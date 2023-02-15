Anson Lo被網友屈唱歌拉二胡 大方以14字回應
Anson Lo認歌唱技巧不足 唔介意畀網友嘲「拉二胡」
今天（15日）Anson Lo出席公開活動，接受傳媒訪問時，大方回應「拉二胡」一事，他笑言是花姐短訊告知才知道這件事情：「個Cap圖係假㗎嘛，我覺得好搞笑囉。我明白知道自己好多地方要進步，我會繼續努力，呢啲嘢係冇得反駁或者同大家講唔係，因為絕對唱歌方面有好多進步空間係Live方面，但繼續加油囉。因為都4年啦其實，唔會因為少少畀大家話就唔開心。」Anson Lo最後說到為了唱歌技巧再提升，近期也找了歌唱老師學唱歌。
Anson Lo演唱片段被形容為「拉二胡」
這件事起源於Anson Lo在2022年11月中和鄭欣宜一起，於亞洲國際博覽館Arena舉行《拉闊音樂會神の拉闊鄭欣宜x 盧瀚霆》演唱會，當時二人曾經合作表演了一曲《青春頌》，其中Anson Lo為鄭欣宜作出和音的片段於網上瘋傳，網民更踐踏Anson Lo的歌唱技巧，將其歌聲「大大力恥笑」為「拉二胡」。
網民惡搞誣陷！假圖扮Anson Lo 以29字公開發洩
近日有網民於討論區上，以「教主：真的生氣了，不要再私信叫我拉二胡」為題，引起網民熱烈討論，有網民更上載一張偽造由Anson Lo發布的限時動態截圖，圖中以黑底白字打上29字：「 真的生氣了，不要再私信叫我拉二胡。我不知道是誰發起的，但真的夠了」，但事實上這內容卻從未於Anson Lo的個人官方Instagram上找到，完全是由網民改圖而成。
應認清新聞發出的真確性
不少網民表示Anson Lo有「拉二胡」的技能，可謂多才多藝，對「教主」的稱號為當之無愧，亦有網民表示這樣批評Anson Lo是在「玩針對」，又指音樂本來就是不能夠客觀分析：「音樂依家野好主觀」，而各人明知是假消息一宗，亦會因為看到不同的回應，而感到興奮，繼續跟進娛樂新聞，所以網民表示應認清新聞發出的真確性。
常見問題
Anson Lo出道前咩樣？
出道前的Anson Lo（盧瀚霆）都是比較偏向女性化多一點，與現時型格路線比較不同。有網民便尋找當時Anson Lo與朋友一起參加跳舞比賽的片段，指出片中的他與現時樣子根本不同。即看：Anson Lo出道前圖片
Anson Lo 一開始收入低的時間如何克服?
剛開始工作時，盧瀚霆收入微薄，月薪十分低，但他沒有放棄，過程中更克服了…即看：Anson Lo盧瀚霆從小學霸因夢想棄讀大學？公開嚴母訓練堅強個性教育法
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