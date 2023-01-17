MIRROR衝擊第二波｜連登仔發文攻擊Anson Lo 正評增長竟遠遜姜濤
討論熱度不及反姜濤Post
網民以題為「盧瀚霆，其實你有冇諗過點解咁多人唔鍾意你？」於連登開Post，不過熱度明顯不及上次攻擊姜濤的Post，出Post多日來都只得20多頁的討論，而且留言好壞參半，比起上次姜濤遭攻擊的Post竟開到十個討論Po，以及大批惡毒留言充斥，不能相提並論。再看正評數量，姜濤遭攻擊的Po多達1.6萬個正評，而負評數只有二百多個。相反Anson遭攻擊的Po只得不足3000個正評，負評數亦多達300多個，比姜濤那個Po更多。
指控1.咪嘴歌藝差
今次網民只數到四個不滿Anson Lo的論點，首先是指Anson Lo的歌藝不好，唱Live演出不夠氣，叱咤頒獎禮領「我最喜愛男歌手」時表演竟然咪嘴，但又要以唱跳歌手自居。不過就有不少網友指Anson Lo歌藝不好的指控已經不是第一天才有的討論，論點不夠新鮮，難以吸引大家谷Po。另外更有網友指樓主的指控有錯，Anson Lo叱咤表演並沒有咪嘴，而是快歌一向有底音墊住，其實Anson Lo是現場演繹。亦有疑似神徒加入護Anson Lo，認為人不是機器，間串出現狀態不好偶有失準可獲原諒。
指控2.教主臉容越來越膠
樓主第二個針對的是指Anson Lo疑似整容，臉容越來越膠。雖然有不少網友附和指Anson Lo醜樣，不明白為何神徒會喜歡，但始終樣貌愛好較為主觀，論點不易打動其他網友。更有不少網民加入反擊樓主指：「見到來來去去話佢唱樣衰，咁靚唔靚係見仁見智。」
指控3.愛IG分享都唔啱？
Anson Lo第三個被樓主批評的，是愛在IG分享及報時，這個論點最受網民批評，大部份人都指如果樓主不愛看到Anson Lo的分享，可以不要Follow，又要Follow又要鬧，是為鬧而鬧。更有人指做偶像就是要與歌迷分享，這才是做偶像應有的做法，覺得樓主論點不合理。
指控4.洗走教跳舞Post 為人虛偽？
樓主第四點是針對Anson Lo洗走過去做舞蹈教師的Post，指他為人虛偽，這點雖然獲大量網民支持，但始終只是一些細微問題，結果沒有引起更多討論與迴響。
網友當花生 睇姜糖神徒內訌
有網友也針對再有人開Post針對MIRROR成員攻擊，直言只要轉個名，就可以開足十二個Po去寫MIRROR十二位成員，創意欠奉。更有網民指上次姜濤遭攻擊的Po，論點高筫亦有新角度可討論，反觀今次樓主論點本身在討論區已有很多討論，即被網友嘲：「見人哋姜濤嗰邊咁大迴響，又抄人哋篇文Format，知唔知醜？」亦有網民笑指今次是姜糖與神徒內訌，才會出引戰文挑動網民討論加入插Anson Lo。
姜濤跟大表哥健身減肥
其實上次姜濤被網友攻擊事件發生後，很多前輩包括杜汶澤、DJ楊樂笙發文為姜濤打氣，批評網民的留言「似係想佢（姜濤）死，多過想佢進步」。而事後邱士縉（Stanley）出席活動時，也為姜濤辯護，更指對方已開始跟自己加緊健身，希望盡快回復狀態，又指姜濤多年來都接受大家批評，並會落力改善自己。
常見問題
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