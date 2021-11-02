真·女神轉身｜花樣溜冰女神馬曉晴原來是學霸 憑靚樣紅到日本

J2新節目《真·女神轉身》自11月2日起逢周二晚上11時開播，節目首集搵來「花樣溜冰女神」馬曉晴（Maisy）做嘉賓，現年21歲的馬曉晴是前香港花式溜冰代表，去年由美國畢業返港，早前更憑可愛靚樣引起日本媒體關注，多次出文報道她的消息。

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]