直播靈接觸｜澳門花姐爆猛鬼飯店傳聞！梁思浩驚揭「人肉叉燒包」駭人真相？

昨晚（29日）播出的《直播靈接觸》氣氛極度心寒！節目請來澳門藝人花姐，大爆當地多個猛鬼傳聞，主持人梁思浩更重提轟動全城的「人肉叉燒包」滅門慘案，細節令人毛骨悚然。花姐更分享夫婦撞見「另一個自己」的恐怖經歷，究竟背後隱藏甚麼驚人秘密？