MIRROR演唱會｜Anson Lo盧瀚霆連踩4瓣自認貪心 稱已超額完成花姐期望

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）日前接受Do姐（鄭裕玲）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，講到MIRROR演唱會掀起全城搶飛潮，他直言自己都係到臨開騷前兩、三日，才會知道可以攞到幾多張飛，但根據以往經驗，最多每場都係得10張，他又講到MIRROR能夠在出道4年的時間就登上紅館開騷，已經超額完成了花姐對他們的期望！