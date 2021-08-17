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直播王｜TVB孖妹倒戈入ViuTV？大肚李寶君陀住8個月巨肚狂舞做直播

東方新地 - 娛聞

ViuTV選秀真人騷《直播王》日前已開播，節目首集除了有評判花姐（黃慧君）孭重飛，以Mean爆評語吸引觀眾外，原來參賽者中仲有一對孖妹都好吸睛，其中「大孖」李寶君更懷住8個月身孕參賽表演跳勁舞，令一眾評判同主持都睇到好擔心！原來現年24歲的「大孖」李寶君和「細孖」李寶珊都曾簽過TVB，在TVB節目《#後生仔傾吓偈》中擔任過KOL主持，近日更有份客串演出TVB新劇《智能愛人》！

文：東方新地｜圖：ViuTV《直播王》截圖、李寶君IG、李寶珊IG

TVB孖妹 成功晉級《直播王》12強

ViuTV選秀節目《直播王》搵來ViuTV王牌監製花姐（黃慧君）、林奕匡及Crystal（張紋嘉）做評判，並由ViuTV一姐陳俞希（Hailey）及蔡瀚億（BabyJohn）擔任主持，負責在40位參賽者中選出12強，最後選出「最強直播王」。在日前播出的首集節目中，有五人成功晉級，其中包括曾簽過TVB的孖妹李寶君和李寶珊。

孖妹寶珊（左）、寶君曾做過TVB《#後生仔傾吓偈》的KOL藝人，寶珊的女朋友孟希璘更是TVB現任藝人。（圖片來源：ViuTV）
孖妹寶珊（左）、寶君曾做過TVB《#後生仔傾吓偈》的KOL藝人，寶珊的女朋友孟希璘更是TVB現任藝人。（圖片來源：ViuTV）

作為首集第11位出場的參賽者，李寶珊穿著一身類似校服的格仔短裙Look表演跳女團舞，獲一眾評判大讚是靚女，但被指舞技麻麻，花姐更笑言：「我突然個心寒一寒，我第時簽嗰啲女團會唔會都係咁樣？我受唔到呢啲舞喎！」

雖然被指跳舞麻麻，但寶珊也獲三盞藍燈，成功晉級。（圖片來源：ViuTV）
雖然被指跳舞麻麻，但寶珊也獲三盞藍燈，成功晉級12強。（圖片來源：ViuTV）
花姐評價寶珊時表示「過分自信」與「騎呢」只是一線之差。（圖片來源：李寶珊IG）
花姐評價寶珊時表示「過分自信」與「騎呢」只是一線之差。（圖片來源：李寶珊IG）
寶珊話做直播時需要多與觀眾互動，更即場「畫圖」給一眾評判們猜成語，成功過關。（圖片來源：李寶珊IG）
寶珊話做直播時需要多與觀眾互動，更即場「畫圖」給一眾評判們猜成語，成功過關。（圖片來源：李寶珊IG）

而第12位參賽者李寶君與寶珊是孖妹，寶君是「大孖」，而寶君正陀住8個月身孕，令一眾評判大為緊張，花姐都忍不住叫她要小心。花姐指曾和寶君一起工作，更試過鬧到對方喊，因此有感情分，讓她成為了第五位入圍的參賽者。

花姐問寶君有冇諗過直播生仔？寶君話考慮過，但應該只會在陣痛時直播。（圖片來源：ViuTV）
寶君陀住巨肚狂跳舞，睇到一眾評判非常擔心，花姐更皺晒眉。（圖片來源：ViuTV）
花姐問寶君有冇諗過直播生仔？寶君話考慮過，但應該只會在陣痛時直播，而非生仔一刻。（圖片來源：李寶君IG）
花姐問寶君有冇諗過直播生仔？寶君話考慮過，但應該只會在陣痛時直播，而非生仔一刻。（圖片來源：李寶君IG）
花姐話曾經和寶君一起工作，更鬧到對方喊，寶君反為花姐說話，指自己當時喊是因為壓力太大，情緒出現問題，與花姐無關。（圖片來源：李寶君IG）
花姐話曾經和寶君一起工作，更鬧到對方喊，寶君反為花姐說話，指自己當時喊是因為壓力太大，情緒出現問題，與花姐無關。（圖片來源：李寶君IG）

「大孖」李寶君 嫁DJ莊國偉

曾在TVB節目《#後生仔傾吓偈》中做「後生女」的24歲「大孖」李寶君，在今年5月宣布成為人妻，嫁給了已拍拖多年的32歲DJ莊國偉（Kerry），參加《直播王》時更已懷上了8個月身孕。

