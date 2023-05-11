盧覓雪睇唔過眼泥鯭批評姜濤遭圍攻 以10字反擊網民
RubberBand發文致歉
事件不足3日，RubberBand昨晚（10日）就事件發道歉聲明。
「對於隊友近日失言而引起的風波，我們感到非常抱歉。經過隊友間反覆討論，今次事件確實得到一場反思，在仍然堅信社會應要存在自由的言論空間的同時，我們亦深明表達手法、尊重不同聲音的重要性。對於是次事件引起之擾攘爭持，還有浪費了公共媒體資源，我們希望藉此向各受牽連單位及人士致歉。」
鏡粉戰火殺至盧覓雪
估唔到事件再有最新發展！盧覓雪今早（11日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表達感受，但沒有開任何人名︰「我見到另一團人去道歉，做乜嘢呀，個世界係咪一定要咁樣㗎？點解呀？批評唔可以接受嘅﹗我最鍾意批評人，日日都有批評人，咁即係點呀，日日都要道歉呀？要話以下不代表商台立場，係咪啊？黐線﹗我睇到火都嚟﹗我學嗰啲人囉，我學啲惡形惡相、網上欺凌嗰啲呀。其實我唔係佢哋歌迷，不過我都睇唔過眼，真係要出聲囉﹗都係咁樣認為囉，係咪呀，批評一個人，每個人都有佢嘅言論自由﹗」
盧覓雪：人多就聲大，聲大就夠惡
有主持認為而家嘅道歉同以前已經唔同。盧覓雪再補充︰「有啲道歉係『我怕咗你囉，我同你道歉囉』，即係息事寧人，費事煩落去，有手尾跟。其實有啲嘢與我無關，一個人批評一個人，我純粹係側邊見到佢批評佢，但係因為你批評一個人而遭受到一村人、一群人圍攻。你做乜批評佢呀？咁我覺得呢個現象不可取﹗人多就聲大，聲大就夠惡，係咪呀？個時代變遷咗，我明白，但係我哋呢啲老派人，睇嘢有自己嘅一套標準。我年紀大了，我愈見到呢啲嘢愈刺眼，就愈唔舒服，覺得點解要咁樣呢？我真係唔化㗎，化咗我可以肯定唔會再坐喺度﹗」
節目播出後，不少網民轉到另一戰場《晴朗》facebook專頁留言，留言數量更以海量式倍增！對於盧覓雪此言論，有網民不認同，表示泥鯭不是批評，而是含有粗口的人身攻擊，「不如用粗口問候下雪雪」、「可以批評但不要用粗口人身攻擊」、「嗰啲言詞擺明係欺凌，點會變咗係幽默感？？？」、「批評可以，但侮辱及人身攻擊都吾支持，最慘其他兩個主持都認同…」等。
Ben Sir隔空抽水：日日都見到人道歉
另一方面，Ben Sir（歐陽偉豪）在社交平台發文表示「社會真係死氣沉沉，日日都見到人道歉。仲要同自己粉絲道歉。你喺街Hi我，我都未必啋你，仲要同你道歉？星嚟㗎？」文章中同樣冇開名，但網友猜測與近日泥鯭批評姜濤有關。
泥鯭疑寸姜濤：修哥都講唔出啦！
當晚泥鯭連環出po，「多謝說話定係「鼓勵」說話？！WTX？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦」，「嘩，頒唔尷尬，攞唔尷尬，唯有睇嘅尷尬」、「又一個大台誕生」、「依家諗返當年亞太區最受歡迎男歌手真係’”實至名歸”」、「下屆叱咜司儀會點玩呢段感言？」。泥鯭連環出po疑似暗寸大會偏私MIRROR，疑似寸爆姜濤獲男歌手銀獎時的感言，又疑似嘲諷男歌手金獎Anson Lo，狠批「又一個大台誕生」， 「歌迷會夾份請個寫手同看護畀佢啦」、「建議先做言語治療」，泥鯭再抵死留言：「我想喺度嘥大家小小時間，我要借呢個機會去多謝我隊友」。
連環出po狂寸
網民起罵戰：留言同揀女人一樣無腦
泥鯭的社交網突然變得很熱鬧，有網民洗版為MIRROR護航，「身為前輩講呢啲，抵你無運行」、「你哋以為自己喺樂壇大哥？無品！」、「留言同揀女人一樣無腦，要黃心穎」。
網民再指：「雖然你哋一把年紀，不過仲有時間努力嘅，唔好再妒忌人啦」。泥鯭粉絲起罵戰：「唔啱睇就過主，做乜要去人哋FB度吠？」、該網民反擊：「就因為你無品到隔離都知，擾民！」泥鯭粉絲即反駁：「講擾民真係無人及你哋班姜嬸，塞住個銅鑼灣搞亂交通」，該網民再回罵：「咁呢啲控制唔到，得人心藝人先可以有咁嘅場面，真係前無古人」，泥鯭粉絲炮轟：「你死返去MIRROR嗰邊求存在感啦！你哋鍾意喺紅館點玩都得，但唔好搞亂銅鑼灣囉！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！