相澤南襲港大讚香港男仔好溫柔！戴祖儀羨慕對方身材：向佢取經
相澤南大爆拍劇差點中暑
提到今次拍攝電視劇《東京愛情動作故事》的點滴，對於首次拍劇的相澤南來說，她透露最大考驗是講話、想法及台詞，與之前拍AV完全不同。相澤南又提到自己角色是一名性格暴躁的女子，最難忘是其中一場車內戲，天氣很熱卻要收音，相澤南笑言當時熱到流汗更差點中暑。至於有份參演的香港藝人陳啟榮，擔當男主角與10位AV女優合作，他表示十分過癮，但溝通方面比較困難。
相澤南：香港男仔好溫柔
今年26歲的日本籍女優相澤南，因父親從商經過香港時將其誕下，成就了「港產」一字，相澤南來港喜見現場有很多粉絲支持自己，又指香港男仔好溫柔，大讚拍擋陳啟榮很照顧她。被問到是否認識「香港第一女優」素海霖，相澤南坦言認識對方，更鼓勵對方希望她努力留在業界發展。至於接下來有什麼工作大計，相澤南希望有機會來港影寫真。
相澤南小背心look踩落旺角掃街
之後，自言「好掛住香港」的她，到達香港的核心地區一旺角，尋覓各式各樣的地道小吃，引來大批途人圍觀及拍照，在品嚐過「必食」的咖哩魚蛋、雞蛋仔及珍珠奶茶後，相澤南對這些港式街頭小食激讚不已，大呼お いしい。為隆而重之，myTV SUPER 找來曾為佐滕健來港時為其拍照的本地攝影師阿揚，在熙來攘往的彌敦道，以及網紅打卡熱點砵蘭街休憩公園拍出風尚大片，完成了一次不折不扣的「快閃行動」。
相澤南網上直播與粉絲互動
馬不停蹄的她在晚飯後準時九點正，在網上舉行直播與粉絲繼續互動。直 播開始前已有大量粉絲在網上守候，到直播正式開始，相澤南貫徹其熱情親民形象，先以廣東話向香港網民問好，除繼續分享拍劇之初體驗、即場 學習港式潮語、以日文翻譯香港電影經典對白外，亦談到自己在香港出生 一事、對香港這片地方及香港男生的印象，和未來的發展方向，並一一回答網民的提問，在直播的尾聲相澤南拍下三張即影即有照片，並親筆簽名作為獎品，送給最佳留言的網友。相澤南此次香港宣傳活動亦隨著網上直播的結束，畫上一個完美的句號。
戴祖儀：佢嘅DNA真係好勁，要向佢取經
同場仲有長腿女神戴祖儀，現場獻唱出由劇集主題曲〈女子本色〉。對於今日與相澤南同台，戴祖儀笑言有很多圈內外的男性朋友得知後想前來探班，她又表示羨慕相澤南有fit爆好身材，戴祖儀大讚相澤南DNA真係好勁，我都要向佢取經，不過我個包包臉都係福氣象徵。」
相澤南結束三日尋根之旅 比素海霖早出道獲封「真港產女優第一人」
今年26歲的日本籍女優相澤南，因父親從商經過香港時將其誕下，成就了「港產」一字，相澤南除了說得一口流利英文，更努力於學習中文。不過相澤南在香港居住的時間並不長，小學便已歸國。相澤南於2016年加入「IdeaPocket」並出道，2019年已獲得《FANZA成人獎》中的「最優秀女優獎」，相信佢都係不少男人心中的「老師」！
重回香港尋根
相澤南今年4月重回香港「尋根」，並在IG上英日對照地寫道：
Hi HK!!
I was born in Hong Kong.
But I had no memories because I was a baby.
So this is like my first time to coming HK for me!
& now I exactly luv HK!!
I wanna know more about HK
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