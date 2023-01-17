MIRROR衝擊第二波｜連登仔發文攻擊Anson Lo 正評增長竟遠遜姜濤

Hater真的永不死心，繼早前有網民開Post攻擊姜濤於叱咤頒獎禮表演暴走亂嗌，兼沒有管理好自己身形等八宗罪之後。近日又有另一網民開Post轉向盧瀚霆（Anson Lo）作出攻擊，無論手法與標題，均與攻擊姜濤的Post類同。不過經過上次姜濤遭攻擊事件後，獲大批前輩、DJ出言打氣保護，今次Anson Lo遭攻擊的Post，正評數增長幅度已遠遠不及攻擊姜濤的Post，連討論熱度也大大不如。