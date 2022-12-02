百萬同居計劃｜Anson Lo叫姜粉咪走後門 姜母路過街站被「指導」投票！
盧瀚霆呼籲粉絲唔好走後門
2022叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，早日進行投票活動，一眾歌迷都希望用一人一票方式，將自己支持的偶像歌手推上頒獎台。當中投選「我最喜愛的男歌手」的戰況尤其激烈，看現時五強名單，排名依筆劃序是：呂爵安（Edan）、姜濤、陳卓賢（Ian）、張敬軒及Anson Lo，各人勢均力敵。
早前，有網民爆料指有姜濤粉絲「走後門」，以課金形式便能直接購買《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》入場門票，不需要像一般粉絲排隊買票之餘，更有機會直接影響到現場投票結果。盧瀚霆表示自己並沒有收到相關的消息，亦明白每一位粉絲都希望入場支持偶像，但依然希望粉絲們會用正當方法去投票。他亦堅定表示不鼓勵粉絲作「走後門」等不正當的行為。
回應表演爆喊賣慘：真係Hold唔住
除此之外，盧瀚霆亦有回應在《KKbox香港風雲榜》活動中激動爆喊一事，不少網民在事後都批評盧瀚霆借眼淚賣慘搶鏡頭。盧瀚霆表示自己在前一天綵排已經處於哽咽的狀態，雖然自己想專業地完成整個表演，但當時自己的確壓不住情緒。他表示對入場的觀眾感到抱歉，自己亦有在現場多次向觀眾道歉。
與Jeffrey露肉拍浴室戲
盧瀚霆亦在宣傳活動中透露新劇《百萬同居計劃》中與徐㴓喬（Asha）和魏浚笙（Jeffrey）為三角關係，他們大賣關子不願意透露劇中會否有親吻戲。但盧瀚霆就自爆在新劇中有一幕與魏浚笙赤膊拍浴室戲，兩人拍攝當時相當近距離，非常尷尬。
姜濤粉絲設街站拉票
至於另一邊廂，MIRROR一班粉絲都瞓身為偶像拉票，不少粉絲們都精心設計各種應援物，放在大小店內讓人索取。姜濤的粉絲們亦不怕嚴寒，堅持擺設街站為姜濤拉票，非常落力。
姜濤媽媽唔識投票 姜濤：綁架我媽投票
其中姜濤媽媽更路過銅鑼灣其中一個街站，姜濤粉絲們都紛紛向姜濤媽媽詢問姜濤的康復情況，姜濤媽媽亦在一班粉絲的指導下，為愛子姜濤投上寶貴的一票。姜濤在事後亦在姜母投票的影片下留言道：「這有點好笑，綁架我媽投票。」
MIRROR做壓軸登場 盧瀚霆忍唔住淚灑當場
日前舉辦的《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》眾星雲集，包括古巨基、林家謙、Serrini、The Hertz、陳蕾、張天賦等，而人氣男團MIRROR也是他們自演唱會事故後，首次以團體活動面對粉絲，除了姜濤因腳傷沒有出現。MIRROR是在這晚的表演嘉賓作為壓軸出場，11子一出場就帶來兩首跳唱歌曲，分別是《Innerspace》和《Boss》，令全場氣氛推向最高峰，最後則選擇唱了《We All Are》。當他們深情演繹歌曲時，輪到盧瀚霆唱的部份，他頓時十分感觸，唱不出來，然後立即低頭調整情緒。
盧瀚霆：「真的感到十分抱歉」
其後盧瀚霆在IG分享了一張演出前的照片，他寫道：「Post一張今晚唯一拍了的照片，很享受今晚的演出，感激來臨的每一位，感謝支持的每一位，最後一首歌忍不住淚水，真的真的感到十分抱歉，內心是百感交集。承諾，下次再帶給大家一個更好的舞台，我愛你們每一位。」
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