現年24歲的李寶君已在今年5月嫁予32歲DJ莊國偉。（圖片來源：李寶君IG）
現年24歲的李寶君已在今年5月嫁予32歲DJ莊國偉。（圖片來源：李寶君IG）

原本是一名半職業Dancer的李寶君，曾在2017年簽入TVB，期間主持過《#後生仔傾吓偈》及《流行都市》「潮流特區」部分，又曾演出big big channel網絡劇《我老婆唔係人》。

寶君（中）曾與「細孖」寶珊（左二）一起主持過TVB節目《#後生仔傾吓偈》。（圖片來源：李寶珊IG）
寶君（中）曾與「細孖」寶珊（左二）一起主持過TVB節目《#後生仔傾吓偈》。（圖片來源：李寶珊IG）
寶君又主持過《流行都市》的「潮流特區」部分。（圖片來源：李寶君IG）
寶君又主持過《流行都市》的「潮流特區」部分。（圖片來源：李寶君IG）

練得一身好舞功的「大孖」李寶君，曾是一名半職業Dancer，參演過農曆新年盛事花車巡遊，以及鄭秀文演唱會和側田音樂會等。

寶君曾有過不少舞台演出經驗。（圖片來源：李寶君IG）
寶君曾有過不少舞台演出經驗。（圖片來源：李寶君IG）

此外「大孖」李寶君又曾與「細孖」李寶珊一同在TVB劇集《那些我愛過的人》中，飾演欺凌蘇皓兒的校園惡女，而引起觀眾關注。

寶君（左二） 又曾與寶珊（左一）在TVB劇集《那些我愛過的人》中，飾演欺凌蘇皓兒（中）的校園惡女。（圖片來源：李寶珊IG）
寶君（左二） 又曾與寶珊（左一）在TVB劇集《那些我愛過的人》中，飾演欺凌蘇皓兒（中）的校園惡女。（圖片來源：李寶珊IG）

但在2019年約滿後李寶君未有再與TVB續約，轉而開始做KOL及擔任星級造型師工作，去年李寶君就曾為MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）的《特登》MV設計造型。

寶君就曾為Anson Kong的《特登》MV設計造型。（圖片來源：李寶君IG）
寶君就曾為Anson Kong的《特登》MV設計造型。（圖片來源：李寶君IG）
寶君一向熱愛運動，身形勁Fit，她表示大住肚跳舞都完全冇問題！（圖片來源：李寶君IG）
寶君一向熱愛運動，身形勁Fit，她表示大住肚跳舞都完全冇問題！（圖片來源：李寶君IG）
不過網友都叫寶君要小心啲，睇住自己身體呀！（圖片來源：李寶君IG）
不過網友都叫寶君要小心啲，睇住自己身體呀！（圖片來源：李寶君IG）

「細孖」李寶珊 有個TVB女友孟希璘

「細孖」李寶珊在2017年隨家姐寶君加入TVB，同樣擔任過TVB節目《#後生仔傾吓偈》主持，及演出過big big channel網絡劇《我老婆唔係人》和TVB劇《那些我愛過的人》，並同樣於2019年離開TVB，開始轉型做KOL。

寶珊在2017年隨家姐寶君加入TVB。（圖片來源：李寶君IG）
寶珊（右）在2017年隨家姐寶君加入TVB。（圖片來源：李寶君IG）

雖然已雙雙離開TVB，但近日「細孖」李寶珊和「大孖」李寶君都有客串助陣TVB新劇《智能愛人》，在第1集和最後第30集一同飾演兩名「AI啤酒妹」。

近日寶珊和寶君都有客串助陣TVB新劇《智能愛人》。（圖片來源：李寶珊IG）
近日寶珊和寶君都有客串助陣TVB新劇《智能愛人》。（圖片來源：李寶珊IG）

感情方面，李寶珊有一名拍拖逾兩年的女友孟希璘（Jackie），Jackie人稱「孟波」，為2017年TVB第29期藝員訓練班學生，是鄭丹瑞愛徒之一，翌年畢業後加入TVB，今年3月底更簽約成為TVB「親生女」，雖然因外形男仔頭受到局限，但孟希璘依然劇接劇唔憂做。

《十八年後》楊秀惠深情同性閨密孟希璘 現實有前TVB主持女友
李寶珊曾與孟希璘Sweet到漏慶祝情人節，變相公開兩人同性戀關係，獲網友紛紛送上祝福。（圖片來源：李寶珊IG）
寶珊平日IG嘅相都係飲飲食食居多，少有做運動。（圖片來源：李寶珊IG）
寶珊平日IG嘅相都係飲飲食食居多，少有做運動。（圖片來源：李寶珊IG）
《十八年後》楊秀惠深情同性閨密孟希璘 現實有前TVB主持女友
不過身形仍然好苗條。（圖片來源：李寶珊IG）
不過重點係有一對長腿！（圖片來源：李寶珊IG）
重點係有一對長腿！（圖片來源：李寶珊IG）

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