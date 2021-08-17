直播王｜TVB孖妹倒戈入ViuTV？大肚李寶君陀住8個月巨肚狂舞做直播

ViuTV選秀真人騷《直播王》日前已開播，節目首集除了有評判花姐（黃慧君）孭重飛，以Mean爆評語吸引觀眾外，原來參賽者中仲有一對孖妹都好吸睛，其中「大孖」李寶君更懷住8個月身孕參賽表演跳勁舞，令一眾評判同主持都睇到好擔心！原來現年24歲的「大孖」李寶君和「細孖」李寶珊都曾簽過TVB，在TVB節目《#後生仔傾吓偈》中擔任過KOL主持，近日更有份客串演出TVB新劇《智能愛人》！

文：東方新地｜圖：ViuTV《直播王》截圖、李寶君IG、李寶珊IG