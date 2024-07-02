直播靈距離 梁思浩

直播靈接觸 梁思浩親揭與翁美玲冥婚真相 相隔11年公開向1人道歉

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TVB節目《直播靈接觸》由梁思浩、黃紫恩（Jojo）亦及黃耀英主持，除咗係靈異直播一小時節目外，更係TVB Plus（82台）的開台重頭戲。而昨晚（1日）播出的主題是「冥婚」，製作組仲請來六壬師傅陳理一道長現身說法，而梁思浩更在節目上再提2013年與已故藝人冥婚的事件，更公開向1人道歉……

直播靈距離梁思浩重提與翁美玲冥婚事件

節目甫開始，梁思浩重提2013年與翁美玲冥婚的事件，他說：「今次唔係我第一次做冥婚主題，以前喺友台都做過，友台為咗要搞啲噱頭，同記者講我會同一個已故藝人冥婚，搞到好大件事。」梁思浩相隔 11 年鄭重澄清：「由此至終都冇呢件事，係（友台）當時高層度出嚟搞噱頭，等大家留意個節目。」梁思浩續指自己被該已故藝人的前男友鬧爆，更他在節目公開道歉：「好希望有機會同你講唔好意思，我亦想將呢件事真相話畀你聽，湯鎮業先生，我欠你一個道歉，對唔住，知道你當時好嬲，我只可以講當時人在江湖身不由己。」

直播靈距離 梁思浩 梁思浩在節目中重提2013年與翁美玲冥婚的事件。（圖片來源：TVB）
梁思浩在節目中重提2013年與翁美玲冥婚的事件。（圖片來源：TVB
直播靈距離 梁思浩 梁思浩澄清其實當年並未與翁美玲冥婚，消息只是當時（友台）高層度出嚟搞噱頭！（圖片來源：節目截圖）
梁思浩澄清其實當年並未與翁美玲冥婚，消息只是當時（友台）高層度出嚟搞噱頭！（圖片來源：節目截圖）
直播靈距離 梁思浩 梁思浩當年更被翁美玲的男友湯鎮業鬧爆，因此亦借機會想對方道歉。（圖片來源：新傳媒資料庫）
梁思浩當年更被翁美玲的男友湯鎮業鬧爆，因此亦借機會想對方道歉。（圖片來源：新傳媒資料庫）
直播靈距離 梁思浩 翁美玲於1985年被發現在家中輕生。（圖片來源：新傳媒資料庫）
翁美玲於1985年被發現在家中輕生。（圖片來源：新傳媒資料庫）

直播靈距離陳道長連環公開冥婚儀式

陳理一道長為大家講解冥婚的歷史和習俗，陳道長分享一單冥婚案例：「有一對情侶搵我，男方話自己畀鬼搞，晚晚冇得瞓，被捏頸同推落床，後尾查出嚟原來係佢上世嘅女朋友，戰亂時男方死咗之後投咗胎，但女方就繼續停留喺度。」後來陳道長幫男事主和女鬼進行冥婚儀式，但事件仍未解決，他說：「原來佢（女鬼）覺得冇正式娶佢入門，最後男事主要拎個神主牌返屋企，擺床頭櫃陪神主牌瞓三日三夜。」原來死後亦有搞「離婚」，陳道長分享一單案例，他說：「有個壞男人成日打老婆，又成日拎自殺要脅攞錢，有次真係玩大咗自殺死咗，之後佢不斷搞女事主，最後要搞分梳儀式先Settle咗件事。」陳道長還公開分梳儀式當日的靈異照片，在燒祭品時明顯見到火中有男事主的嬲爆樣，非常嚇人！

直播靈距離 梁思浩 陳理一道長在節目上分享不少冥婚的案例。（圖片來源：TVB）
陳理一道長在節目上分享不少冥婚的案例。（圖片來源：TVB
直播靈距離 梁思浩 陳理一道長更公開1張舉行分梳儀式時的靈異照片。（圖片來源：TVB）
陳理一道長更公開1張舉行分梳儀式時的靈異照片。（圖片來源：TVB

直播靈距離江美儀送地藏經畀撞鬼觀眾

此外，上周家庭觀眾Sandy疑被鬼搞而Phone In求助，由於節目時長關係，江美儀和「裸泳」羅泳嫻在節目後透過視像為Sandy解困，豈料過程中發生靈異事件。昨晚一集公開相關片段，江美儀、「裸泳」羅泳嫻在提出解決辦法時，突然與Sandy失聯，之後製作組多次打電話都仍未能聯絡上 Sandy，最後美儀姐只好透過工作人員為Sandy送上地藏經，Sandy翌日收到地藏經後便開始念經，情況亦開始有好轉，但最弔詭的是裸泳幫助完Sandy之後，竟失聲了好幾天！

直播靈距離 梁思浩 江美儀和「裸泳」羅泳嫻在節目上幫疑被鬼搞的觀眾解困。（圖片來源：TVB）
江美儀和「裸泳」羅泳嫻在節目上幫疑被鬼搞的觀眾解困。（圖片來源：TVB）
直播靈距離 梁思浩 不過觀眾的電話竟突然中斷。（圖片來源：TVB）
不過觀眾的電話竟突然中斷。（圖片來源：TVB）
直播靈距離 梁思浩 江美儀更在旁念經協助。（圖片來源：TVB）
江美儀更在旁念經協助。（圖片來源：TVB）
直播靈距離 梁思浩 不過觀眾的電話在多次撥打都未能接通。（圖片來源：TVB）
不過觀眾的電話在多次撥打都未能接通。（圖片來源：TVB）
直播靈距離 梁思浩 隨後江美儀只好透過工作人員為觀眾送上地藏經。（圖片來源：TVB）
隨後江美儀只好透過工作人員為觀眾送上地藏經。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、節目截圖、新傳媒資料庫

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