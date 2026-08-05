Ansonlo阻止IvySo咀戲前刷牙 蘇雅琳揭「嘴唇發腫」背後真相

MIRROR成員盧瀚霆與COLLAR成員蘇雅琳近日為劇集拍攝浪漫吻戲時爆發禮儀之爭。女方為表尊重特意準備牙刷清潔口腔卻遭男方霸氣阻止並要求只食薄荷糖。隨後經歷多次重拍更導致女方嘴唇嚴重發炎紅腫意外揭露這場親密戲份背後令人意想不到崩潰內幕。