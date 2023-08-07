相澤南襲港大讚香港男仔好溫柔！戴祖儀羨慕對方身材：向佢取經

日本人氣女優現年27歲的相澤南早前突然宣布退役，近日決定回港「尋根」，為主演嘅電視劇《東京愛情動作故事》專誠來港做宣傳，相澤南孖住劇中男主角陳啟榮昨（6日）現身深水埗西九龍中心出席粉絲見面會為劇集造勢，近300粉絲撐場，非常熱鬧！相澤南仲用廣東話同大家打招呼：「大家好，我係相澤南」！