Ansonlo阻止IvySo咀戲前刷牙 蘇雅琳揭「嘴唇發腫」背後真相
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MIRROR成員盧瀚霆與COLLAR成員蘇雅琳近日為劇集拍攝浪漫吻戲時爆發禮儀之爭。女方為表尊重特意準備牙刷清潔口腔卻遭男方霸氣阻止並要求只食薄荷糖。隨後經歷多次重拍更導致女方嘴唇嚴重發炎紅腫意外揭露這場親密戲份背後令人意想不到崩潰內幕。
盧瀚霆霸氣阻止蘇雅琳拍衣櫃之吻前刷牙
兩人在拍攝劇集中備受矚目名場面「衣櫃之吻」前發生一段小插曲。蘇雅琳秉持對拍檔尊重及維持職業禮儀準備徹底清潔口腔。盧瀚霆見狀不僅大聲取笑更當面阻止對方刷牙舉動並直言「食薄荷糖就OK啦」。為求畫面完美呈現導演安排從多個不同角度進行拍攝令這場戲份足足重拍八至十次。蘇雅琳聽從建議改食薄荷糖後發現後勁極強並笑言「薄荷味好強，越錫越凍」。
蘇雅琳親自澄清嘴唇發腫與男方吻技無關
經過長時間摩擦及拍攝壓力後蘇雅琳隨後出現嘴唇發炎及嚴重發腫情況。面對外界揣測及議論她特別為主動澄清事實真相。她解釋嘴唇發炎純粹因為自己當時免疫力下降及皮膚敏感所致絕對不是因為男方吻技或口腔衛生欠佳造成。她強調雙方目前已經變得更加熟絡並表示「而家熟咗，咀戲就會易啲」，雙方即將在「英俊家」佈景拍攝另一場激烈親密戲份。
盧瀚霆參演社內相親累積極豐富吻戲經驗
回顧兩人過往螢幕演出經歷雙方在處理親密戲份上存在明顯差異。盧瀚霆作為戲劇前輩早前在《大叔的愛》及《社內相親》等多部劇集中累積大量深情告白以至激烈親吻實戰經驗。相比之下蘇雅琳在螢幕親密接觸上屬於新人階段體驗相對新鮮。這次跨越經驗差距合作讓兩人在劇組安排下順利完成拍攝並未因年資差異影響拍攝進度。
大批網民形容蘇雅琳嘴唇發炎為工業傷害
事件曝光後迅速在各大社交平台引發熱烈討論及轉發。許多粉絲對這場充滿反差感幕後花絮感到相當有趣並紛紛留言表示「教主真係好霸氣」。針對女方拍到嘴唇紅腫一事大批網民搞笑地將其形容為「工業傷害」更有人留言大讚女主角敬業樂業。網上亦有部分留言引述拍攝進度表示「好想快啲睇到英俊家激烈場面」。
圖片來源：ViuTV、Threads截圖、IvySo IG、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期