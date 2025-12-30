直播靈接觸｜澳門花姐爆猛鬼飯店傳聞！梁思浩驚揭「人肉叉燒包」駭人真相？
澳門花姐驚爆黑沙海灘撞鬼實錄
節目一開始，嘉賓花姐便分享澳門著名景點黑沙海灘的恐怖傳聞。她透露自小媽媽便嚴格規定，晚上11點前必須離開該處，因為那裡是澳門唯一的公共海灘，不僅發生過多宗溺斃意外，更鄰近一座墳場，導致靈體聚集，異常猛鬼。花姐心有餘悸地說：「每次去燒嘢食，媽咪最想我太陽一落山就返屋企。」主持人梁思浩隨即補充，當年轟動東南亞的八仙飯店滅門慘案，兇手正是將部分死者殘肢拋棄到黑沙海灘。他憶述，案件之所以被揭發，全因一對情侶在沙灘拍拖時，驚見一隻小童的斷手在水中向他們招手，嚇得立即報警，才最終揭發這宗慘絕人寰的「人肉叉燒包」血案，過程聽得人頭皮發麻。
花姐再爆恐怖經歷「屋企有另一個我」
除了八仙飯店的舊聞，花姐接力分享另一個澳門都市傳說，地點位於氹仔一個被稱為「萬人坑」的墳場附近。她繪聲繪影地描述一對夫婦的親身經歷，指他們住在該區，某晚丈夫開車送太太回家後，讓太太先上樓。豈料太太一開家門，竟看到客廳有兩個人在吃飯，她驚恐地引述：「當嗰兩個人一轉身，發現竟然係自己同老公嗰樣！」三人當場對視，太太嚇得魂飛魄散，立即衝下樓找丈夫。但當兩人再次上樓查看時，單位內已回復正常，一切彷彿從未發生，詭異至極。花姐更補充，該區雖然能望到海景，看似風水極佳的聚寶盆，但老一輩的澳門人都知道，那片海面時常有浮屍出現，令這個撞鬼傳聞更添幾分陰森。
孖生女鬼李卓妍羅皓誼「還陽」靚樣曝光
按照節目傳統，每季尾聲都會有「女鬼還陽」的環節。在昨晚（29日）的節目中，今季扮演孖生女鬼「初一」的李卓妍（阿雲）與「初十五」的羅皓誼（Chloe），終於卸下恐怖妝容，以清秀靚樣示人，給觀眾帶來極大驚喜。她們「還陽」後更接替「黑白無常」黃瀅仴和湯之欣的崗位，親自擔任小編與網民在聊天室互動。阿雲對此感到非常興奮：「真係好緊張，希望大家入嚟 chat room 幫我打氣同傾偈，無論乜嘢留言都會覆㗎。」Chloe則笑言這次經驗獲益良多，更發生趣事：「有幾次化完女鬼妝之後，工作人員都分唔到我哋，可以去玩猜猜我是誰。」二人「還陽」後的真實面貌讓不少觀眾大讚眼前一亮。
網民嚇破膽「聽到毛骨悚然」 最終集嘉賓引爆期待
昨晚節目播出後，一連串的恐怖故事隨即在網上引起熱烈討論，不少觀眾直呼「嚇到不敢睡」。網民紛紛洗版留言：「人肉叉燒包單案真係童年陰影！」、「聽到黑沙海灘見到斷手嗰度，即刻起雞皮！」、「兩公婆見到另一個自己，諗起都心寒」、「花姐講故仔好有畫面感，好恐怖！」。除了靈異故事，節目組更在片尾預告，今晚（30日）播出的本季最後一集，將會有一位「重量級神秘嘉賓」壓軸登場，消息一出立即引爆網民的猜測熱潮，紛紛留言：「究竟係邊個？好期待！」、「最後一集一定好猛料！」，為節目最終回掀起極高關注度。