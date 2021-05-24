盧覓雪《視點31》舌戰玻璃朱 直播變轉播 杜汶澤出P圖為雪雪打氣

盧覓雪早前曾在電台節目中力讚鏡粉後援會，玻璃朱朱庭萱則反駁狠批MIRROR「行落旺角大把」惹來非議，因此，港台節目《視點31》同時邀請盧覓雪、朱庭萱出席節目，並以「娛樂為甚麼？」為題，未開波已引來網友賽前討論，杜汶澤亦加入戰團直斥玻璃過份Ｐ圖。而港台可能驚控制唔到場面，突然把節目由直播改變轉播，剪輯過火藥味一定驟減啦！

編輯：東方新地｜圖片來源：盧覓雪fb、港台fb、玻璃朱fb、杜汶澤fb｜原文刊於：新Monday