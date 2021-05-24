盧覓雪《視點31》舌戰玻璃朱 直播變轉播 杜汶澤出P圖為雪雪打氣
編輯：東方新地｜圖片來源：盧覓雪fb、港台fb、玻璃朱fb、杜汶澤fb｜原文刊於：新Monday
盧覓雪舌戰玻璃朱出席《視點31》
港台直播節目《視點31》近年受到港人關注，全因節目向來勇於邀請如朱凱迪同何君堯、2019年時就邀請到杜汶澤、陳百祥（叻哥）、去年（2020年）黃秋生同何君堯等不同意見人士一齊討論現時香港的局勢；《視點31》本於今日(5月25日)下午3:30分，請來資深傳媒人盧覓雪及藝人朱庭萱，並以「娛樂為甚麼？」為題，在節目中大講香港兩大電視台近年來的綜藝、娛樂來作為討論點，不過最後卻改為轉播。
玻璃朱唱反調
其實，盧覓雪早前曾在電台節目中力讚鏡粉後援會，朱庭萱則反駁狠批MIRROR「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉。究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係！成班井底之蛙。」而引起不少網友關注，當時二人就好像已隔空對話一番，今次二人同枱相信必定有一番唇槍舌戰。
短短3小時獲逾千網友力撐
港台Facebook於昨日(5月24日)下午貼出宣傳預告外，就連盧覓雪自己也有在其社交網上宣布：「聽日廣播道一日遊！朝早返完商台晴朗，同大家嬉笑怒罵，跟住食個靚飯，下晝就去港台視點31，同大家講吓娛樂，娛樂下大家！#要由十點Hea到下晝三點半 #大家話聽日晏晝食咩好呢？盧覓雪貼文一出，旋即引來網友力撐，並留言：「麻煩替我們KO隻玻璃朱。 真的功德無量」……
港台突然取消直播
對於一眾網友力撐，盧覓雪接受媒體訪問時就笑言自已不是去打擂台或女子泥漿摔角，大家只是理性地討論，講出心中的看法，不是潑婦罵街，並指自己平時唔太識鬧交；盧覓雪還笑言如鬥玩P圖的話，自己就會輸，因為唔識。正當外界對這場舌戰議論紛紛時，港台宣布取消直播。
杜汶澤：你有冇禮貌架？
盧覓雪好友杜汶澤身在台灣也有看到預告，還在fb留言：「雪雪，既然人哋都P到飛起，你無奶油唔一齊P㗎？玩雙P吖嘛！你有冇禮貌架？唉，我嚟嘞！」並貼出已將盧覓雪P成「蛇精女」的照片上載，盧覓雪看到後回覆：「杜汶澤，你想笑死我咩？！」