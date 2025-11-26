盧瀚霆《Gimme Gimme》MV破紀錄11套造型 12月推首張大碟藏神秘驚喜
盧瀚霆《Gimme Gimme》MV破紀錄11套造型
盧瀚霆在《Gimme Gimme》MV中展現前所未有的時尚魅力，一個MV內穿上11套不同造型，創下個人紀錄。他解釋這個破格決定背後的原因：「今次《Gimme Gimme》MV可謂打破個人紀錄，一個MV有11套靚衫是我的私心要求，因為覺得Party一定與Fashion有關，而Fashion對自己影響深遠，所以希望透過不同造型，呈現出在不同場所參與Party的感覺。」MV更雲集眾多舞蹈員參與，並將歌名投射在中環大廈頂樓外牆上，為他帶來多個「第一次」體驗。
導演嗌Cut舞蹈員仍停不下來
拍攝過程中，盧瀚霆與一眾舞蹈員完全投入夜店跳舞的熱鬧氛圍，現場氣氛極度亢奮。他分享拍攝時的有趣情況：「這首歌要營造大家在夜店跳舞的熱鬧氛圍，而Party一定要多人才好玩，所以今次邀請了很多舞蹈員一起跳舞，超級亢奮！就算導演叫Cut機，大家依然繼續跳舞，停不下來。」這種自然流露的興奮狀態，正好配合歌曲想要傳達的派對精神，讓整個MV充滿真實的歡樂感染力。
12月推出首張大碟《KINGDOM》雙封面設計
寵粉的盧瀚霆宣布將於12月推出首張個人大碟《KINGDOM》，與演唱會同名，希望營造氣勢磅礡的感覺。大碟除了收錄《Gimme Gimme》外，還包括今年推出的3首單曲《Heartbreaker》、《你都有今日》與《Lemonade》，另外新增4首新歌。他特別提到其中3首是跳唱歌，涵蓋近期喜愛的R&B跳唱曲風，另一首則屬於個人招牌跳唱曲風。新碟悉心設計雙封面，分別代表「舞台上的Anson Lo」與「私底下的Anson Lo」，兩個版本都融入埃及元素，為神徒製造雙重驚喜。
盧瀚霆籌備一年專為神徒寫歌
最令盧瀚霆感到特別和有意義的，是大碟中一首專門送給神徒的歌曲，這首歌已籌備超過一年時間。他透露這首歌的特殊意義：「另一首對我來說最特別、最有意義的新歌是我專誠送給神徒的歌曲，這首歌已籌備很久，一年多前已寫好歌詞，一直很想推出給大家聽，今次以實體碟模式送給大家，希望神徒們喜歡！」他形容這首歌為「給神徒的情書」，展現對粉絲的真摯情感，並承諾在新碟內為大家準備小驚喜，邀請神徒們細心尋找。