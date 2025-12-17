直播靈接觸｜DJ周國豐憶亡父顯靈救全家 驚爆電台禁歌聽完會自殺！
周國豐憶述亡父彌留夜 詭異電話救全家避死劫
周國豐在節目中分享，他入行做DJ原來與講鬼故有關，而這技巧竟源於8歲時父親因腦癌離世的慘痛經歷。他憶述父親彌留當晚，全家接到醫院電話後便鎖好門準備出發，但屋內電話卻在此時突然響起，接聽後電話另一端卻無人出聲。經過一輪擾攘後，一家人由九龍城住所徒步前往醫院，竟在必經的十字路口目睹一場嚴重交通意外。周國豐憶述時仍心有餘悸：「嘩！發生咗交通意外，如果無聽個電話，發生意外就係我哋。」全家深信是爸爸在天之靈顯靈，用一個無聲電話保佑了他們，避過一場致命災禍，這段經歷也讓他對靈異事件有更深體會。
周國豐大爆電台猛鬼實錄 直播室驚見「有人坐喺度」
從事廣播業多年的周國豐，耳聞不少行內流傳的靈異傳聞，聽得主持梁思浩及觀眾都相當心寒。他指「某電台三樓有好多傳聞」，由於通宵節目DJ需在凌晨時份獨自上三樓的資料庫取唱碟，經常發生怪事。有同事曾聽到空無一人的辦公室傳出老式打字機的聲音，更有人「試過見到有人坐喺office，轉頭就唔見咗」，畫面相當詭異。周國豐更透露，每間直播室都有一本記事簿，供DJ記錄節目期間的特別事項，而簿上不時會出現「直播室有鬼」的驚悚留言，成為DJ之間一個心照不宣的秘密。
盤點DJ界4大禁歌 草蜢《寶貝對不起》竟是鎮魂曲
節目中，周國豐分享了DJ行內不成文規定的「禁歌清單」，當中不少歌曲都與靈異事件有關。除了眾所周知的《夜夜痴纏》，光良與品冠的《掌心》也因MV拍攝時出現靈異畫面而被列為禁歌。另一首是日本動畫歌曲《風之谷》，據聞曾有DJ在凌晨播放後，於走廊驚見有小朋友跑過，自此無人敢再播。最令人心寒的要數匈牙利名曲《Gloomy Sunday》，周國豐嚴肅表示：「傳聞聽完之後會自殺，所以到而家都唔敢聽。」主持人梁思浩更補充，連草蜢的經典金曲《寶貝對不起》原來都有特殊用途，指上海一間百貨公司曾發生多人死亡的意外，老闆為了「鎮住啲怨靈」，竟連續十年由朝到晚播放此曲，令它成為一首「鎮魂曲」。