《夜王》盧鎮業太子峰黑人憎演技爆紅 由幕後捱到影帝提名 一細節勁似鍾培生惹熱議

39歲盧鎮業在賀歲片《夜王》中飾演富二代「太子峰」，對鄭秀文窮追猛打的「黑人憎」演技引爆全城熱議！網民不但大讚他演技精湛，更有眼尖觀眾發現他在戲中一幕，無論形象氣場還是自卑轉自大的感覺，都與百億富三代鍾培生有幾分相似，令這個角色更添話題性！