直播王｜花姐狠批參賽者獲網民讚夠絕核 主持BabyJohn都遭殃被花姐指過份自信

ViuTV播出首集選秀節目《直播王》，節目搵來ViuTV王牌監製花姐（黃慧君）、林奕匡及Crystal（張紋嘉）做評判，並由ViuTV一姐陳俞希（Hailey）及蔡瀚億（BabyJohn）擔任主持，一度被視為《全民造星4》挑選女團成員前的預賽，不過由於首集12位參賽者表演良莠不齊，網民都大讚睇花姐做評判仲好睇過班參賽者！

文：東方新地｜圖：ViuTV《直播王》截圖及Uplive圖片