直播王｜TVB孖妹倒戈入ViuTV？大肚李寶君陀住8個月巨肚狂舞做直播
文：東方新地｜圖：ViuTV《直播王》截圖、李寶君IG、李寶珊IG
TVB孖妹 成功晉級《直播王》12強
ViuTV選秀節目《直播王》搵來ViuTV王牌監製花姐（黃慧君）、林奕匡及Crystal（張紋嘉）做評判，並由ViuTV一姐陳俞希（Hailey）及蔡瀚億（BabyJohn）擔任主持，負責在40位參賽者中選出12強，最後選出「最強直播王」。在日前播出的首集節目中，有五人成功晉級，其中包括曾簽過TVB的孖妹李寶君和李寶珊。
作為首集第11位出場的參賽者，李寶珊穿著一身類似校服的格仔短裙Look表演跳女團舞，獲一眾評判大讚是靚女，但被指舞技麻麻，花姐更笑言：「我突然個心寒一寒，我第時簽嗰啲女團會唔會都係咁樣？我受唔到呢啲舞喎！」
而第12位參賽者李寶君與寶珊是孖妹，寶君是「大孖」，而寶君正陀住8個月身孕，令一眾評判大為緊張，花姐都忍不住叫她要小心。花姐指曾和寶君一起工作，更試過鬧到對方喊，因此有感情分，讓她成為了第五位入圍的參賽者。
「大孖」李寶君 嫁DJ莊國偉
曾在TVB節目《#後生仔傾吓偈》中做「後生女」的24歲「大孖」李寶君，在今年5月宣布成為人妻，嫁給了已拍拖多年的32歲DJ莊國偉（Kerry），參加《直播王》時更已懷上了8個月身孕。
原本是一名半職業Dancer的李寶君，曾在2017年簽入TVB，期間主持過《#後生仔傾吓偈》及《流行都市》「潮流特區」部分，又曾演出big big channel網絡劇《我老婆唔係人》。
練得一身好舞功的「大孖」李寶君，曾是一名半職業Dancer，參演過農曆新年盛事花車巡遊，以及鄭秀文演唱會和側田音樂會等。
此外「大孖」李寶君又曾與「細孖」李寶珊一同在TVB劇集《那些我愛過的人》中，飾演欺凌蘇皓兒的校園惡女，而引起觀眾關注。
但在2019年約滿後李寶君未有再與TVB續約，轉而開始做KOL及擔任星級造型師工作，去年李寶君就曾為MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）的《特登》MV設計造型。
「細孖」李寶珊 有個TVB女友孟希璘
「細孖」李寶珊在2017年隨家姐寶君加入TVB，同樣擔任過TVB節目《#後生仔傾吓偈》主持，及演出過big big channel網絡劇《我老婆唔係人》和TVB劇《那些我愛過的人》，並同樣於2019年離開TVB，開始轉型做KOL。
雖然已雙雙離開TVB，但近日「細孖」李寶珊和「大孖」李寶君都有客串助陣TVB新劇《智能愛人》，在第1集和最後第30集一同飾演兩名「AI啤酒妹」。
感情方面，李寶珊有一名拍拖逾兩年的女友孟希璘（Jackie），Jackie人稱「孟波」，為2017年TVB第29期藝員訓練班學生，是鄭丹瑞愛徒之一，翌年畢業後加入TVB，今年3月底更簽約成為TVB「親生女」，雖然因外形男仔頭受到局限，但孟希璘依然劇接劇唔憂做。