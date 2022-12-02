百萬同居計劃｜Anson Lo叫姜粉咪走後門 姜母路過街站被「指導」投票！

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、黃德斌等人近日出席ViuTV新劇《百萬同居計劃》宣傳活動。全場焦點之一的盧瀚霆不但回應了最近有姜濤粉絲「走後門」買叱咤頒獎禮門票一事之外，更為自己在早前表演時爆喊一事道歉。