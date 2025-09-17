《直播靈接觸》小男孩遭孖仔靈體上身！通靈師In Lee驚揭心寒內情「扮仲在生」畫面震撼全場

昨晚（16日）播出的靈異節目《直播靈接觸》爆出驚人一幕，個案主角小男孩Will在家中突然手震兼失神，疑遭靈體入侵！其母親Car指自去年清明後情況愈趨嚴重，節目組遂邀請靚女通靈師In Lee師傅上門處理，師傅甫進屋便驚揭他被一對孖仔靈體纏上，更道出令人毛骨悚然的內情，究竟這對孖仔為何不願離開？

In Lee師傅上門驅鬼 驚見孖仔靈體盤據

在全新環節「師傅上門」中，通靈師In Lee師傅親自到訪受困擾的母子家中，她表示一進門就感覺到不妥，直指問題在於囝囝Will的體質偏陰，容易與眾生結緣。In Lee師傅更感應到屋內除了Will兩母子外，還有其他「住客」，她嚴肅地說：「入到嚟已經有嘢跟住，望落去係一對孖仔，然後仲有個細路女，差唔多樣。」為了與靈體溝通，In Lee師傅即場進行扶乩「講數」，過程中Will更出現手震及失神等疑似被上身的反應，場面相當緊張。經過一輪糾纏，師傅終於了解到孖仔靈體的心結，並成功化解危機。

In Lee扶乩講數揭心酸真相「眾生皆有情」

經過扶乩溝通後，In Lee師傅揭開了孖仔靈體不願離開的驚人真相。原來這對孖仔靈體的要求相當「麻煩」，他們心中充滿怨恨，In Lee師傅轉述靈體的話說：「佢哋覺得點解要兩個一齊走，而唔係有一個可以活下去，佢哋入咗小朋友身體扮仲在生……」這番話令在場眾人感到心寒又心酸。In Lee師傅在解決問題後強調，其實「眾生皆有情」，並非所有靈體都帶有惡意，很多時只是心結未解。她最終成功超渡了屋內的眾生，讓母子回復正常生活，整個過程的足本版視覺效果更為震撼。

塔羅師羅泳嫻爆料 曾教當紅男偶像箍煲

同場另一位嘉賓塔羅師羅泳嫻（裸泳）亦分享了她的奇妙經歷。她除了講解塔羅牌隱藏的玄機，指78隻牌能揭示前世今生外，更驚爆自己曾為一名當紅男偶像成功「箍煲」。羅泳嫻透露，當時是透過主持人梁思浩聯絡她，該男偶像與女友戀情告急。她利用塔羅牌分析後，發現女方分手主因是家人壓力，加上男友經常不在身邊感到寂寞。羅泳嫻看穿女方仍非常留意男方的社交平台，於是心生一計：「有少少扭計、兩個都火爆，塔羅牌睇到女方仲成日留意男方社交平台，咁我教男仔放多啲靚仔相上網，等多啲人留言讚你靚仔，等佢呷醋。」結果這招竟然奏效，成功為該男偶像挽回戀情。

直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
直播靈接觸 羅泳嫻 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

