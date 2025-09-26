「健美體態佳麗」王嘉慧火力全開｜節目尾聲兩套泳衣大解放！入住¥18,888酒店收終極驚喜？

無綫旅遊節目《盲盒鐵路遊》今晚（26日）播出大結局，「健美體態佳麗」王嘉慧在節目尾聲火力全開，連環以兩套泳衣造型大騷43吋長腿及弗爆身材，畫面極度吸睛！她與林秀怡、鄭衍峰更入住一晚索價高達¥18,888的工業風酒店，並在最後收到製作組的「終極盲盒」，究竟是甚麼驚喜令林秀怡高呼「我哋製作組咁有錢嘅」？