Anson Lo被網友屈唱歌拉二胡　大方以14字回應

人稱教主的Mirror成員Anson Lo（盧瀚霆）粉絲（神徒）眾多，Haters數量亦有不少，兩方的角力經常在網上引起熱烈討論，近日更有網民惡意改圖，偽造圖片指控Anson Lo在IG上發布的限時動態截圖在網上瘋傳，內容為希望網民停止對他歌唱技巧的批評。