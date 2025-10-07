陳定幫師傅《直播靈接觸》爆10大破財陋習｜教一招明日向西行15分鐘即轉運？

玄學家陳定幫師傅昨晚（6日）現身靈異直播節目《直播靈接觸》，驚爆10大足以影響一生的破財陋習，更分享超簡單的「執屋升財」大法，原來家中雜亂會阻礙財運！節目中主持人梁思浩更提到一個奇門遁甲「出行訣」，只要在指定時間向西行就能提升財運，究竟是甚麼一回事？