真·女神轉身｜花樣溜冰女神馬曉晴原來是學霸 憑靚樣紅到日本
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
《真·女神轉身》馬曉晴 曾約會鍾培生
現年21歲的馬曉晴在香港出世，父母都是香港人，在她3歲時因為爸爸工作的關係，她跟隨父母移居到北京，就讀國際學校，由於住所附近有一所溜冰場，她由5、6歲便開始學習花樣溜冰，但當初只是為了興趣，直到10歲時，她開始參加全國性比賽，在溜冰界嶄露頭角。
冰島奪首面國際獎牌
馬曉晴在2013年約13歲時前往美國讀中學，並接受當地的溜冰訓練，15歲開始參加成人組國際賽。馬曉晴曾透露最難忘是2016年2月在冰島抱恙上陣，最後仍奪得花式溜冰女子單人滑銀牌，這是她人生第一塊在國際比賽上奪得的獎牌，令她感覺既驕傲又開心。
一星期訓練六日
馬曉晴曾笑言好享受在比賽場地上表演出高難度動作，有種「台上一分鐘、台下十年功」的感覺。為了達成代表香港參加奧運的夢想，馬曉晴從小接受刻苦訓練，一星期要訓練六日，上課日更要早上5點半起床、6點半上學，下課後繼續到溜冰場或健身室進行訓練。
因右腳傷患退役
2017年的亞洲冬季運動會上，馬曉晴成為香港隊開幕禮的舉旗人，最後更在比賽取得第10名成績。此外馬曉晴又曾在香港花樣滑冰錦標賽中奪得7次冠軍，但到了2018年的平昌冬季奧運會，馬曉晴卻因右腳踝的舊患要忍痛放棄出戰，並選擇退役，專心讀書。
獲封香港石原聰美
今年8月及9月期間，馬曉晴多次獲得日本媒體報道及介紹她的近況，更大讚她可愛和靚女，並封她為「石原聰美的雙胞胎妹妹」及「香港石原聰美」等稱號，馬曉晴亦有在社交網貼出相關報道，並留言感謝日本媒體的支持。
兩年時間完成大學課程
原來馬曉晴除了在溜冰上有所成就外，在學業上也是一名學霸，2017年馬曉晴在美國科羅拉多州完成高中課程後，入讀美國麻省大學的傳播與媒體研究課程，馬曉晴曾透露為了提早在大學畢業，一般學生一個星期只上4堂課，她就選擇每星期上差不多28堂，最後成功用兩年時間完成了四年的大學課程。
考上運動管理系碩士
去年馬曉晴畢業後，已考上美國麻省大學的運動管理系碩士，原本打算用一年時修畢課程，但因為疫情關係，馬曉晴的計劃被打亂，她選擇先隨家人返港，用ZOOM去完成課程。現時馬曉晴身兼多職，除了擔任溜冰教練外，又進軍媒體界，擔任幕後製片人，以及開始做主持和拍廣告等，工作非常忙碌。