盧瀚霆演唱會｜最長舞台破亞博紀錄 閃爆騷肌背後有私心

盧瀚霆昨晚在亞博館舉行個人演唱會首場，以閃爆王者造型霸氣登場，配合巨型倒金字塔螢幕呼應「KINGDOM」主題。演出期間除去外套露出結實腹肌和麒麟臂，型格十足令全場氣氛瞬間炒熱。他更透露今次舞台創下亞博館紀錄，背後原來有個特別私心。