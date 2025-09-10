《直播靈接觸》女子亂拜神遭惡鬼「奪舍」｜師傅上門驅邪驚見古怪語言反抗 揚言要攞佢命！

TVB靈異節目《直播靈接觸》昨晚（9日）播出一幕驚心動魄的驅鬼畫面，一名女子Amy因亂拜神而惹來惡靈纏身，更被指已到「奪舍」的危險地步！節目組請來悟能師傅上門驅邪，期間Amy竟露出惡相兼口出古怪語言反抗，場面極度心寒；惡靈更揚言要「攞佢命」，究竟師傅能否成功驅走惡靈？