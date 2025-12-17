直播靈接觸｜DJ周國豐憶亡父顯靈救全家 驚爆電台禁歌聽完會自殺！

資深廣播人周國豐昨晚（16日）現身靈異節目《直播靈接觸》，竟驚爆自己年幼時亡父顯靈打救全家避過死劫的駭人經歷，場面令人毛骨悚然！他憶述當時一個神秘的無聲電話，竟讓他們一家避開一場恐怖車禍。周國豐更在節目中大爆多個電台靈異傳聞及DJ界不成文的「禁歌清單」，究竟哪首歌恐怖到傳聞聽完會自殺？