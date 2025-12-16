直播靈接觸｜百集慶典後台猛料 梁思浩突被搞喊玄學家教發達！
昨晚（15日）靈異節目《直播靈接觸》迎來第100集，主持梁思浩在直播中竟被製作組秘密安排的驚喜「突襲」，當場感觸落淚！現場除了三代女鬼齊集，更有玄學師傅教路用100蚊紙催財，究竟一班巨星好友說了甚麼令他爆喊？
昨晚百集派對三代女鬼回魂
《直播靈接觸》系列昨晚（15日）播出第100集，製作組大搞「100集大派對」，場面墟冚！除了主持梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren），節目更請來陳定幫師傅與羅泳嫻師傅坐鎮，最嚇人的是「三代女鬼」包括紅衣女鬼、恐怖娃娃、初一及十五共4隻女鬼竟「回魂」現身，與眾人濟濟一堂慶祝，畫面相當震撼。梁思浩更即場公布節目在100集前的「總點擊互動量」已高達670萬，氣氛高漲。
梁思浩遭老友突襲祝福淚灑當場
直播期間，製作組秘密送上驚喜大禮，播出一段由多位巨星好友及玄學師傅預先錄製的祝賀影片，令毫不知情的梁思浩當場被「突襲」，感動得眼濕濕，更差點在鏡頭前淚灑。被一眾好友的心意深深打動，梁思浩感性表示希望節目點擊量能更上一層樓，更在節目中許願：「過埋今晚有700萬我收貨喇。」足見他對節目的重視與投入，場面溫馨感人。
葉子楣翁虹現身賀壽 鄧兆尊贈言「擺返幾圍」
影片中可謂星光熠熠，陣容強大猶如台慶！當中包括肥媽、葉子楣、周美鳳、夏文汐、鄧兆尊、關寶慧及翁虹等紛紛現身送上祝福，眾星更金句連連。有人提議思浩應該隆重其事，「要擺返幾圍酒慶祝」，更有人祝願節目「做多一個零，好多好多個100集」、「長做長有，越做越精彩」，可見梁思浩在圈中人緣極佳。一班玄學界師傅如周漢明、陳法齊等亦有拍片恭賀，場面熱鬧。
陳定幫羅泳嫻教路 100蚊紙催運大法全公開
兩位嘉賓師傅羅泳嫻與陳定幫更即場教觀眾催運秘法！羅泳嫻師傅分享100蚊紙開運法：「求桃花嘅可以將5張100蚊摺成花型，放喺廳中間。打工求財嘅可以放7張100蚊紙喺銀包，做生意嘅放8張，如果驚唔小心用咗，可以放入利是封。」陳定幫師傅則教授奇門遁甲的「出行訣」，指大家可在今日（16日）下午1時至3時，向北行或在公司、家中的北位，數11張紅色銀紙（100蚊紙），以行為風水增強財運，引來網民熱議！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期