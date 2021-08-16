直播王｜花姐狠批參賽者獲網民讚夠絕核 主持BabyJohn都遭殃被花姐指過份自信
文：東方新地｜圖：ViuTV《直播王》截圖及Uplive圖片
花姐 鍾意睇「八婆」
由ViuTV與直播平台Uplive聯合製作的選秀節目《直播王》早前已透過網上招募，吸引了超過1,400人參加，海選期間一眾參賽者一共進行了超過一千小時直播，由直播觀眾投選出40位參賽者，再由評判在節目《直播王》中選出12強，最後選出「最強直播王」。
評判之一的花姐提出她對「直播王」的評判標準，指首先個樣要有觀眾緣，她說：「如果靚就最好，如果唔靚嘅話都唔緊要，最緊要畀人有親切感。」林奕匡（Phil）指「直播王」最緊要夠charm、有魅力和自信。Crystal就覺得「直播王」除了對外表有要求外，仲要有好的表達能力，以及要有創意，才能吸引到別人觀看其直播。
首個出場的參賽者Gibson表演舞棍，獲林奕匡大讚似「黑武士」，但花姐就指他「著衫唔得」，當Gibson將長棍變成兩把光劍揮舞時，花姐更直言：「佢最好唔好過嚟，我驚我忍唔住打佢！」Hailey即叫花姐「唔好亂嚟」，因為Gibson有武術底！
第二位出場的參賽者花花表演跳舞，被BabyJohn指愈跳愈Hea，林奕匡和花姐都話睇到覺得好尷尬，最後因為有一盞紅燈，被送入復活區。
第三位參賽者是約27歲的Lisa，報稱是離婚人士，她表演跳唱時，被花姐認為跳得好過之前的花花，但就狠批Lisa「大髀好肥」，自我介紹時Lisa聲音被指似鴨仔聲，原來她在柬埔寨出世，2017年4月來到香港，才開始學習廣東話。
Lisa指自己在大學讀Jazz Vocal，讀完大一後發現自己懷孕了，當時的丈夫讓她把孩子生下來，之後孩子出世，丈夫卻離開了她，讓她要獨自撫養孩子長大。分享完自己的故事後，Lisa再度表演唱歌，但林奕匡認為她唱歌麻麻，給了她一盞紅燈，讓她進入了復活區。
花姐指第五位參賽者Mika特登校個Camera角度讓觀眾睇到佢條腿，不過她卻就解釋因為本身高度問題，Mika介紹自己時指自己學占卜，因此在直播中會講星座、神秘學、故事等，她指自己只是鍾意講，但不是專業，即時被花姐指她「戴頭盔」。
花姐又批評Mika說話時的動作、語氣都似一個「八婆」，會令人覺得她像一個朋友，但未必能令所有人接受，不過花姐話自己會「受」，因此Mika成為第一個入圍12強的人。
第七位參賽者Sonic Ma用結他表演自彈自唱，中途變成尹光式數白欖，又講爛gag話自己創業四、五年，賺了「兩億」，嚇了花姐一跳，但隨即講係「失憶」和「回憶」。Crystal指他唱腔太「娘」，花姐則指他口吻似Sales和奸商，雖然批評多多，但結果Sonic Ma卻成為了第二位入圍的參賽者。
第九位參賽者Max只得19歲剛考完DSE，用噴泡泡棒自製舞台效果，令花姐大為讚賞，她自言不是走可愛路線，而是想行搞笑和貼地路線。花姐就指她過份自信，但最後也給了她藍燈，令她成為了第三位入圍的參賽者。
TVB孖妹轉型做直播
第十一位參賽者李寶珊獲讚是靚女，但被指跳舞麻麻，花姐笑言：「我突然個心寒一寒，我第時簽嗰啲女團會唔會係咁樣？」最後寶珊成為了第四位入圍的參賽者。
第十二位參賽者李寶君與寶珊是孖妹，寶君是大孖，而寶君正陀住8個月身孕，花姐指曾和寶君一起工作，更試過鬧到對方喊，因此有感情分，讓她成為了第五位入圍的參賽者。
花姐獲網民力撐
今集有五人成功晉級，不過花姐被監製指責太好人，讓太多參賽者進入復活區，避過淘汰命運。但網民力撐花姐，話因為有花姐先會睇呢個節目！並指為了花姐會繼續收看﹗