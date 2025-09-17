《直播靈接觸》小男孩遭孖仔靈體上身！通靈師In Lee驚揭心寒內情「扮仲在生」畫面震撼全場
昨晚（16日）播出的靈異節目《直播靈接觸》爆出驚人一幕，個案主角小男孩Will在家中突然手震兼失神，疑遭靈體入侵！其母親Car指自去年清明後情況愈趨嚴重，節目組遂邀請靚女通靈師In Lee師傅上門處理，師傅甫進屋便驚揭他被一對孖仔靈體纏上，更道出令人毛骨悚然的內情，究竟這對孖仔為何不願離開？
In Lee師傅上門驅鬼 驚見孖仔靈體盤據
在全新環節「師傅上門」中，通靈師In Lee師傅親自到訪受困擾的母子家中，她表示一進門就感覺到不妥，直指問題在於囝囝Will的體質偏陰，容易與眾生結緣。In Lee師傅更感應到屋內除了Will兩母子外，還有其他「住客」，她嚴肅地說：「入到嚟已經有嘢跟住，望落去係一對孖仔，然後仲有個細路女，差唔多樣。」為了與靈體溝通，In Lee師傅即場進行扶乩「講數」，過程中Will更出現手震及失神等疑似被上身的反應，場面相當緊張。經過一輪糾纏，師傅終於了解到孖仔靈體的心結，並成功化解危機。
In Lee扶乩講數揭心酸真相「眾生皆有情」
經過扶乩溝通後，In Lee師傅揭開了孖仔靈體不願離開的驚人真相。原來這對孖仔靈體的要求相當「麻煩」，他們心中充滿怨恨，In Lee師傅轉述靈體的話說：「佢哋覺得點解要兩個一齊走，而唔係有一個可以活下去，佢哋入咗小朋友身體扮仲在生……」這番話令在場眾人感到心寒又心酸。In Lee師傅在解決問題後強調，其實「眾生皆有情」，並非所有靈體都帶有惡意，很多時只是心結未解。她最終成功超渡了屋內的眾生，讓母子回復正常生活，整個過程的足本版視覺效果更為震撼。
塔羅師羅泳嫻爆料 曾教當紅男偶像箍煲
同場另一位嘉賓塔羅師羅泳嫻（裸泳）亦分享了她的奇妙經歷。她除了講解塔羅牌隱藏的玄機，指78隻牌能揭示前世今生外，更驚爆自己曾為一名當紅男偶像成功「箍煲」。羅泳嫻透露，當時是透過主持人梁思浩聯絡她，該男偶像與女友戀情告急。她利用塔羅牌分析後，發現女方分手主因是家人壓力，加上男友經常不在身邊感到寂寞。羅泳嫻看穿女方仍非常留意男方的社交平台，於是心生一計：「有少少扭計、兩個都火爆，塔羅牌睇到女方仲成日留意男方社交平台，咁我教男仔放多啲靚仔相上網，等多啲人留言讚你靚仔，等佢呷醋。」結果這招竟然奏效，成功為該男偶像挽回戀情。
