晚吹｜女直播主慘被金主爸爸掌摑 曾大方課金50萬 因1原因變恐怖情人
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女直播主花花在ViuTV節目《晚吹 – 怨女俱樂部》最新一集爆出驚人內幕，揭露網絡情緣背後的恐怖真相。表面上是豪擲50萬課金的深情男粉絲，實際上卻是情緒失控的恐怖情人！
花花初入直播界遇金主爸爸
花花透露自己在疫情期間誤打誤撞入行，當時只有22歲的她被公司招攬時還是清純大學生模樣。「佢哋就想要呢啲囉，我哋係白紙㗎嘛，我哋唔係好老練㗎嘛。」花花回憶當時公司特意叮囑她們「唔好太過真心」，因為曾經有太多主播跌落感情陷阱。然而入行第一個月，花花就遇到了改變她人生軌跡的金主爸爸，對方一見她的封面相就被吸引，「入到去你又同真人差唔多喎，都冇好大分別嘅，咁就傾計，咪課金支持下。」
賣樓課金50萬追求女主播
這名男粉絲的豪爽程度令花花印象深刻，有次她開直播兩小時後表示還未達到收台目標，對方二話不說就問：「你欠多少？」得知需要75萬點數後，他立即回應：「OK，我馬上付給你，不用說話，已經付錢了。」花花透露75萬點數相當於五六千元真金白銀。更誇張的是，這名男粉絲為了追求她，竟然將在外國讀書時買下的物業賣掉，總共課金50萬元，「只看課金那裡就真的有50萬，那就是外國那層樓的錢。」
金主爸爸變身恐怖控制狂
然而甜蜜期過後，男方的真面目逐漸暴露。花花發現對方每天都陪伴自己，原來是因為「經常都請假，公司覺得他的工作態度不好，他就搏公司解僱他。」更可怕的是，對方開始展現極強的控制欲和佔有欲，會查看她的IG追蹤者，「他會說你今天又認識了哪個哪個男生，我看到了，我已經看到了。」甚至會主動聯絡那些男生，告訴對方「其實她有男朋友，我認識她男朋友，她不是單身。」
街頭爭執慘被掌摑報警收場
最令花花心寒的是對方的一句話：「我才是你金主，你應該要和我一起的，你為什麼和其他人，你為什麼理會其他人。」她這才意識到自己在對方眼中只是「一件貨物」，所有的好意原來都是有條件的收買。關係惡化到最後，兩人在街頭爆發激烈爭執，男方更在搶奪她手機時掌摑了她，「他用力掌摑，整個人都醒了，這四年來，我都醒了。」花花最終選擇報警，透過警方協助取回手機並落案起訴。
圖片來源：ViuTV、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期