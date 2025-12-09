《直播靈接觸》嘉賓驚爆駭人秘聞｜台灣法醫舔屍水破案兼私藏人頭通靈？再揭邪教活祭兒童儀式 網民：毛骨悚然

TVB靈異節目《直播靈接觸》最新一集邀請靈性導師歌歌，大爆多宗駭人聽聞的秘聞，內容極度震撼！歌歌在節目中分享已故「台灣福爾摩斯」法醫楊日松，竟會用舔屍水、與死人頭通靈等匪夷所思的方式協助破案，她更揭露有邪教組織會將販賣得來的兒童用作「活祭」，恐怖內幕令人心寒，究竟當中還有多少不為人知的細節？