集
盧慶輝當年在《真情》中飾演「唐立生」一角大受觀眾歡迎，隨後在《封神榜》飾演伯邑考下場悲慘，因拒絕妲己示愛，而令對方因愛成恨向紂王誣告，最終更並被製成肉丸，死於非命，令不少網民都表示每次食肉丸都會想起盧慶輝。
緋聞多多形象插水 因1原因避走北上
原本擁有大好前途的盧慶輝，在上位後緋聞多多，不但同拍檔彭子晴傳出過戲假情真，《真情》編審陳寶華更被指是兩人之間的第三者，此外又同梅艷芳、陳德容等女星傳過緋聞。2000年，盧慶輝到澳門玩樂時被一名醉漢襲擊，最終縫了十針，各種負面新聞令他形象插水，並飽受壓力，最終他在2 001年決定離開香港，北上轉行從商。近年回港再拍劇的盧慶輝接受訪問時指，因為當年年輕「handle得唔夠好」，得悉內地有更多機會，所以才決定離開香港娛樂圈，北上做生意。
曾與張慧儀拍拖同居
盧慶輝緋聞多多，最為人熟知的戀情一定是與《真情》的張慧儀一段情。盧慶輝在《真情》中飾演的唐立生先由醫生變殺人犯，後再變跛佬，並周旋在彭子晴飾演的阿靜和滕麗名飾演的梁冰雪之間，但現實中他卻和劇中另一拍檔張慧儀擦出愛火花，並曾共赴同居，不過最後兩人拍拖未夠一年便分手收場。
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