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MIRROR衝擊第二波｜連登仔發文攻擊Anson Lo 正評增長竟遠遜姜濤

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Hater真的永不死心，繼早前有網民開Post攻擊姜濤於叱咤頒獎禮表演暴走亂嗌，兼沒有管理好自己身形等八宗罪之後。近日又有另一網民開Post轉向盧瀚霆（Anson Lo）作出攻擊，無論手法與標題，均與攻擊姜濤的Post類同。不過經過上次姜濤遭攻擊事件後，獲大批前輩、DJ出言打氣保護，今次Anson Lo遭攻擊的Post，正評數增長幅度已遠遠不及攻擊姜濤的Post，連討論熱度也大大不如。

討論熱度不及反姜濤Post

網民以題為「盧瀚霆，其實你有冇諗過點解咁多人唔鍾意你？」於連登開Post，不過熱度明顯不及上次攻擊姜濤的Post，出Post多日來都只得20多頁的討論，而且留言好壞參半，比起上次姜濤遭攻擊的Post竟開到十個討論Po，以及大批惡毒留言充斥，不能相提並論。再看正評數量，姜濤遭攻擊的Po多達1.6萬個正評，而負評數只有二百多個。相反Anson遭攻擊的Po只得不足3000個正評，負評數亦多達300多個，比姜濤那個Po更多。

盧瀚霆 姜濤 繼早前姜濤遭人開Post攻擊之後，再有網民開新Post針對Anson Lo。
繼早前姜濤遭人開Post攻擊之後，再有網民開新Post針對Anson Lo。（圖片來源：SWAROVSKI廣告發相）
盧瀚霆 姜濤 攻擊姜濤的Po有超過萬六個正評，相反攻擊Anson Lo的Po只得約2900個正評。
攻擊姜濤的Po有超過萬六個正評，相反攻擊Anson Lo的Po只得約2900個正評。（圖片來源：連登討論區）

指控1.咪嘴歌藝差

今次網民只數到四個不滿Anson Lo的論點，首先是指Anson Lo的歌藝不好，唱Live演出不夠氣，叱咤頒獎禮領「我最喜愛男歌手」時表演竟然咪嘴，但又要以唱跳歌手自居。不過就有不少網友指Anson Lo歌藝不好的指控已經不是第一天才有的討論，論點不夠新鮮，難以吸引大家谷Po。另外更有網友指樓主的指控有錯，Anson Lo叱咤表演並沒有咪嘴，而是快歌一向有底音墊住，其實Anson Lo是現場演繹。亦有疑似神徒加入護Anson Lo，認為人不是機器，間串出現狀態不好偶有失準可獲原諒。

盧瀚霆 姜濤 樓主指Anson Lo經常唱歌不夠氣，不應叫做跳唱歌手。
樓主指Anson Lo經常唱歌不夠氣，不應叫做跳唱歌手。（圖片來源：ViuTV截圖）
盧瀚霆 姜濤 Anson Lo在獲得我最喜愛男歌手後的跳唱表演，遭樓主指咪嘴不專業。
Anson Lo在獲得我最喜愛男歌手後的跳唱表演，遭樓主指咪嘴不專業。（圖片來源：叱咤903 商業電台）
Anson Lo 盧瀚霆 姜濤 網友力指藝人有時狀態不佳有起伏屬平常情況。
網友力指藝人有時狀態不佳有起伏屬平常情況。（圖片來源：討論區留言）
盧瀚霆 姜濤 有網友貼片力證Anson Lo當晚沒有咪嘴。
有網友貼片力證Anson Lo當晚沒有咪嘴。（圖片來源：連登討論區留言）

指控2.教主臉容越來越膠

樓主第二個針對的是指Anson Lo疑似整容，臉容越來越膠。雖然有不少網友附和指Anson Lo醜樣，不明白為何神徒會喜歡，但始終樣貌愛好較為主觀，論點不易打動其他網友。更有不少網民加入反擊樓主指：「見到來來去去話佢唱樣衰，咁靚唔靚係見仁見智。」

