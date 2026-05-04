CHILL CLUB頒獎禮｜盧瀚霆化解直播事故1秒神救援引爆全場 半場粉紅海震撼力撐
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昨晚ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》在亞洲國際博覽館盛大舉行，原本應該是完美的表演夜晚，卻因為一場突發技術事故令現場氣氛急轉直下。當Anson Lo盧瀚霆與台灣歌手周湯豪準備合唱時，竟然發生了令人意想不到的直播意外，整個表演瞬間陷入混亂狀態。
周湯豪突然退場音響故障成元兇
表演原本進行得相當順利，Anson Lo先以新歌《Charisma》唱跳開場，強勁節奏瞬間點燃全場氣氛。當周湯豪登場準備與盧瀚霆合唱《TURN UP》時，音樂響起後卻疑似發現咪高峰及現場音響出現嚴重故障問題。在多次嘗試調整音響設備無效後，周湯豪為求完美表現，最終果斷決定暫時返回後台處理技術問題，留下Anson Lo一人在台上面對突發狀況。
Anson Lo尷尬救場展現專業態度
由於事發突然，現場背景音樂並未即時停止，舞台一度出現只有音樂卻少了其中一位主角的空窗期，場面令不少觀眾大感愕然。面對這個意料之外的放送事故，Anson Lo展現出色的臨場應變能力，頂著尷尬氣氛盡力救場。他一度嘗試代唱屬於周湯豪的部分，試圖維持演出的流暢度，避免讓舞台出現冷場情況，專業表現獲得現場觀眾的理解和支持。
神徒包場坐滿半場粉紅海洋震撼全場
儘管發生技術事故，但Anson Lo的人氣依然無法阻擋。表演前的廣告位中，主持駱振偉表示「有重要人物出場」後，全場馬上出現了一整片粉紅色燈海，原來全場超過一半都是「神徒」。當Anson Lo出場時，粉絲們的尖叫聲不斷，即使在技術故障的情況下，神徒們依然給予最熱烈的支持，展現出強大的粉絲凝聚力。
網民熱議直播事故處理手法
事件發生後，網民紛紛在社交平台討論這次直播事故。有網民表示「Anson Lo救場好專業，臨場反應真係好」，亦有人認為「技術問題難以避免，最重要係點樣處理」。部分觀眾則關注ViuTV的直播技術水平，認為「大型頒獎禮應該要有更好嘅後備方案」。不過大部分網民都讚賞Anson Lo在突發情況下的專業表現，認為他成功化解了尷尬場面。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期