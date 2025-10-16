「臥底」妹頭21歲舊片曝光判若兩人 性感舞衣踩紅館 為左麟右李伴舞
廣告
HOY TV一姐盧頌恩近日被網民翻出16年前舊片段，當時21歲的她身形纖瘦，穿著性感舞衣在紅館為左麟右李演唱會擔任舞蹈員，與現在豐滿身形的「妹姐」判若兩人。更令人意外的是，她當年因穿性感服裝跳舞而收到媽媽親筆信，內容提醒她「呢行唔係靠暴露就可以成功」，讓她需要向母親解釋這是專業表演而非賣弄。
21歲妹姐紅館圓夢卻遭媽媽寫信提醒
網民近日在社交平台分享盧頌恩2009年參與《十人巷》節目的片段，當時她以英文名Grace自稱「龜仙人」，留著長直髮、身形纖瘦，說話陰聲細氣，與現在自然搞笑的談吐完全不同。片段中她透露曾在左麟右李演唱會擔任舞蹈員，實現了自小踩紅館的夢想，但因為演出需要穿著性感服裝，讓單親媽媽感到擔憂並寫信給她。盧頌恩在單親家庭成長，自父親在她7歲時病逝後，就由母親獨力照顧家庭。
盧頌恩向媽媽解釋性感舞衣是專業需要
面對母親的關心和提醒，盧頌恩當時表示：「媽咪因而寫了封信給我，大概內容係話喺呢行唔係靠暴露就可以成功。我知佢好support我，但係我覺得我有需要去解釋畀佢聽呢啲係專業，唔係我想賣弄嘅嘢。」她更為自己定下目標，希望在十年內成為出色表演者，令母親引以為傲。當年的她充滿雄心壯志，表示會珍惜每個機會，努力在演藝路上發光發熱。
從《十人巷》龜仙人到HOY TV一姐的蛻變
盧頌恩是透過森美及陳志雲主持的J2節目《十人巷》入行，當時十位參賽者中只有她和林穎彤仍活躍幕前。她曾在有線做球彩台主持、《空間改造王》主持，以及新城DJ，最終在《臥底旅行團》系列中與李尚正搭檔，奠定了HOY TV一姐地位。從當年想成為舞蹈員的纖瘦女孩，到現在深受觀眾喜愛的「妹姐」，她的演藝路走得相當成功，相信盧媽媽也會為女兒的成就感到自豪。
網民熱議妹姐身形變化盼再見舞技
片段曝光後引起網民熱烈討論，不少人表示完全認不出是同一人。有網民留言：「食得太多團餐」、「係咪得我一個覺得妹姐依家仲靚，個樣辨識度高過以前」、「睇得多臥底旅行團，覺得以前嘅佢喺度chok聲扮斯文，我鍾意而家嘅妹姐多啲」。更有網民認為現在的她更有觀眾緣：「妹頭而家個樣好有觀眾緣，而呢一樣嘢並唔係靚或者身材好就會有觀眾鍾意你」，也有人希望再次欣賞妹姐的舞技：「妹姐，係時候出嚟跳舞啦」。
圖片來源：IG@aiyanalo、YouTube@Jam Cast . Jam Music、新傳媒圖片庫、J2《十人巷》片段、新傳媒資料庫、HOYTV、《臥底旅行團》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期