盧瀚霆 姜濤 Anson Lo經常被指曾整容，現時樣貌與初出道時不同。
Anson Lo經常被指曾整容，現時樣貌與初出道時不同。（圖片來源：ViuTV截圖）
Anson Lo 盧瀚霆 姜濤 有網民指Anson的化妝技巧不好，感覺面容越來越膠。
有網民指Anson的化妝技巧不好，感覺面容越來越膠。（圖片來源：ViuTV截圖）
盧瀚霆 姜濤 有網民比較姜濤與Anson Lo初出道時的樣貌，紛紛指姜濤更靚仔
有網民比較姜濤與Anson Lo初出道時的樣貌，紛紛指姜濤更靚仔（圖片來源：ViuTV截圖）
盧瀚霆 姜濤 網友指樓主提到的Anson Lo缺點微不足道。
網友指樓主提到的Anson Lo缺點微不足道。（圖片來源：討論區留言）
盧瀚霆 姜濤 網民力撐姜濤瘦時樣貌比Anson Lo優勝。
網民力撐姜濤瘦時樣貌比Anson Lo優勝。（圖片來源：連登討論區留言）

指控3.愛IG分享都唔啱？

Anson Lo第三個被樓主批評的，是愛在IG分享及報時，這個論點最受網民批評，大部份人都指如果樓主不愛看到Anson Lo的分享，可以不要Follow，又要Follow又要鬧，是為鬧而鬧。更有人指做偶像就是要與歌迷分享，這才是做偶像應有的做法，覺得樓主論點不合理。

指控4.洗走教跳舞Post 為人虛偽？

樓主第四點是針對Anson Lo洗走過去做舞蹈教師的Post，指他為人虛偽，這點雖然獲大量網民支持，但始終只是一些細微問題，結果沒有引起更多討論與迴響。

盧瀚霆 姜濤 樓主指Anson Lo經常愛在IG分享，又像報時，感到討厭
樓主指Anson Lo經常愛在IG分享，又像報時，感到討厭（圖片來源：[email protected]
Anson Lo 盧瀚霆 姜濤 有網民就力撐Anson分享無罪，叫樓主可以不Follow對方IG。
有網民就力撐Anson分享無罪，叫樓主可以不Follow對方IG。（圖片來源：連登討論區留言）

網友當花生 睇姜糖神徒內訌

有網友也針對再有人開Post針對MIRROR成員攻擊，直言只要轉個名，就可以開足十二個Po去寫MIRROR十二位成員，創意欠奉。更有網民指上次姜濤遭攻擊的Po，論點高筫亦有新角度可討論，反觀今次樓主論點本身在討論區已有很多討論，即被網友嘲：「見人哋姜濤嗰邊咁大迴響，又抄人哋篇文Format，知唔知醜？」亦有網民笑指今次是姜糖與神徒內訌，才會出引戰文挑動網民討論加入插Anson Lo。

Anson Lo 盧瀚霆 姜濤 有網民指，轉一轉名，可以出齊十二位鏡仔的攻擊文章。
有網民指，轉一轉名，可以出齊十二位鏡仔的攻擊文章。（圖片來源：連登討論區留言）
Anson Lo 盧瀚霆 姜濤 有網民指樓主新Po抄別人模式，欠原創性。
有網民指樓主新Po抄別人模式，欠原創性。（圖片來源：連登討論區留言）
盧瀚霆 姜濤 對於樓主出Po攻擊Anson Lo，有網民就當花生來看。
對於樓主出Po攻擊Anson Lo，有網民就當花生來看。（圖片來源：連登討論區留言）

姜濤跟大表哥健身減肥

其實上次姜濤被網友攻擊事件發生後，很多前輩包括杜汶澤、DJ楊樂笙發文為姜濤打氣，批評網民的留言「似係想佢（姜濤）死，多過想佢進步」。而事後邱士縉（Stanley）出席活動時，也為姜濤辯護，更指對方已開始跟自己加緊健身，希望盡快回復狀態，又指姜濤多年來都接受大家批評，並會落力改善自己。

Anson Lo 盧瀚霆 姜濤 Stanley力撐姜濤近日積極健身，希望回復最佳狀態。
Stanley力撐姜濤近日積極健身，希望回復最佳狀態。（圖片來源：[email protected]
Anson Lo 盧瀚霆 姜濤 姜濤日前在叱咤頒獎禮上身形脹爆，被網民指不尊重自己演藝事業。
姜濤日前在叱咤頒獎禮上身形脹爆，被網民指不尊重自己演藝事業。（圖片來源：叱咤903 商業電台）

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