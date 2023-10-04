Anson Lo新歌《On》即學即「揸」電單車 型格造型獲神徒激讚

盧瀚霆在今年推出的最後一首跳唱作品《ON》，總括了他出道以來的價值觀。MV中，Anson Lo首次「揸」電單車，過程令他十分難忘。除此之外，置身於搭建的地鐵車廂中，又令他回想起MIRROR初出道時的一件小事。