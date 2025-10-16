「臥底」妹頭21歲舊片曝光判若兩人 性感舞衣踩紅館 為左麟右李伴舞

HOY TV一姐盧頌恩近日被網民翻出16年前舊片段，當時21歲的她身形纖瘦，穿著性感舞衣在紅館為左麟右李演唱會擔任舞蹈員，與現在豐滿身形的「妹姐」判若兩人。更令人意外的是，她當年因穿性感服裝跳舞而收到媽媽親筆信，內容提醒她「呢行唔係靠暴露就可以成功」，讓她需要向母親解釋這是專業表演而非賣弄。