《直播靈接觸》嘉賓驚爆駭人秘聞｜台灣法醫舔屍水破案兼私藏人頭通靈？再揭邪教活祭兒童儀式 網民：毛骨悚然
嘉賓歌歌驚爆台灣法醫 駭人手法破奇案
在最新一集《直播靈接觸》中，專門研究離奇案件的作家兼靈性導師歌歌，分享了已故台灣法醫權威楊日松的驚人故事。楊日松被譽為「台灣福爾摩斯」，其破案手法卻是極度聳人聽聞。歌歌透露，楊法醫在兇案現場會刻意不戴口罩，目的是為了「聞兇手留低嘅氣味，有靈感去破案」。更令人難以置信的是，他甚至會親口舔屍水來分辨屍體的味道，藉此協助判斷死因。歌歌提到在90年代轟動一時的「白曉燕綁架撕票案」中，楊法醫就曾用此方法令死因更加明確，事後死者母親、藝人白冰冰更公開對他表達感謝，其專業精神與獨特手法都成為傳奇。
楊日松私藏死人頭通靈 梳頭傾偈助破案
除了舔屍水，歌歌接著分享了更令人毛骨悚然的事件，指楊法醫曾私藏一顆在肢解案中找到的「死人頭」來協助查案。據說該頭顱屬於一名死不瞑目的受害者，被楊法醫保存後，離奇地竟然會繼續生長頭髮和鬍鬚。歌歌補充說：「每次有棘手案件，楊法醫就會拎個頭出嚟，一邊幫佢梳頭，一邊用通靈能力傾偈，仲話呢個人頭幫手破咗好多謎案，連警察都會嚟裝香多謝。」這個「通靈神探」的秘密武器，直到楊法醫離世後才隨之火化，為他的傳奇故事再添一筆神秘色彩。
歌歌再揭兒童販賣黑幕 邪教買細路做活祭
節目氣氛愈發沉重，歌歌隨後轉而揭露更黑暗的國際兒童販賣黑幕。她引述曾訪問過的受害者Anneke Lucas的親身經歷，指Anneke在年幼時被親生母親賣給人販集團，買家多是位高權重的戀童癖者。然而，最恐怖的並非性侵，而是這些兒童的最終下場。歌歌語氣沉重地說：「Ann見證過小朋友被殺死獻祭比撒旦嘅儀式，佢話自己倖免於難完全係好彩。」她指出，部分邪教組織會購買兒童用作「活祭」，殘酷的儀式完全超乎正常人想像，揭示了世界陰暗角落不為人知的恐怖真相。
網民聽完嚇到洗版：恐怖過睇鬼片！
節目播出後，極具衝擊性的內容隨即在網上引發洗版式討論，大批網民直呼內容比鬼片更恐怖，感到毛骨悚然。留言區被各種震驚的言論淹沒：「舔屍水同死人頭嗰part真係聽到起雞皮，難以想像係真人真事！」「法醫單嘢已經夠恐怖，點知活祭兒童仲心寒，完全係人性嘅泯滅！」「呢啲係真實世界發生緊嘅事？個心好唔舒服…」「多謝節目夠膽講呢啲黑暗面，雖然好恐怖但係值得社會關注。」不少觀眾表示聽完後整晚無法入睡，腦海中不斷浮現那些恐怖的畫面，話題持續發酵。