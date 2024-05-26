何太直播公開何伯「一晚五次」真相 即場錫到啜啜聲 震撼網民眼球
何太公開何伯性能力：佢可以一晚五次
何太強調自己希望可以將何伯的資產變成億。她自豪表示，因為大家覺得她是騙子，才成就她開直播，又謂因為這件事而多了不少fans。在他們用餐期間，有職員認出他們，何伯夫婦感到非常開心，更表示自己日前在美孚及不同地方出現時，都有不少人要求跟他們的合照。
對於何伯的年紀可以當她的爸爸，何太直認不諱，並稱現今世代很多人，跟另一半都有很大的年齡差距。「佢可以一晚五次，真係！傻㗎！」何伯在旁說︰「你敢講俾人哋聽呀？」何太說︰「咁你係試過咁樣咪講囉！」何伯再說︰「咁係事實你無講大話！」
何太何伯錫到啜啜聲 震撼網民眼球
何太稱跟何伯有計劃生育，但一切要順其自然，坦言自己是高齡產婦，要佗B也不容易。在直播中，何太稱有很多人妒忌她，並謂近日太多言論衝著她而來，令她一直懷不上小孩。她又稱自己放棄何伯，何伯沒有人照顧會自殺，何伯再旁稱：「如果冇咗你，我唔掂！」之後有網民著他們錫錫以示恩愛，何太就謂︰「先頭有個fans話要整個濕吻俾佢哋，先信我哋係真愛，嚟啦！老公！」之後跟何伯錫到啜啜聲，何太完事後更笑到哈哈聲。何太表示，何伯沒有口氣，也沒有老人味，之後在直播尾聲時，她再次應網民要求跟何伯錫咀。
她說︰「再錫多一次呀？好啦！滿足佢哋！再錫多一次呀！」何伯說︰「再錫多一次？」之後何伯便咀埋去，一樣也是啜啜聲。何太說︰「得啦啩？」並謂多謝大家的支持，「錫晒你哋！」
何太：同我先生百年歸老之後，就會捐晒啲錢出去
何太在直播中多番強調自己不會講大話，只會對人好，並謂很多人都中傷他們，總之自己沒有做錯，只是支持老公的意願，誓要追回450萬元。她稱自己以前不是一個積極的人，但因為上完一課堂之後，整個人變得積極。有網民問到她拿100萬元是用來做甚麼，她回答是用來做生意，希望可以幫老公的家產再變更多。何太又信心滿滿稱，有信心將何伯的450萬變成5個億，甚至50億，她說︰「等我搵到好多錢，好多錢，同我先生百年歸老之後，就會捐晒啲錢出去！」她自言一定會錫住何伯的錢去投資。
何伯現身荃灣街市
5月19日，亦有網民巧遇何伯陪何太去荃灣街市買餸，只見何伯行得走得精神不錯，至於何太拿著一袋二袋。有網民質疑是否何伯剛出院：「佢係咪啱啱出院呀，咁大袋嘢啱啱出院多嘢裝都好合理」，另一網民即反駁：「聽講係住屯門醫院喎，呢度係荃灣」。有網民更表示二人乘搭港鐵入閘前拖實，入閘後亦立刻拖回手，生怕對方走失，令人相當恩愛。