陳定幫師傅《直播靈接觸》爆10大破財陋習｜教一招明日向西行15分鐘即轉運？
陳定幫師傅節目驚爆10大破財陋習
陳定幫師傅在節目中指出，與其研究風水，不如先從改變自身習慣入手，他列出十大影響運氣的陋習，提醒觀眾必須戒除。第一是「唉聲嘆氣」，會令個人氣場變薄弱；第二是「䟴腳」，會將福份轉薄；第三是「做口孽」，說人是非會增加負能量；第四是「抱怨」，減低積極性；第五是「皺眉」，影響代表命宮的印堂積聚運氣；第六是「貪小便宜」，會透支自身福報；第七是「家中雜亂」或有「儲物狂」，難以聚財；第八是「拖延懶散」，會錯失天時地利人和；第九是「驕傲自滿」，會令貴人遠離；第十則是「對家人態度差」，因為父母及夫妻是影響運氣的關鍵。陳師傅強調只要改掉陋習，好運自然來。
陳定幫分享執屋升財大法：「寶箱唔好塞太滿」
除了戒除陋習，陳定幫師傅亦教授了一個極為簡單的「執屋升財」大法，他解釋整理家居是為了騰出空間讓財運進來。他以金句總結：「執嘢、 執屋留空間畀財運入嚟，呢個係平衡法則，寶箱唔好塞太滿，身邊有勁多垃圾，阻新水入來，清空一啲空間讓新能量入來。」他補充，這就是為何華人社會有新年大掃除、斷捨離等傳統習俗的根據，透過清理舊物，才能迎接新的好運與能量，讓財氣暢通無阻地進入家中。
陳定幫解釋運氣學：相同八字命運大不同
陳定幫師傅解釋，他所提倡的「運氣學」是結合了傳統風水玄學及西方能量學。他引用「一命二運三風水」的說法，指出風水只是輔助，不能無中生有，而「人和」即個人行為才是關鍵。他舉例說明，曾經有兩個人擁有完全相同的八字命盤，出生的年月日時都一樣，但命運卻截然不同。其中一人繼承父業，成為身家過億的生意人；另一人因父親是政府公務員，最終在銀行擔任高層。這個例子正正說明，即使命格相同，後天的家庭環境與個人抉擇（人和）才是決定最終命運走向的重要因素。
梁思浩節目傳授奇門遁甲「出行訣」 網民準備明日向西行
節目尾聲還加碼提供了一個源自奇門遁甲的「出行訣」，方法簡單易學，引起觀眾極大興趣。根據節目主持梁思浩引述，只要在明天（8日）的酉時，即下午5時至7時之間，向著正西方位一直行走，並確保步行時間超過15分鐘，途中邊行邊飲水。據稱這個做法能夠有效提升個人的生意運、財運、人氣以及桃花運。這個零成本的轉運方法播出後，不少觀眾都表示會嘗試這個簡單的方法，希望為自己增添好運。