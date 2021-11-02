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真·女神轉身｜花樣溜冰女神馬曉晴原來是學霸 憑靚樣紅到日本

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撰文：東方新地

J2新節目《真·女神轉身》自11月2日起逢周二晚上11時開播，節目首集搵來「花樣溜冰女神」馬曉晴（Maisy）做嘉賓，現年21歲的馬曉晴是前香港花式溜冰代表，去年由美國畢業返港，早前更憑可愛靚樣引起日本媒體關注，多次出文報道她的消息。

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]

《真·女神轉身》馬曉晴 曾約會鍾培生

現年21歲的馬曉晴在香港出世，父母都是香港人，在她3歲時因為爸爸工作的關係，她跟隨父母移居到北京，就讀國際學校，由於住所附近有一所溜冰場，她由5、6歲便開始學習花樣溜冰，但當初只是為了興趣，直到10歲時，她開始參加全國性比賽，在溜冰界嶄露頭角。

《真·女神轉身》首集由擔任主持的余德丞、林俊其投女神馬曉晴所好，同女神溜冰、約會、對談、打造新形象等，乘機爭奪女神芳心。（圖片來源：IG@yuduck）
《真·女神轉身》首集由擔任主持的余德丞、林俊其投女神馬曉晴所好，同女神溜冰、約會、對談、打造新形象等，乘機爭奪女神芳心。（圖片來源：[email protected]
馬曉晴的IG有多達8.1萬個Followers，其Facebook亦有7.6萬個Followers，符合節目對人氣網絡女神的要求。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴的IG有多達8.1萬個Followers，其Facebook亦有7.6萬個Followers，符合節目對人氣網絡女神的要求。（圖片來源：[email protected]
今年4月，馬曉晴曾上鍾培生節目《Date With 鍾培生》，教鍾培生溜冰，又陪他到海旁聊天。（圖片來源：IG@maisyma1999）
今年4月，馬曉晴曾上鍾培生節目《Date With 鍾培生》，教鍾培生溜冰，又陪他到海旁聊天。（圖片來源：[email protected]

冰島奪首面國際獎牌

馬曉晴在2013年約13歲時前往美國讀中學，並接受當地的溜冰訓練，15歲開始參加成人組國際賽。馬曉晴曾透露最難忘是2016年2月在冰島抱恙上陣，最後仍奪得花式溜冰女子單人滑銀牌，這是她人生第一塊在國際比賽上奪得的獎牌，令她感覺既驕傲又開心。

2010年至2017年間，馬曉晴曾7次在香港錦標賽的不同年齡級別中贏得冠軍。（圖片來源：IG@maisyma1999）
2010年至2017年間，馬曉晴曾7次在香港錦標賽的不同年齡級別中贏得冠軍。（圖片來源：[email protected]
馬曉晴自細同母親感情深厚。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴自細同母親感情深厚。（圖片來源：[email protected]
馬曉晴的夢想是代表香港參加奧運。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴的夢想是代表香港參加奧運。（圖片來源：[email protected]

一星期訓練六日

馬曉晴曾笑言好享受在比賽場地上表演出高難度動作，有種「台上一分鐘、台下十年功」的感覺。為了達成代表香港參加奧運的夢想，馬曉晴從小接受刻苦訓練，一星期要訓練六日，上課日更要早上5點半起床、6點半上學，下課後繼續到溜冰場或健身室進行訓練。

今年11月18日將是馬曉晴的22歲生日。（圖片來源：IG@maisyma1999）
今年11月18日將是馬曉晴的22歲生日。（圖片來源：[email protected]
馬曉晴自2016年開設的YouTube頻道，拍了不少紀錄她日常生活，包括她早前長洲一日遊的影片，至今已有超過4千人訂閱。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴自2016年開設的YouTube頻道，拍了不少紀錄她日常生活，包括她早前長洲一日遊的影片，至今已有超過4千人訂閱。（圖片來源：[email protected]

