相澤南 戴祖儀

相澤南襲港大讚香港男仔好溫柔！戴祖儀羨慕對方身材：向佢取經

最新娛聞
東方新地

廣告

日本人氣女優現年27歲的相澤南早前突然宣布退役，近日決定回港「尋根」，為主演嘅電視劇《東京愛情動作故事》專誠來港做宣傳，相澤南孖住劇中男主角陳啟榮昨（6日）現身深水埗西九龍中心出席粉絲見面會為劇集造勢，近300粉絲撐場，非常熱鬧！相澤南仲用廣東話同大家打招呼：「大家好，我係相澤南」！

相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 相澤南仲用廣東話同大家打招呼：「大家好，我係相澤南」！
相澤南仲用廣東話同大家打招呼：「大家好，我係相澤南」！（圖片來源：TVB提供）
相澤南 戴祖儀 相澤南 劇集
（圖片來源：TVB提供）

相澤南大爆拍劇差點中暑

提到今次拍攝電視劇《東京愛情動作故事》的點滴，對於首次拍劇的相澤南來說，她透露最大考驗是講話、想法及台詞，與之前拍AV完全不同。相澤南又提到自己角色是一名性格暴躁的女子，最難忘是其中一場車內戲，天氣很熱卻要收音，相澤南笑言當時熱到流汗更差點中暑。至於有份參演的香港藝人陳啟榮，擔當男主角與10位AV女優合作，他表示十分過癮，但溝通方面比較困難。

相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 至於有份參演的香港藝人陳啟榮，擔當男主角與10位AV女優合作，他表示十分過癮，但溝通方面比較困難。
至於有份參演的香港藝人陳啟榮，擔當男主角與10位AV女優合作，他表示十分過癮，但溝通方面比較困難。（圖片來源：TVB提供）

相澤南：香港男仔好溫柔

今年26歲的日本籍女優相澤南，因父親從商經過香港時將其誕下，成就了「港產」一字，相澤南來港喜見現場有很多粉絲支持自己，又指香港男仔好溫柔，大讚拍擋陳啟榮很照顧她。被問到是否認識「香港第一女優」素海霖，相澤南坦言認識對方，更鼓勵對方希望她努力留在業界發展。至於接下來有什麼工作大計，相澤南希望有機會來港影寫真。

相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 相澤南快閃來港
相澤南快閃來港（圖片來源：[email protected]
相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 電視劇《東京愛情動作故事》
電視劇《東京愛情動作故事》（圖片來源：[email protected]
相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 相澤南退役後身材仲係咁fit！
相澤南退役後身材仲係咁fit！（圖片來源：[email protected]

相澤南小背心look踩落旺角掃街

之後，自言「好掛住香港」的她，到達香港的核心地區一旺角，尋覓各式各樣的地道小吃，引來大批途人圍觀及拍照，在品嚐過「必食」的咖哩魚蛋、雞蛋仔及珍珠奶茶後，相澤南對這些港式街頭小食激讚不已，大呼お いしい。為隆而重之，myTV SUPER 找來曾為佐滕健來港時為其拍照的本地攝影師阿揚，在熙來攘往的彌敦道，以及網紅打卡熱點砵蘭街休憩公園拍出風尚大片，完成了一次不折不扣的「快閃行動」。

相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 相澤南小背心look踩落旺角
相澤南小背心look踩落旺角（圖片來源：TVB）
相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 去食好嘢！
去食好嘢！（圖片來源：TVB）
相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 低胸派福利
低胸派福利（圖片來源：TVB）
相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 多人圍觀
多人圍觀（圖片來源：TVB）
相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 女神有選擇困難
女神有選擇困難（圖片來源：TVB）
相澤南 戴祖儀 相澤南 劇集 行女人街睇性感內衣
行女人街睇性感內衣（圖片來源：TVB）
相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 大家多多支持啦！
大家多多支持啦！（圖片來源：TVB）

相澤南網上直播與粉絲互動

馬不停蹄的她在晚飯後準時九點正，在網上舉行直播與粉絲繼續互動。直 播開始前已有大量粉絲在網上守候，到直播正式開始，相澤南貫徹其熱情親民形象，先以廣東話向香港網民問好，除繼續分享拍劇之初體驗、即場 學習港式潮語、以日文翻譯香港電影經典對白外，亦談到自己在香港出生 一事、對香港這片地方及香港男生的印象，和未來的發展方向，並一一回答網民的提問，在直播的尾聲相澤南拍下三張即影即有照片，並親筆簽名作為獎品，送給最佳留言的網友。相澤南此次香港宣傳活動亦隨著網上直播的結束，畫上一個完美的句號。

相澤南 戴祖儀 相澤南 劇集 熱情心心大放送
熱情心心大放送（圖片來源：TVB）
相澤南 戴祖儀 相澤南 劇集 直播限定親筆簽名寶麗萊
直播限定親筆簽名寶麗萊（圖片來源：TVB）

戴祖儀：佢嘅DNA真係好勁，要向佢取經

同場仲有長腿女神戴祖儀，現場獻唱出由劇集主題曲〈女子本色〉。對於今日與相澤南同台，戴祖儀笑言有很多圈內外的男性朋友得知後想前來探班，她又表示羨慕相澤南有fit爆好身材，戴祖儀大讚相澤南DNA真係好勁，我都要向佢取經，不過我個包包臉都係福氣象徵。」

相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 戴祖儀大讚相澤南DNA真係好勁
戴祖儀大讚相澤南DNA真係好勁（圖片來源：TVB提供）

相澤南結束三日尋根之旅 比素海霖早出道獲封「真港產女優第一人」

今年26歲的日本籍女優相澤南，因父親從商經過香港時將其誕下，成就了「港產」一字，相澤南除了說得一口流利英文，更努力於學習中文。不過相澤南在香港居住的時間並不長，小學便已歸國。相澤南於2016年加入「IdeaPocket」並出道，2019年已獲得《FANZA成人獎》中的「最優秀女優獎」，相信佢都係不少男人心中的「老師」！

相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 相澤南 素海霖
相澤南20歲就已出道做女優。（圖片來源：[email protected]
相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 相澤南 日本女優
在今年3月份出道的素海霖，是相澤南的後輩。（圖片來源：影片劇照）

重回香港尋根

相澤南今年4月重回香港「尋根」，並在IG上英日對照地寫道：

Hi HK!!
I was born in Hong Kong.
But I had no memories because I was a baby.
So this is like my first time to coming HK for me!
& now I exactly luv HK!!
I wanna know more about HK

相澤南 劇集 相澤南 戴祖儀 相澤南 相澤南扺達香港當晚就趕去歎雞煲，睇嚟做足功課！
相澤南扺達香港當晚就趕去歎雞煲，睇嚟做足功課！（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 