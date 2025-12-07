盧瀚霆演唱會｜最長舞台破亞博紀錄 閃爆騷肌背後有私心
盧瀚霆閃爆登場騷結實身材
《ANSON LO “KINGDOM” LIVE 2025》演唱會於昨晚8時35分正式開始，隨著延伸小舞台的布幕落下，盧瀚霆以金光閃閃的王者造型在高台上霸氣現身。舞台頂部設有巨型「倒金字塔」大螢幕，完美呼應「KINGDOM」主題概念，視覺效果震撼。他與一班埃及造型舞者一口氣跳唱《Heartbreaker》、《EGO》及《ON》三首快歌，期間除去金光閃閃外套，貼身設計完美展現其結實腹肌和一雙麒麟臂，型格造型瞬間炒熱全場氣氛。
盧瀚霆透露舞台破亞博紀錄有私心
慢歌環節中，盧瀚霆換上大露背的白馬王子造型，演唱《永順街39號》後與觀眾分享演唱會理念。他表示今次演唱會除了希望讓觀眾看到他不同面貌，更是一個充滿能量和愛的「國度」。盧瀚霆續說：「今次嘅舞台好大、好長，破咗亞博紀錄，亞博最長最大嘅舞台。其實我有個私心，年初我mark低自己想要啲咩，想延伸到Panel的舞台，係我一直想做嘅嘢，因為我想近距離見到大家，可更加接觸不同的神徒。」他笑言要全場神徒一齊嗌爆亞博。
演唱會展示愛心捐款機構資訊
開場前雖然沒有集體默哀儀式，但大會屏幕特別展示首場門票的捐助機構資訊，包括仁濟緊急援助基金、東華三院大埔宏福苑事故愛心捐款、公益金及時雨大埔火災攝助基金，以支援宏福苑災民。大會同時展示心理輔導熱線資料，並寫上「因為只有『愛』才是出口，一齊加油！」的打氣字句，展現正能量。隊友呂爵安Edan、李駿傑Jeremy和吳啟洋Phoebus等均有到場支持。
神徒熱烈支持盧瀚霆演唱會
現場神徒對盧瀚霆的精彩演出反應熱烈，特別是他展現結實身材的環節更引起全場尖叫。不少觀眾在社交平台分享演唱會片段，大讚舞台設計震撼，認為破紀錄的舞台規模確實帶來不一樣的視覺體驗。有神徒留言表示：「Anson真係好用心，想近距離接觸粉絲嘅心意好感動」，亦有人大讚他的身材管理：「腹肌同手臂真係好正」。