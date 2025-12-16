直播靈接觸｜百集慶典後台猛料 梁思浩突被搞喊玄學家教發達！

昨晚（15日）靈異節目《直播靈接觸》迎來第100集，主持梁思浩在直播中竟被製作組秘密安排的驚喜「突襲」，當場感觸落淚！現場除了三代女鬼齊集，更有玄學師傅教路用100蚊紙催財，究竟一班巨星好友說了甚麼令他爆喊？