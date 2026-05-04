CHILL CLUB頒獎禮｜盧瀚霆化解直播事故1秒神救援引爆全場 半場粉紅海震撼力撐

昨晚ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》在亞洲國際博覽館盛大舉行，原本應該是完美的表演夜晚，卻因為一場突發技術事故令現場氣氛急轉直下。當Anson Lo盧瀚霆與台灣歌手周湯豪準備合唱時，竟然發生了令人意想不到的直播意外，整個表演瞬間陷入混亂狀態。