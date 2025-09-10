《直播靈接觸》女子亂拜神遭惡鬼「奪舍」｜師傅上門驅邪驚見古怪語言反抗 揚言要攞佢命！
昨晚直播驅鬼實錄 悟能師傅上演吸吮大法
節目新增環節「師傅上門」，昨晚攝製隊跟隨悟能師傅親臨Amy家中，處理其被惡靈入侵的個案。當悟能師傅一唸起咒語，Amy隨即面露猙獰惡相，更以一種無人能懂的古怪語言與師傅「交談」，並激烈地試圖反抗，氣氛極為緊張。悟能師傅見狀，立即對著Amy的身體做出一連串詭異的吸吮動作，過程中Amy全身不斷抖震，更出現作嘔及咳嗽的痛苦現象，經過一番激烈搏鬥後，Amy才終於平靜下來，並表示全身發熱及不斷流汗，畫面相當震撼。
悟能師傅親解惡靈兇猛：「最後一隻要搵鍾馗先師」
成功驅邪後，悟能師傅直言Amy的情況非常嚴重，身上不止一隻惡靈，而且來意不善，目的是要騷擾到她神智不清，最終取其性命。師傅解釋驅邪過程的兇險，他表示：「不停騷擾令佢神智不清，攞佢命。佢有多好多隻纏身，吮一次就『食』一隻，最後一次個隻真係好惡，無辦法要搵鍾馗先師處理。」他指最後一隻惡靈相當兇猛，必須出動鍾馗先師才能將其制服，可見過程絕不簡單。主持人梁思浩亦補充，完整的驅鬼過程將會收錄在myTV SUPER供觀眾收看。
塔羅師裸泳率先拆局 警告Amy已到危險地步
在悟能師傅上門前，節目組先請塔羅師羅泳嫻（裸泳）為事件占卜。裸泳抽出塔羅牌後，已直指Amy本身屬於靈異體質，容易招惹陰邪之物，情況不容樂觀。她分析道：「呢位女士屬靈異體質，容易招惹陰嘅嘢，好容易被靈體『奪舍』、控制。Amy 本身無自信心，容易畀人呃。」裸泳更從牌理中看到Amy正被一隻女鬼控制，並已招惹大量靈體纏身，她嚴肅警告情況已到危險地步：「佢會開始神智唔清醒，唔係好知自己做乜。」並建議需要找一位男性象徵的神明出手相助。
張芯熏師傅教路拜神禁忌 亂拜隨時惹禍上身
昨晚節目嘉賓張芯熏師傅亦就「亂拜神」主題，向觀眾分享正確的拜神知識，避免重蹈Amy的覆轍。張師傅指出，拜神其實只需準備香燭、生果、鮮花及清水即可，而最佳時間為卯時（上午5點至7點）及酉時（下午5點至7點）。她舉例指，曾有善信拜祭茹素的觀音時，竟帶上酒作祭品，結果惹來神靈不悅。她亦提醒觀眾若不小心打爛神像的正確處理方法：「唔好黐返佢、又唔好就咁掉垃圾筒，要先用紅紙包住，同菩薩講對唔住，要食齋、做善事補救，之後從新再請過。」