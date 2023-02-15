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Anson Lo被網友屈唱歌拉二胡　大方以14字回應

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人稱教主的Mirror成員Anson Lo（盧瀚霆）粉絲（神徒）眾多，Haters數量亦有不少，兩方的角力經常在網上引起熱烈討論，近日更有網民惡意改圖，偽造圖片指控Anson Lo在IG上發布的限時動態截圖在網上瘋傳，內容為希望網民停止對他歌唱技巧的批評。

盧瀚霆 Anson Lo
Anson Lo盧瀚霆（圖片來源：[email protected]

Anson Lo認歌唱技巧不足　唔介意畀網友嘲「拉二胡」

今天（15日）Anson Lo出席公開活動，接受傳媒訪問時，大方回應「拉二胡」一事，他笑言是花姐短訊告知才知道這件事情：「個Cap圖係假㗎嘛，我覺得好搞笑囉。我明白知道自己好多地方要進步，我會繼續努力，呢啲嘢係冇得反駁或者同大家講唔係，因為絕對唱歌方面有好多進步空間係Live方面，但繼續加油囉。因為都4年啦其實，唔會因為少少畀大家話就唔開心。」Anson Lo最後說到為了唱歌技巧再提升，近期也找了歌唱老師學唱歌。

Anson Anson Lo大方回應畀網友嘲笑一事。
Anson Lo大方回應畀網友嘲笑一事。（圖片來源：東方新地）
Anson Anson Lo今日心情好好。
Anson Lo今日心情好好。（圖片來源：東方新地）
Anson 笑容燦爛。
笑容燦爛。（圖片來源：東方新地）

Anson Lo演唱片段被形容為「拉二胡」

這件事起源於Anson Lo在2022年11月中和鄭欣宜一起，於亞洲國際博覽館Arena舉行《拉闊音樂會神の拉闊鄭欣宜x 盧瀚霆》演唱會，當時二人曾經合作表演了一曲《青春頌》，其中Anson Lo為鄭欣宜作出和音的片段於網上瘋傳，網民更踐踏Anson Lo的歌唱技巧，將其歌聲「大大力恥笑」為「拉二胡」。

盧瀚霆 Anson Lo
Anson Lo為欣宜作和音。（圖片來源：[email protected]
盧瀚霆 Anson Lo
結果被取笑為「拉二胡」。（圖片來源：Youtube @THE LOLOANSON x THE ONONEDAN）

網民惡搞誣陷！假圖扮Anson Lo 以29字公開發洩

近日有網民於討論區上，以「教主：真的生氣了，不要再私信叫我拉二胡」為題，引起網民熱烈討論，有網民更上載一張偽造由Anson Lo發布的限時動態截圖，圖中以黑底白字打上29字：「 真的生氣了，不要再私信叫我拉二胡。我不知道是誰發起的，但真的夠了」，但事實上這內容卻從未於Anson Lo的個人官方Instagram上找到，完全是由網民改圖而成。

Anson 網上流傳的截圖，並不能在Anson Lo的IG上搵到。
網上流傳的截圖，並不能在Anson Lo的IG上搵到。（圖片來源：LIHKG討論區）

應認清新聞發出的真確性

不少網民表示Anson Lo有「拉二胡」的技能，可謂多才多藝，對「教主」的稱號為當之無愧，亦有網民表示這樣批評Anson Lo是在「玩針對」，又指音樂本來就是不能夠客觀分析：「音樂依家野好主觀」，而各人明知是假消息一宗，亦會因為看到不同的回應，而感到興奮，繼續跟進娛樂新聞，所以網民表示應認清新聞發出的真確性。

盧瀚霆 Anson Lo
網民各持己見。（圖片來源：LIHKG討論區）
盧瀚霆 Anson Lo
有清醒網民指出「個story假㗎喎」。（圖片來源：LIHKG討論區）
盧瀚霆 Anson Lo
網民相信教主唔會咁講嘢。（圖片來源：LIHKG討論區）

常見問題

Anson Lo出道前咩樣？

出道前的Anson Lo（盧瀚霆）都是比較偏向女性化多一點，與現時型格路線比較不同。有網民便尋找當時Anson Lo與朋友一起參加跳舞比賽的片段，指出片中的他與現時樣子根本不同。即看：Anson Lo出道前圖片

Anson Lo 一開始收入低的時間如何克服?

剛開始工作時，盧瀚霆收入微薄，月薪十分低，但他沒有放棄，過程中更克服了…即看：Anson Lo盧瀚霆從小學霸因夢想棄讀大學？公開嚴母訓練堅強個性教育法

撰文：東方新地（部份內容轉載自SundayMore）圖片來源：[email protected]、LIHKG討論區、Youtube @THE LOLOANSON x THE ONONEDAN

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