《夜王》盧鎮業太子峰黑人憎演技爆紅 由幕後捱到影帝提名 一細節勁似鍾培生惹熱議
盧鎮業屢獲金像獎提名證實力
現年39歲的盧鎮業演藝路並非一帆風順，早期主力參與獨立電影製作，直至近年才頻繁出現於主流商業作品如《花椒之味》和《叔·叔》中。他在2013年已初涉大銀幕，但要等到2020年才憑《叔·叔》首次獲得香港電影金像獎「最佳男配角」提名，正式打開知名度。其後他憑著在ViuTV劇集《IT狗》及《那年盛夏我們綻放如花》的精彩演出逐漸累積人氣，演技實力備受認可。
《年少日記》助盧鎮業衝擊影帝寶座
2024年對盧鎮業來說是事業高峰年，他憑《年少日記》中飾演中學老師「鄭sir」一角入圍金像獎「最佳男主角」，雖然最終落敗但已是對其演技的重大肯定。戲中他需要處理極為沉重的內心戲，將一個關懷學生但內心掙扎的老師演得入木三分，演出備受業界和觀眾讚賞。2025年他再以《虎毒不》入圍「最佳男配角」，屢獲提名證明實力已獲業界全面認可。
由幕後做到幕前
在成為演員前，盧鎮業花了很長時間在幕後工作累積經驗。他不僅執導過Gin Lee李幸倪的《企好》等多部MV，更曾與陳奕迅合作拍攝《社交恐懼癌》，展現多元化的創作才華。早年他為麥曦茵執導的電影《前度》擔任場記及收音師，這次近距離觀察明星演戲的震撼經歷，為他日後的演藝路埋下重要伏筆。嶺南大學文化研究碩士畢業後，他曾對前路感到迷惘，甚至考慮轉行尋找穩定文職工作。
盧鎮業簽約Dumb Youth開展演員路
從未接受過正統戲劇訓練的盧鎮業，最終選擇追隨內心熱情，簽約成為經理人並加入由麥曦茵創立的Dumb Youth。轉型初期他需要兼任幕後工作甚至餐廳侍應維持生計，生活相當艱辛。直到2020年電影《叔·叔》為他帶來事業首個高峰，金像獎提名讓他以為從此片約不斷，但現實卻是經歷了一段漫長等待期，才迎來《年少日記》這個重要演出機會，證明演藝路從來不易走。
盧鎮業廖子妤因戲結緣
除了事業收穫，盧鎮業的感情生活同樣因電影而精彩。他與同為實力派演員的廖子妤在2015年因合作獨立電影《風景》相識，2018年再因《中央街1號》重遇，最終發展成為情侶關係。廖子妤同樣是備受肯定的演員，曾兩度獲得金像獎提名，並憑《梅艷芳》奪得「最佳女配角」殊榮，兩人可謂實至名歸的影壇金童玉女。在《夜王》中廖子妤飾演「媽媽生Mimi」同樣獲得讚賞，證明這對情侶在演藝路上共同進步。
太子峰角色被指參照鍾培生？
有網民發現盧鎮業在《夜王》中飾演的太子峰，在結局講越南話的一幕特別有趣，因為現實中被譽為百億富三代的鍾培生推動電競發展曾表示越南市場發展潛力極大，要學越南話溝通。網友亦指太子峰無論富家子弟造型同氣場，還是少許自大的複雜心理狀態，都與鍾培生有幾分相似，令這個角色更添現實感和話題性！