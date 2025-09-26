「健美體態佳麗」王嘉慧火力全開｜節目尾聲兩套泳衣大解放！入住¥18,888酒店收終極驚喜？
王嘉慧兩集連環換泳衣 紅白三點式盡騷最強Body
在《盲盒鐵路遊》最後兩集，王嘉慧（Cathy）可謂火力全開，徹底解放其「健美體態佳麗」的弗爆身材！在昨晚（25日）播出的長沙站，Cathy享受漢方藥浴時，已率先換上一件火紅色泳衣，相當吸睛。而在今晚（26日）的大結局，她更換上白色三點式，在桂林一間由糖廠改建的工業風酒店泳池中暢泳，大方展示其43吋招牌長腿與零贅肉纖腰，畫面震撼。Cathy身為2021年港姐五強，當年已憑完美體態獲獎，這次在節目中大解放，成功搶盡觀眾眼球。
林秀怡收終極盲盒嚇呆 爆金句：「我哋製作組咁有錢嘅？！」
節目尾聲，三位主持入住一晚叫價高達¥18,888、由舊糖廠改建的工業風酒店，並在微雨下盡訴心中情時，製作組送上「終極盲盒驚喜」。這個神秘禮物讓三位主持當場嚇呆，林秀怡更忍不住高呼：
「我哋製作組咁有錢嘅？！」
而王嘉慧亦感動表示：「係我一生人之中收過最靚嘅花！」說完兩人更瘋狂打卡留念。究竟製作組準備了甚麼樣的豪華驚喜，讓見慣世面的藝人都如此失態？這份終極彩蛋的真面目，就要留待今晚節目播出時才揭曉，成功製造了最大懸念。
林秀怡古城旅拍勁崩潰 重型苗族裝被嘲撞樣尚氣
除了王嘉慧的泳衣騷，節目另一大亮點絕對是「突發盲盒任務」—古城旅拍。製作組在毫無預警下宣布要進行拍攝，令本身極度抗拒影相、連結婚相都嫌麻煩的林秀怡當場崩潰。更慘的是，造型完全不能自選，林秀怡被安排穿上重型苗族服飾，戴上極具份量的頭飾後，她全程叫苦連天，更驚呼自己的樣貌與原型相距甚遠。隊友王嘉慧見狀更無情取笑，指她的造型與超級英雄「尚氣」撞樣，場面極度爆笑，與Cathy的貴氣公主裝形成強烈對比。
大結局三大看點預告 網民最期待終極盲盒揭盅
《盲盒鐵路遊》今晚迎來最終回，綜合預告及節目資訊，三大看點已引發觀眾期待。第一大看點無疑是王嘉慧的白色三點式泳衣造型，不少網民表示期待「健美體態佳麗」的終極身材展示。第二看點則是三人入住的¥18,888天價工業風酒店，其奢華程度令人好奇。而最大的懸念，則是讓主持們驚喜萬分的「終極盲盒」，究竟製作組準備了甚麼，成為網民討論焦點。許多觀眾留言表示會準時收看，見證驚喜揭盅的瞬間，並為這個充滿歡笑的旅程劃上句號。