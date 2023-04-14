相澤南結束香港尋根之旅嗌感謝 貼地行程竟被指似一AV場面？！ (多圖)
相澤南結束三日尋根之旅 比素海霖早出道獲封「真港產女優第一人」
今年26歲的日本籍女優相澤南，因父親從商經過香港時將其誕下，成就了「港產」一字，相澤南除了說得一口流利英文，更努力於學習中文。不過相澤南在香港居住的時間並不長，小學便已歸國。相澤南於2016年加入「IdeaPocket」並出道，2019年已獲得《FANZA成人獎》中的「最優秀女優獎」，相信佢都係不少男人心中的「老師」！
重回香港尋根
相澤南近日重回香港「尋根」，並在IG上英日對照地寫道：
Hi HK!!
I was born in Hong Kong.
But I had no memories because I was a baby.
So this is like my first time to coming HK for me!
& now I exactly luv HK!!
I wanna know more about HK
貼地行程似AV場面？！
相澤南今次行程相當豐富，又係去迪士尼樂園玩，又係貼地食本地火鍋同雞煲，仲去埋蘭桂坊同上環著名海鮮飯店。而且她更加貼地搭地鐵，其中一張照片是相澤南坐在一名男士身邊，網民笑稱：「唔知個男仔知唔知坐係佢身邊果個係相沢南呢」，有網民更係飲恨沒有在地鐵撞到她，更有網民指相澤南坐地鐵的畫面似曾相識，好似她在其AV作品《共謀痴漢電車》系列中的一幕。
網民促組「香港聯盟」
相澤南身為首個真「港產」香港女優，同「香港第一女優」素海霖雖然屬不同公司，但仍有網民期待兩人會否來個「世紀大聯乘」，希望創造出一個「香港聯盟」出嚟，亦有網民希望相澤南能夠再來港，搞個「香港感謝祭」又或者是「粉絲見面會」。
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