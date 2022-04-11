曾志偉疑因《真係唔好笑》效果差抽起唔播 逾千萬製作費隨時化為烏有
《真係唔好笑》「食腦三子」當成TVB「試當真」
由何廣沛、方紹聰（奶仔）及郭子豪在2021年4月創立的YouTube Channel「食腦BrainStorming」，發展不算快，開台一年，訂閱人數未夠6,000人，目前片量100條左右，至於View數平均為10,000左右。有指無綫有感三子用心經營，覺得其Channel「有得做」，可以力捧成為「TVB試當真」。
《真係唔好笑》曾志偉科水千萬拍港版Running Man
曾志偉入主無綫做高層主理綜藝，銳意發展綜藝節目，最近內部傳出半年前，食腦三子獲公司科水過千萬，拍攝新節目《真係唔好笑》，以打造港版《Running Man》為目標，以每集一百萬成本計算，13集的節目花費高達1300萬的製作成本，每次出動近50名工作人員，除了食腦三子做主持，藝人麥美恩、馮盈盈、彭慧中及羅毓儀也是主持之一，50人的拍攝團隊，比起台慶更大陣仗！
《真係唔好笑》變「真係唔好笑」 傳曾志偉下令抽起
有傳總經理曾志偉看畢《真係唔好笑》首集，覺得「真係唔好笑」，令節目播出無期，千萬製作費隨時「倒落海」！不過奶仔回應時就表示無聽過相關傳聞，更表示相當期待節目播出。
傳何廣沛製作人上身 惹麥美恩不滿
有傳被無綫高層視為「TVB試當真」之一的何廣沛在拍攝時製作人上身，擔當指揮角色，又要求製作組拍攝三子「吹水」的片段，不過效果未如理想，唔好笑又悶，阻礙到真正拍攝，惹來主持人之一的麥美恩不滿，更開咪爆Seed叫先拍攝遊戲部分，而何廣沛則「懶懶閒」沒有理會對方建議。
網民：呢個傳聞可能好笑過個節目
好多網民都表示唔睇好TVB的綜藝節目，認為TVB仍保留一貫「老土特色」，「其實我唔明點解CCTVB做親咩綜藝節目，班人都一定要尖叫大嗌？煩到死！」「連個節目名都好老土」、「TBB咁多錢燒」「呢3條友算數啦，真係以為自己好好笑咩」「最好笑係曾志偉睇完覺得唔好笑」「呢段新聞最好笑」同埋網民認為Running man本來都已經係好多年前的節目，而家先學人拍太遲。
何廣沛稱未來重心放在Channel 可能唔做幕前？
日前何廣沛接受鄭裕玲（Do姐）的電台節目《口水多過浪花》訪問時表示，未來的重心會放在YouTube：「未來可能重心擺多啲喺YouTube Channel，因為呢個真係新嘅嘗試。當經營一個新嘅公司，我哋係一個老闆仔，希望呢間公司係可以長久，除咗拍片外，我哋都會將個Channel變成一半係Production House去接其他嘅工種，可能有朝一早我就唔再做幕前，專注做幕後！」
常見問題
新節目《真係唔好笑》會由誰來主持？
去年何廣沛、方紹聰（奶仔）及郭子豪創立的「食腦BrainStorming」引起公司注意，覺得可以力捧為⋯⋯詳情請看
新節目《真係唔好笑》花費多少？
有指新節目每集一百萬成本計算，而13集節目花費高達千萬成本，有指想以打造港版⋯⋯詳情請看