因右腳傷患退役

2017年的亞洲冬季運動會上，馬曉晴成為香港隊開幕禮的舉旗人，最後更在比賽取得第10名成績。此外馬曉晴又曾在香港花樣滑冰錦標賽中奪得7次冠軍，但到了2018年的平昌冬季奧運會，馬曉晴卻因右腳踝的舊患要忍痛放棄出戰，並選擇退役，專心讀書。

2018年，馬曉晴因右腳踝的舊患而忍痛放棄出戰平昌冬季奧運會。（圖片來源：IG@maisyma1999）
2018年，馬曉晴因右腳踝的舊患而忍痛放棄出戰平昌冬季奧運會。（圖片來源：[email protected]
因為受傷而未能參加奧運後，馬曉晴在左手腕上紋了一個有缺陷的奧運標誌紋身，代表她出戰奧運的心願，希望將來能以教練、運動員或評審等身份完成。（圖片來源：IG@maisyma1999）
因為受傷而未能參加奧運後，馬曉晴在左手腕上紋了一個有缺陷的奧運標誌紋身，代表她出戰奧運的心願，希望將來能以教練、運動員或評審等身份完成。（圖片來源：[email protected]

獲封香港石原聰美

今年8月及9月期間，馬曉晴多次獲得日本媒體報道及介紹她的近況，更大讚她可愛和靚女，並封她為「石原聰美的雙胞胎妹妹」及「香港石原聰美」等稱號，馬曉晴亦有在社交網貼出相關報道，並留言感謝日本媒體的支持。

日本媒體在報道中都大讚馬曉晴「可愛」。（圖片來源：IG@maisyma1999）
日本媒體在報道中都大讚馬曉晴「可愛」。（圖片來源：[email protected]
樣子甜美、貌似日本女神石原聰美的馬曉晴，本身都好有一種健康性感的日系女神Feel。（圖片來源：IG@maisyma1999）
樣子甜美、貌似日本女神石原聰美的馬曉晴，本身都好有一種健康性感的日系女神Feel。（圖片來源：[email protected]

兩年時間完成大學課程

原來馬曉晴除了在溜冰上有所成就外，在學業上也是一名學霸，2017年馬曉晴在美國科羅拉多州完成高中課程後，入讀美國麻省大學的傳播與媒體研究課程，馬曉晴曾透露為了提早在大學畢業，一般學生一個星期只上4堂課，她就選擇每星期上差不多28堂，最後成功用兩年時間完成了四年的大學課程。

除了溜冰外，馬曉晴閒時也愛打網球。（圖片來源：IG@maisyma1999）
除了溜冰外，馬曉晴閒時也愛打網球。（圖片來源：[email protected]
也愛玩水上活動。（圖片來源：IG@maisyma1999）
也愛玩水上活動。（圖片來源：[email protected]

考上運動管理系碩士

去年馬曉晴畢業後，已考上美國麻省大學的運動管理系碩士，原本打算用一年時修畢課程，但因為疫情關係，馬曉晴的計劃被打亂，她選擇先隨家人返港，用ZOOM去完成課程。現時馬曉晴身兼多職，除了擔任溜冰教練外，又進軍媒體界，擔任幕後製片人，以及開始做主持和拍廣告等，工作非常忙碌。

曾在香港、北京和美國三地居住過的馬曉晴，對廣東話、普通話和英語都十分精通。（圖片來源：IG@maisyma1999）
曾在香港、北京和美國三地居住過的馬曉晴，精通廣東話、普通話和英語。（圖片來源：[email protected]
馬曉晴日前以獨角獸扮相出席萬聖節派對。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴日前以獨角獸扮相出席萬聖節派對。（圖片來源：[email protected]
早前馬曉晴曾與強尼、保錡等人一同主持歐國盃節目《Football Party Room》。（圖片來源：IG@maisyma1999）
早前馬曉晴曾與強尼、保錡等人一同主持歐國盃節目《Football Party Room》。（圖片來源：[email protected]
馬曉晴話好鍾意現時忙碌而充實的日子，她透露希望能在畢業後的這兩年間，作出更多方面的嘗試。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴話好鍾意現時忙碌而充實的日子，她透露希望能在畢業後的這兩年間，作出更多方面的嘗試。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@maisyma1999）
（圖片來源：[email protected]
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