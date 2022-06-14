MIRROR演唱會｜Anson Lo盧瀚霆連踩4瓣自認貪心 稱已超額完成花姐期望
盧瀚霆Anson Lo 開紅館騷達到里程碑
Anson Lo直言今次MIRROR上到紅館開騷，是一件好開心的事：「我記得我哋第一次上紅館係做坤哥（吳業坤）嘅嘉賓，之後又做過鄭秀文前輩嘅嘉賓，都係上紅館，我哋嗰時都諗過如果自己上紅館開演唱會，究竟會係幾多年之後嘅事？嗰時花姐就叫我哋唔好諗啦！話呢樣嘢喺5年之內都唔好諗住會發生。所以嗰陣我哋都覺得呢個係一個遙不可及嘅夢想，到依家終於可以開啦，嗰種感覺就好似作為我哋12個MIRROR兄弟望咗好耐嘅里程碑，好似真係達到咗。而且冇花姐講咁耐，只係4年時間，所以係超額完成咗。」
Anson Lo根據易唔易嬲嚟畀飛朋友
被Do姐問到係咪經常被人追問演唱會門票的問題？Anson Lo就話：「我媽咪都成日問我，因為有好多親戚都有追問我媽咪，但我都承諾唔到大家，因為我都唔知我可以幫到大家攞到幾多張。以往我哋MIRROR開過兩次演唱會，每一次都係臨開騷前2、3日，我哋MIRROR成員先會知道自己每一場可以攞到幾多張飛，上次都係10張以內，唔理你畀邊個，我父母都係計埋喺入面，我會自己揀邊個朋友冇咁易嬲，嚟決定畀唔畀飛佢，不過都係盡咗力，盡咗力就OK啦！」
Anson Lo又講到現在已經加開了兩場演唱會：「嗰兩場有九成嘅飛都係賣畀MIRO，同埋實名嘅公開發售，希望可以畀多啲FANS入到場，因為見到大家都撲飛撲得好辛苦，撲到同撲唔到都經歷咗一段好煎熬嘅過程，有好大壓力。我工作時都有好多人問我幫唔幫到手買飛，大家都問得好尷尬，怕麻煩到我，我都會答如果幫到會再話你知。當然可以揀嘅話我一定會幫咗我爹嗲媽咪先，有餘力先會再去幫其他人。」
花姐睇實演唱會Rundown
Anson Lo指暫時都未約到12個MIRROR成員齊人去排練演唱會：「依家只得抽到時間排練嘅成員可以開始排咗先，未抽到時間嘅，例如我依家拍緊劇，就要用自己嘅休息時間，去同監製傾究竟啲歌會點安排，例如我自己就做住編曲先，同埋傾住每隻歌之間點樣連接、主題點樣掛勾等等。不過成個演唱會Rundown已經Confirm晒，大家都知道大家會唱咩歌，小組嘅合作係點樣進行，都已經Confirm晒，呢啲都係由演唱會監製同花姐一齊開會傾出嚟嘅。花姐對我哋每次演出都好concern，例如會擔心我哋每次唱完一首歌之後，會唔會唔夠氣唱下一首，同埋擔心我哋體能上或者能力上能唔能夠做到呢個Rundown等等，會建議吓點樣去調整。」
Anson Lo自認唱歌難聽 需要時間改善
Anson Lo又講到爆紅後得到好多Fans的關注，但亦會擔心自己做得到唔夠好，他直言：「我會驚我唱歌唔夠好，坦白講我唱歌一定係會遜色過其他歌手，可能好難聽，同埋有一啲好不足嘅地方，一定要用時間去改善，但要做能力上嘅訓練，就同我本身其他嘅工作有衝突。好坦白講係好貪心嘅，因為依家我係冇得全神貫注去做歌手嘅工作，而係又要拍戲、拍劇，又要接廣告，呢個係好貪心嘅多元身份，惟有用我自己最大嘅努力去平衡呢4個身份，最驚就係平衡唔到，是旦有一個範疇做得唔好，都會令一部分Fans覺得失望。」
Anson Lo劇透新角色賺錢至上
而講到正在拍攝的ViuTV新劇《百萬同居計劃》，Anson Lo笑言拍到剩返4日都未見到Edan（呂爵安）客串，希望大家不要抱太大期望，因為Edan工作比較忙，除了拍電影外，還正在籌備下一個音樂Project。他又透露今次劇集的故事結構，與上次《大叔的愛》完全不同，今次他的角色叫燈仔，性格和阿牧相反，他說：「燈仔做所有嘢都係為賺錢，咩都話OK，唔會有PLANNING，完全唔似我，所以一開始我都要用啲時間去投入呢個角色。」
Anson Lo做導演拍MV令花姐變燥底
Anson Lo又提到新歌《King Kong》MV首次做導演的經歷，他笑言：「今次係一次好煎熬嘅經驗，要處理非常多嘅嘢，當初我想像嘅係諗STORY LINE、分配工作、揀美術指導、揀衫，但原來連逐個鏡頭幾點拍、幾點轉場景都要諗，但我又因為要就燈光，唔可以成日轉SET、轉衫，所以變咗要跟SET、跟衫去拍，而唔係跟劇情去拍，但我又要就埋其他主演同DANCERS嘅配合，真係好難！同埋有好多阻滯，因為今次MV我用咗好多CG做BACKGROUND，拍攝時9成都係綠背景，最驚就係好假，同埋光線唔夠真實。花姐嗰兩日都在場，仲全程都好燥底，因為我嘅原意係想拍啲逼真啲、有電影感嘅嘢，佢好驚我最後拍咗啲好似卡通片嘅嘢出嚟，好彩最後拍咗出嚟，我自己係滿意嘅，當然有啲好似沙漠嘅位置，逼真度可以高啲，但撫心自問喺有限嘅時間內我已經盡咗力！」
即睇Anson Lo謙虛直認唱歌較遜色：要啲時間改善！
常見問題
Anson Lo會以咩準則分飛畀朋友？
Anson Lo被Do姐問到係咪經常被人追問演唱會門票的問題，Anson Lo就透露自己都有一套原則去分飛畀身邊嘅朋友⋯⋯詳情請看
Anson Lo首次做導演有咩經歷？
Anson Lo又提到新歌《King Kong》MV首次做導演的經歷，他笑言今次係一次好煎熬嘅經驗⋯⋯詳情請看
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