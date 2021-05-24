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盧覓雪《視點31》舌戰玻璃朱 直播變轉播 杜汶澤出P圖為雪雪打氣

東方新地

盧覓雪早前曾在電台節目中力讚鏡粉後援會，玻璃朱朱庭萱則反駁狠批MIRROR「行落旺角大把」惹來非議，因此，港台節目《視點31》同時邀請盧覓雪、朱庭萱出席節目，並以「娛樂為甚麼？」為題，未開波已引來網友賽前討論，杜汶澤亦加入戰團直斥玻璃過份Ｐ圖。而港台可能驚控制唔到場面，突然把節目由直播改變轉播，剪輯過火藥味一定驟減啦！

編輯：東方新地｜圖片來源：盧覓雪fb、港台fb、玻璃朱fb、杜汶澤fb｜原文刊於：新Monday

盧覓雪舌戰玻璃朱出席《視點31》

港台直播節目《視點31》近年受到港人關注，全因節目向來勇於邀請如朱凱迪同何君堯、2019年時就邀請到杜汶澤、陳百祥（叻哥）去年（2020年）黃秋生同何君堯等不同意見人士一齊討論現時香港的局勢；《視點31》本於今日(5月25日)下午3:30分，請來資深傳媒人盧覓雪及藝人朱庭萱，並以「娛樂為甚麼？」為題，在節目中大講香港兩大電視台近年來的綜藝、娛樂來作為討論點，不過最後卻改為轉播。

盧覓雪
身穿藍色戰衣的盧覓雪，話自己已進入作戰狀態。
盧覓雪
盧覓雪笑言上電視冇得執圖，上鏡要大方端莊，似是暗寸對手喜歡P圖。

玻璃朱唱反調

其實，盧覓雪早前曾在電台節目中力讚鏡粉後援會，朱庭萱則反駁狠批MIRROR「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉。究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係！成班井底之蛙。」而引起不少網友關注，當時二人就好像已隔空對話一番，今次二人同枱相信必定有一番唇槍舌戰。

盧覓雪
對於全城熱捧MIRROR，玻璃朱卻表現得不太欣賞。
盧覓雪
盧覓雪擺到明撐MIRROR。

短短3小時獲逾千網友力撐

港台Facebook於昨日(5月24日)下午貼出宣傳預告外，就連盧覓雪自己也有在其社交網上宣布：「聽日廣播道一日遊！朝早返完商台晴朗，同大家嬉笑怒罵，跟住食個靚飯，下晝就去港台視點31，同大家講吓娛樂，娛樂下大家！#要由十點Hea到下晝三點半 #大家話聽日晏晝食咩好呢？盧覓雪貼文一出，旋即引來網友力撐，並留言：「麻煩替我們KO隻玻璃朱。 真的功德無量」……

盧覓雪
盧覓雪受到網民力撐。

盧覓雪舌戰玻璃朱出席《視點31》 杜汶澤：你有冇禮貌架？

盧覓雪舌戰玻璃朱出席《視點31》 杜汶澤：你有冇禮貌架？

港台突然取消直播

對於一眾網友力撐，盧覓雪接受媒體訪問時就笑言自已不是去打擂台或女子泥漿摔角，大家只是理性地討論，講出心中的看法，不是潑婦罵街，並指自己平時唔太識鬧交；盧覓雪還笑言如鬥玩P圖的話，自己就會輸，因為唔識。正當外界對這場舌戰議論紛紛時，港台宣布取消直播。

盧覓雪
收到消息直播取消後，玻璃朱再出預告POST話自己希望可以幫TVB被欺凌的藝人討回公道，好正義。

杜汶澤：你有冇禮貌架？

盧覓雪好友杜汶澤身在台灣也有看到預告，還在fb留言：「雪雪，既然人哋都P到飛起，你無奶油唔一齊P㗎？玩雙P吖嘛！你有冇禮貌架？唉，我嚟嘞！」並貼出已將盧覓雪P成「蛇精女」的照片上載，盧覓雪看到後回覆：「杜汶澤，你想笑死我咩？！」

該圖為杜汶澤幫盧覓雪整成是「蛇精雪」的P 圖
此圖為杜汶澤唔抵得只有玻璃朱P圖，即幫盧覓雪P成是「蛇精雪」，可見預告本來是進行直播。
盧覓雪
杜汶澤的言行永遠都出人意表。

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