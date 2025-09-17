《直播靈接觸》小男孩遭孖仔靈體上身！通靈師In Lee驚揭心寒內情「扮仲在生」畫面震撼全場

昨晚（16日）播出的靈異節目《直播靈接觸》爆出驚人一幕，個案主角小男孩Will在家中突然手震兼失神，疑遭靈體入侵！其母親Car指自去年清明後情況愈趨嚴重，節目組遂邀請靚女通靈師In Lee師傅上門處理，師傅甫進屋便驚揭他被一對孖仔靈體纏上，更道出令人毛骨悚然的內情，究竟這對孖仔為何不願離開？