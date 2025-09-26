「健美體態佳麗」王嘉慧火力全開｜節目尾聲兩套泳衣大解放！入住¥18,888酒店收終極驚喜？

無綫旅遊節目《盲盒鐵路遊》今晚（26日）播出大結局，「健美體態佳麗」王嘉慧在節目尾聲火力全開，連環以兩套泳衣造型大騷43吋長腿及弗爆身材，畫面極度吸睛！她與林秀怡、鄭衍峰更入住一晚索價高達¥18,888的工業風酒店，並在最後收到製作組的「終極盲盒」，究竟是甚麼驚喜令林秀怡高呼「我哋製作組咁有錢嘅」？

王嘉慧兩集連環換泳衣 紅白三點式盡騷最強Body

在《盲盒鐵路遊》最後兩集，王嘉慧（Cathy）可謂火力全開，徹底解放其「健美體態佳麗」的弗爆身材！在昨晚（25日）播出的長沙站，Cathy享受漢方藥浴時，已率先換上一件火紅色泳衣，相當吸睛。而在今晚（26日）的大結局，她更換上白色三點式，在桂林一間由糖廠改建的工業風酒店泳池中暢泳，大方展示其43吋招牌長腿與零贅肉纖腰，畫面震撼。Cathy身為2021年港姐五強，當年已憑完美體態獲獎，這次在節目中大解放，成功搶盡觀眾眼球。

林秀怡收終極盲盒嚇呆 爆金句：「我哋製作組咁有錢嘅？！」

節目尾聲，三位主持入住一晚叫價高達¥18,888、由舊糖廠改建的工業風酒店，並在微雨下盡訴心中情時，製作組送上「終極盲盒驚喜」。這個神秘禮物讓三位主持當場嚇呆，林秀怡更忍不住高呼：

「我哋製作組咁有錢嘅？！」

而王嘉慧亦感動表示：「係我一生人之中收過最靚嘅花！」說完兩人更瘋狂打卡留念。究竟製作組準備了甚麼樣的豪華驚喜，讓見慣世面的藝人都如此失態？這份終極彩蛋的真面目，就要留待今晚節目播出時才揭曉，成功製造了最大懸念。

林秀怡古城旅拍勁崩潰 重型苗族裝被嘲撞樣尚氣

除了王嘉慧的泳衣騷，節目另一大亮點絕對是「突發盲盒任務」—古城旅拍。製作組在毫無預警下宣布要進行拍攝，令本身極度抗拒影相、連結婚相都嫌麻煩的林秀怡當場崩潰。更慘的是，造型完全不能自選，林秀怡被安排穿上重型苗族服飾，戴上極具份量的頭飾後，她全程叫苦連天，更驚呼自己的樣貌與原型相距甚遠。隊友王嘉慧見狀更無情取笑，指她的造型與超級英雄「尚氣」撞樣，場面極度爆笑，與Cathy的貴氣公主裝形成強烈對比。

大結局三大看點預告 網民最期待終極盲盒揭盅

《盲盒鐵路遊》今晚迎來最終回，綜合預告及節目資訊，三大看點已引發觀眾期待。第一大看點無疑是王嘉慧的白色三點式泳衣造型，不少網民表示期待「健美體態佳麗」的終極身材展示。第二看點則是三人入住的¥18,888天價工業風酒店，其奢華程度令人好奇。而最大的懸念，則是讓主持們驚喜萬分的「終極盲盒」，究竟製作組準備了甚麼，成為網民討論焦點。許多觀眾留言表示會準時收看，見證驚喜揭盅的瞬間，並為這個充滿歡笑的旅程劃上句號。

盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
盲盒鐵路遊 王嘉慧 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

